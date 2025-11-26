小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
宏福苑五級火｜運頭街擠滿逾百街坊 為災民送物資 小店：大埔人梗係關心大埔事︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】「車手，有無車手？要四轆嘅！」、「呢批送去馮梁結（中學）」，在大埔運頭街小店「彩虹串燒」門外，擠滿逾百人為災民運送物資，無論是街坊、的士司機、速遞員均一呼百應。店主四哥指，是次火災非常嚴重，於是在網上呼籲街坊籌集物資救災，「大埔人梗係要關心大埔事，覺得好心罨」，目前已籌集到過萬物資，「今次都有少少意外，對於咁多人加入成為一份子，但大埔就係大埔囉」。
串燒小店統籌 一呼百應
「彩虹串燒」店外堆滿的物資，由水、紙巾、盒裝飲品、膠袋，以至熱騰騰的飯盒都應有盡有。過百街坊齊集店外，有車手幫忙運送物資，有街坊推著手推車，「步兵」到各個社區會堂。「呢啲膠袋去中學嗰度啦！馮梁結（中學）要㗎，因為社區會堂無垃圾桶！」店主四哥在門外統籌，務求運送物資過程順利。
所有街坊自發參與「大埔就係咁」
四哥今午4時許，開始在網上呼籲街坊收集物資救災，「我哋做食肆，都有啲熟客，就叫佢哋散開去」。他指，目前已籌集到過萬件物資，「例如一支支水嗰啲，好多，仲有口罩、乾糧，獨立計應該過萬件」，暫時已送到大埔各個社區會堂，「因為都做咗幾個鐘，啲地方應該暫時都夠，但可能仲會有啲新嘅地方開」。他指所有街坊都是自發參與，「有啲見到覺得自己應該做啲嘢，好多我都唔識㗎，有啲問『使唔使嚟幫手』，大埔就係咁㗎喇」。
為消防員祈禱「有啲嘢佢哋都束手無策」
推動四哥站出來的，同樣是「大埔人」的身份，「大埔人就係應該關心大埔事，同埋呢次好大件事，覺得好心罨」。今天最高峰有近200人參與，「都有少少意料之外，覺得咁多人都肯嚟幫手成為一份子，但大埔就係大埔囉，呢件事係好近嘅事嚟」。作為基督徒的四哥，會為居民祈禱，亦想感謝消防員，「消防員真係好辛苦，有啲嘢佢哋都束手無策，（街坊）盡做囉」。
三母女出動手推車
大埔街坊鄭太與兩個女兒推著手推車到場幫忙。她們指，雖然家住廣福道附近，但在下午3時許已看見天空濃煙密佈，更有灰燼吹至住所附近，可見火災嚴重。大女指，透過朋友得知街坊正收集物資，因此在家中收拾大量冬天衣物、棉被助街坊保暖，「我哋知道有需要幫助人，如果我有朋友需要嘢，我會想幫佢」，加上妹妹有朋友住在災區附近，因此覺得要出一分力。與三人同行的冼先生指，兒子同樣是在事發地點附近的學校上學，因此連結更深。他對街坊一呼百應非常感動，「我覺得大埔人都好齊心，喺呢件事上面見到，都喚起返一種好團結嘅精神」。
其他人也在看
Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
利舞台廣場外牆火警 商場地下植物首先起火｜Yahoo
銅鑼灣利舞台廣場一個外牆廣告牌，下午發生火警。現場火勢猛烈，消防部門派員灌救，將火救熄。受火警影響，勿地臣街和耀華街行車線一度封閉。及後，有網民在社交平台上載圖片，表示影到火警源頭，是位於商場地下的植物首先起火，及後火勢愈來愈大，最後蔓延幾層樓。Yahoo新聞 ・ 1 天前
親子好去處｜消防局及救護站開放日 現場感受滅火救援+事故演練
香港消防處將於2025年11月30日（星期日）於沙田舉行「沙田區防災應急嘉年華 暨 沙田消防局及救護站開放日」，當天免費入場，各位有興趣的家長，即睇以下詳情。 「沙田區防災應急嘉年華 暨 沙田消防局及救護站開放日」活動豐富，包括滅火救援示範。（圖片來源︰香港消防處Facebook） 屆時亦將展示消防及救護車輛。（圖片來源︰香港消防處Facebook） 沙田區防災應急嘉年華 暨 沙田消防局及救護站開放日 「沙田區防災應急嘉年華 暨 沙田消防局及救護站開放日」將於2025年11月30日（星期日）於沙田消防局及救護站舉行，節目十分豐富，包括消防及救護車輛展示、滅火救援示範、危害物質事故演練、舞台表演、攤位遊戲以及小朋友最愛的充氣彈床。是次開放日免費入場，毋須抽飛。 日期：11月30日（星期日） 時間：上午10:00至下午5:30 地點：沙田源禾路26-28號沙田消防局及救護站 費用：免費入場 當日設攤位遊戲。（圖片來源︰香港消防處Facebook）親子頭條 Parenting Headline ・ 1 天前
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
大圍似京都、砵蘭街似飛田新地 「香港日本地圖」可吸中國旅客？
