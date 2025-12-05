宏福苑五級火｜鄧炳強去信華爾街日報 稱社評試圖抹黑詆毀香港｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】保安局局長去信《華爾街日報》（WSJ），指該報一篇針對大埔宏福苑五級火的社評〈No Fire Critics Allowed in Hong Kong〉偏頗及毫無根據，試圖抹黑詆毀香港，令人深感遺憾。

多間媒體引述指，鄧炳強在信中說特區政府當前最首要的任務是為受災人士提供全方位支援，包括經濟援助、住宿安排、心理輔導等，不過《WSJ》的社評完全未提及這點。

雖然火災起因尚待確定，但鄧炳強指調查工作正在進行中，執法部門已展開行動，警方以涉嫌「誤殺」拘捕 15 名涉案人員，而廉政公署亦在調查過程中拘捕 12 人。另外，政府宣布會成立由法官主持的獨立委員會，成員將包括有經驗的專業人士，並會全方位審視事件；此舉將有助於克服任何既得利益者（可能製造）的障礙，追究責任，同時改革樓宇建造相關制度，防止未來再次發生類似悲劇。

鄧炳強說，如果執法機關發現任何違法行為，必定會依法處理。保安局絕不姑息任何罪行，尤其是趁機利用當前災難的犯罪行為。鄧最後指，香港社會正處於悲痛之中，每個人都應團結一致，支持受影響居民，找出不足之處，並盡一切努力防止悲劇再次發生。任何試圖破壞香港災後工作的行為，都將受到嚴肅處理。

WSJ：自由城市日益更像中國大陸

在美國時間周二（2 日）下午發布的社評，《WSJ》指港府在大火的應對措施表明，香港這座自由城市已經日益變得像中國大陸一樣，例子包括中大學生關靖豐被警方國安處拘捕，至於民間記者會亦突然宣布取消，原本會參與記者會的民協主席廖成利亦被國安處「邀請」會面。另外，前區議員張錦雄以及一名義工亦被指煽動仇恨政府遭國安處拘捕。

社評說，港人對火災的發生原因有合理疑問。宏福苑居民之前已經提出多項安全隱患，如果在 10 年前，《蘋果日報》的記者相信會跟進投訴，不過《蘋果》創辦人黎智英已經被捕，報章已經停刊；社評又形容，警方迅速拘捕被指有「嚴重疏忽」的建築公司老闆，似乎有「捉慣犯」的意味，「這正是專制政權需要尋找代罪羔羊時慣用的伎倆」。社評又質疑，消防處為何不更早採取執法行動，之後指出消防處是鄧炳強管理的保安局旗下部門。社評形容，隨著北京形容擾亂秩序的人將會受「嚴厲懲罰」，香港民眾幾乎沒有申訴途徑，「因為當局既不容忍審查，也不容忍批評。」

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

