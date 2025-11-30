宏福苑五級火｜逾 5000 人排隊獻花 有外傭哭成淚人 認識同工在事故中離世：我們有流淚，亦會祈禱｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級大火，造成至少 146 死 79 傷。市民日前發起民間悼念活動，廣福邨一帶有多個位置供市民獻花，其中最多人於最接近宏福苑的廣福休憩公園獻花。今天下午 4 時起有逾 5000 人排隊，輪候時間至少 2 小時。是日為外傭法定休假天，獻花人群中有不少為外傭，其中有外傭的兩位朋友均在意外中喪生，在悼念時哭成淚人。

菲律賓駐港總領事館確認，1 名菲傭在這次火災中離世，另有 79 名菲律賓人安全、1 人受傷、12 人情況有待確定；印尼駐港總領事館則指，有 7 名印傭不幸罹難，火災亦導致 3 人受傷，意味目前最少 8 名外傭離世。

外傭 Vivi 在排隊獻花期間，已開始雙眼通紅，不斷以紙巾拭淚。她指，身邊有多達 10 位認識的同工均受事故影響，其中兩位不幸離世。事發當天，Vivi 在通訊群組知道朋友發生意外，「佢哋話好大件事，啲 alarm（火警鐘）都聽唔到，佢哋照顧小朋友又好忙」，直至當天下午5 時半左右，便與她們失去聯絡。不過，有倖存友人狀況尚可，「佢都 OK 嘅，係個婆婆（僱主）仲喺醫院度」。被問到有否想向同工的心聲，她僅哽咽道「無事⋯⋯無事嘅」。

在港工作超過 20 年的外傭 Jhic 亦有前來獻花，更準備大量物資捐贈予在場的外傭組織，「我們前來希望向是次意外表達同情，亦為受難者的靈魂祈禱」。她指，連日來情緒非常差，亦擔心同工的狀況，「我們有流淚，亦會祈禱」。她得知部份同工仍然下落不明，「我希望她們可以堅強地面對這場生命中的掙扎，亦希望罹難者可以安息」。

今早陸續有市民到廣福公園獻花，下午 1 時開始已有逾千人排隊，直至傍晚約5時，獻花市民絡繹不絕，最高峰超過 5000 人，人龍沿大埔海濱公園排至太和橋一帶，輪候時間至少 2 小時。周日為外傭法定休假日，不少人到廣福公園獻花，她們神情哀傷，在排隊期間不斷拭淚。有外傭在獻花前，面向宏福苑低頭祈禱，亦有人念禱文。

外傭組織廣福邨平台擺攤位 執行總監 Edwina：火災至今收到約 60 宗求助

廣福邨平台今天有外傭組織擺攤位，方便同工求助和收集物資，由外勞事故中心（Mission For Migrant Workers）所創立的婦女庇護所「白恩逢之家」是其中一員。執行總監 Edwina 指，組織由火災發生至今收到約60宗求助，會為同工提供衣服、食物、飲品、充電器等物資，亦會協助她們辦理申請證件、八達通等手結。至於居住地方，她指大部份同工與其僱主找到地方暫住，但組織亦有地方可讓同工棲身。

「白恩逢之家」即將成立40年，Edwina 指，機構經歷過2003年沙士、2020年的疫情，今次火災是繼以上事件之後最嚴重的一次，「這件事影響很深，影響了很多（外傭）家庭的生計，即使是生還的人，她們一切都沒有了⋯⋯有些人在香港沒有銀行戶口，在家保存了所有資金、八達通，就這樣沒有了」。她指，是次意外是一種悲劇，「大廈內沒有火警鐘，亦有很多易燃物料，只是一個錯誤，引起火頭就發生了」，希望政府可以徹查意外起因。

Edwina 續指，有意外中的倖存同工向她表示，連日來都吃不下食物，亦無法入睡，「這件事影響了她們的身心狀態，她們表達過希望有輔導服務」，組織將會為她們安排心理輔導，「目前我們需要先收集所有資訊，隨後再告訴她們有這個安排，心理輔導是我們下一階段必須會做的事」。

Edwina 表示，近日有不少熱心人向她們捐贈物資或金錢，除了同工，亦有她們的僱主和其他市民，「因此我們的口號是『收容一個有需要的外勞，是需要整個社區共同努力』（It takes a community to shelter a migrant in need），我們需要社區幫助，正因如此，我們亦要伸出援手，為社區提供支持」。