中國抵制日本旅遊之際，香港網絡世界卻掀起一股「港版日本」熱潮，有人指屯門似福岡、大圍似京都、砵蘭街似飛田新地，吸引中國內地旅客。Yahoo財經 ・ 15 小時前
石硤尾邨兩少年慶生後突遭斬傷 升降機血跡斑斑 疑兇在逃｜Yahoo
石硤尾邨美如樓有兩名少年被人持刀斬傷，涉事升降機血跡斑斑，二人身中多傷，需接受手術。警方正調查事發原因，疑兇仍然在逃。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
宏緻苑「樓王」準業主：似中六合彩 彩虹邨重建戶成功揀樓感興奮
【on.cc東網專訊】「綠置居2024」今日(26日)揀樓，一眾揀樓人士早早便到現場排隊，氣氛熾熱。有成功揀得九龍灣宏緻苑「樓王」人士覺得似「中六合彩」，形容十分開心，認為屋苑地理位置優越，加上單位有「樓王」稱號故決定入手；有彩虹邨重建戶亦成功揀得大單位，對成為on.cc 東網 ・ 12 小時前
MIRROR聯乘SANRIO限定店安排混亂 IG出Story今日停派籌重新安排
MIRROR成軍7周年，最近有連串活動，當中包括其下公仔BABY MIRROR首次聯乘Sanrio Characters嘅公仔系列，噚日（25日）開始喺又一城設多個打卡位及限定店。據官方安排，噚日朝早9點開始派籌，大量鏡粉前往到限定店排隊拎籌，不過由於購物流程嚴重延遲，導致唔少有籌嘅鏡粉延遲甚至無法入場，人流管制安排欠佳，引發大批苦候多時嘅鏡粉鼓譟，現場情況一度混亂。晚上8時左右有人報警，執法人員到場，而MakerVille行政總裁金廣誠亦有到場了解事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
立法會選舉｜周大福集團推近500萬元優惠 憑投票心意卡可換現金券、餐飲折扣等｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉將於 12 月 7 日舉行，不少企業、食肆等近日相繼推出折扣優惠，呼籲市民投票。周大福集團今（26 日）宣布，響應政府呼籲，秉持「企業與城市同行」理念，鼓勵市民積極投票，憑投票後派發的「心意謝卡」，市民可於旗下多個業務享用特別優惠。總值約 487.7 萬元。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
疑內地行山客昂平高聲喧鬧 留大量垃圾傳惡臭
【on.cc東網專訊】本港行山徑吸引大量市民和旅客遊覽，然而有市民日前到馬鞍山郊野公園昂平時，發現有其他行山客帶大量食品上山開餐後，將食品包裝、膠袋、筷子和紙巾等諸多垃圾直接棄於原地，令草地布滿垃圾，發出陣陣惡臭，該名市民看不過眼，遂代為清理垃圾，但希望其他行山on.cc 東網 ・ 12 小時前
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 降噪版再降，HK$780 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
Black Friday 期間，之前優惠不算多的降噪版 AirPods 4 居然短時間內兩次刷新歷史低價。目前它在 Amazon 上的價格已經瘋狂降至 US$100，約合 HK$780 等於幾乎只花香港行貨價一半的錢就能入手！Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
爆一爆｜豬肉佬傳奇 太興最後贏翠華（Louise）
太興集團（6811.HK）創辦人陳永安於本週一病逝，終年只有66歲。飲食界的行家都很傷感，據知陳永安早幾年患上肺癌，行家們都猜測會否因為他早年做燒味時，經常要對住個碳爐所致，近兩年他已鮮有出席飲食界的飯局，估計他在養病。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
宣萱出席藥廠活動流利英語發言被盛讚 留學英國仲係名校畢業生
宣萱喺今年下半年突然人氣彈起，成為林家謙演唱會壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hitYahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
Longchamp手袋低至38折！4大網購平台減價入手攻略，Le Pilage低至$889、防盜神袋勁減55折
買手袋的盡頭就是 Longchamp！Longchamp 經典、實用又性價比高的手袋，深受時尚女生們喜愛，而且返工、旅行、返學百搭萬用，就是「買一個抵三個」的耐用之選。網購平台一向比門市入手價低一截，Yahoo購物為大家精選 4 大平台，讓大家能以最抵買的價格入手心儀袋款！Yahoo Style HK ・ 1 天前