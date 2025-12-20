宏福苑五級火｜路祭儀式衣著搶鏡惹議 大埔民政專員：引起大家關注 由衷致歉｜Yahoo

大埔民政事務專員陳巧敏(穿裙者)與一眾官員在宏福苑參加何偉豪路祭儀式。

【Yahoo 新聞報道】消防員何偉豪在大埔宏福苑大火殉職，消防處昨日（19日）為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，儀式後靈車到大埔宏福苑苑路祭。儀式直播期間，大埔民政事務專員陳巧敏的衣著引起關注，其黑白花紋長裙在其他出席者所穿的消防制服及黑色西裝之中，顯得特別搶眼。陳巧敏今日（20日）就事件致歉。

民政事務總署今日在 Facebook 發文，指大埔宏福苑火災發生之後，大埔民政專員和團隊一直盡心盡力處理善後工作，「但於昨日的路祭儀式上的衣着選擇引起大家關注，大埔民政專員由衷致歉」。帖文指，大埔民政專員表示對英勇殉職的消防隊目（追授）何偉豪先生致以最崇高的敬意和深切的哀悼，表示未來會繼續做好宏福苑的善後工作。