宏福苑五級火｜運頭街擠滿逾百街坊 為災民送物資 小店：大埔人梗係關心大埔事︱Yahoo

運頭街小店指今天最高峰有近200人參與，為災民派送物資。

【Yahoo新聞報道】「車手，有無車手？要四轆嘅！」、「呢批送去馮梁結（中學）」，在大埔運頭街小店「彩虹串燒」門外，擠滿逾百人為災民運送物資，無論是街坊、的士司機、速遞員均一呼百應。店主四哥指，是次火災非常嚴重，於是在網上呼籲街坊籌集物資救災，「大埔人梗係要關心大埔事，覺得好心罨」，目前已籌集到過萬物資，「今次都有少少意外，對於咁多人加入成為一份子，但大埔就係大埔囉」。

「車手」幫手送食水給各社區中心的災民。

串燒小店統籌 一呼百應

「彩虹串燒」店外堆滿的物資，由水、紙巾、盒裝飲品、膠袋，以至熱騰騰的飯盒都應有盡有。過百街坊齊集店外，有車手幫忙運送物資，有街坊推著手推車，「步兵」到各個社區會堂。「呢啲膠袋去中學嗰度啦！馮梁結（中學）要㗎，因為社區會堂無垃圾桶！」店主四哥在門外統籌，務求運送物資過程順利。

運送物資由小店統籌，街坊一呼百應。

所有街坊自發參與「大埔就係咁」

四哥今午4時許，開始在網上呼籲街坊收集物資救災，「我哋做食肆，都有啲熟客，就叫佢哋散開去」。他指，目前已籌集到過萬件物資，「例如一支支水嗰啲，好多，仲有口罩、乾糧，獨立計應該過萬件」，暫時已送到大埔各個社區會堂，「因為都做咗幾個鐘，啲地方應該暫時都夠，但可能仲會有啲新嘅地方開」。他指所有街坊都是自發參與，「有啲見到覺得自己應該做啲嘢，好多我都唔識㗎，有啲問『使唔使嚟幫手』，大埔就係咁㗎喇」。

運頭街串燒小店外擠滿熱心街坊，為災民分發及運送物資。

為消防員祈禱「有啲嘢佢哋都束手無策」

推動四哥站出來的，同樣是「大埔人」的身份，「大埔人就係應該關心大埔事，同埋呢次好大件事，覺得好心罨」。今天最高峰有近200人參與，「都有少少意料之外，覺得咁多人都肯嚟幫手成為一份子，但大埔就係大埔囉，呢件事係好近嘅事嚟」。作為基督徒的四哥，會為居民祈禱，亦想感謝消防員，「消防員真係好辛苦，有啲嘢佢哋都束手無策，（街坊）盡做囉」。

推動四哥站出來的，同樣是「大埔人」的身份。

三母女出動手推車

大埔街坊鄭太與兩個女兒推著手推車到場幫忙。她們指，雖然家住廣福道附近，但在下午3時許已看見天空濃煙密佈，更有灰燼吹至住所附近，可見火災嚴重。大女指，透過朋友得知街坊正收集物資，因此在家中收拾大量冬天衣物、棉被助街坊保暖，「我哋知道有需要幫助人，如果我有朋友需要嘢，我會想幫佢」，加上妹妹有朋友住在災區附近，因此覺得要出一分力。與三人同行的冼先生指，兒子同樣是在事發地點附近的學校上學，因此連結更深。他對街坊一呼百應非常感動，「我覺得大埔人都好齊心，喺呢件事上面見到，都喚起返一種好團結嘅精神」。