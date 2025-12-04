宏福苑五級火｜鄭曦琳 Ellie Yuen 表明不再發表評論 港府及國安公署發文防「惡意抹黑」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火成為國際事件，不少網民、意見領袖（KOL）以及外媒都以文字、圖片、影片等方式整合事件經過，甚至製作外語版本讓外國人都能夠了解詳情。不過，持續跟進事件的城大學生鄭曦琳（Hailey）昨晚（3 日）就表示，因為收到「非常準確的情報」，「我應不會再繼續發表任何關於火災的留言，也不會再接受任何媒體訪問」，又指因為得知政府擔憂「市民的言論或被外國勢力曲解，我已主動告知所有國際媒體，暫勿引用或報導我在大埔火災相關訪問中的發言」。至於跟進事件的另一人 Ellie Yuen 就在 Threads 發聲明，指「本人就宏福苑火災的所有相關新聞工作早已結束，基於顯然易見的不可抗力因素，並無進一步評論、補充或其他相關工作。」

鄭早前設立「大埔宏福苑火災紀錄庫」

鄭曦琳今夏因為持續於「藥倍安心（Medisafe）」事件中爆料而聲名大噪，吸引不少網民追蹤其社交平台帳戶。在宏福苑五級火發生後，鄭曦琳在 GitHub 設立了「大埔宏福苑火災紀錄庫」的網站，整合並保存與火災相關的資訊和不同文件讓公眾查閱，此外她亦接受外媒訪問，講解事件經過和資料庫詳情。今早，鄭曦琳在 Facebook 一度表示，她的 Threads 帳戶一度被停用甚至關閉（disabled），兩小時後獲恢復使用。鄭曦琳昨日又透露，昨晚「剛從警署離開」，而她跟警方會面聚焦她早前收到的恐嚇電郵，並無涉及近期就火災發表的言論。

Ellie Yuen 收大量私訊要求「解釋、澄清」報道

至於報稱從事新聞工作的知名網民 Ellie Yuen，她在大火後製作英語短片講解火災原因，包括涉及大維修「圍標」，短片過去一周於 Instagram 累積逾 550 萬次瀏覽量。Ellie 昨日又透露，近期除了跟進事件，亦要考期末試，寫畢業論文，但收到不同人私訊騷擾，又指有很多人要求她「解釋、澄清」自己的報道，「包括眾多不具名、冇卡片、唔知邊間的『內地』或『國際』媒體要求索取資料」，她並指如果對方要解釋，「你但凡動動指頭都已經看到鋪天蓋地的報道。」

港府：惡意抹黑者「雖遠必誅」

另外，港府和駐港國安公署昨晚分別發稿，其中港府批評有外部勢力，包括反華傳媒機構、反中亂港分子發表失實和抹黑的言論，搬弄是非、惡意攻擊救災工作，對此表示強烈不滿、反對及予以譴責。發言人指，一些別有用心的外部勢力及反中亂港分子，在火災發生後意圖透過在網上散播假新聞、假消息，甚至派發煽動性傳單等，惡意抹黑救援工作、挑動社會分化對立，影響救災善後工作，形容是對災民造成二次傷害；發言人並呼籲社會大眾不要以身試法，不應與破壞社會穩定的反中亂港分子有任何瓜葛，堅決與其劃清界線，如有任何惡意抹黑、煽動仇恨的行為，「特區政府將全力做到『違法必究，雖遠必誅』，依法採取果斷執法行動。」

國安公署：境外勢力「躲在暗處煽風點火」

至於國安公署就形容，「以災亂港者雖遠必誅」，又指「一小撮外部敵對勢力卻借災生事、趁火作亂」，以「為民請願」旗號，複製「修例風波」手法，通過扶植、操縱在港「代理人」，擾亂及破壞救災善後工作，「妄圖重現『黑暴』亂象，用心險惡、行徑卑劣、人神共憤。」公署並形容，涉事的境外勢力「躲在暗處煽風點火、搬弄是非、顛倒黑白，把髒水潑到特區政府和廣大救援人員身上，」惡意攻擊救災安排，是抹殺政府及各界付出，「是對香港逆境自強『獅子山精神』的褻瀆，良知何在！」，又指任何涉事者不論身處海外何地都會受法律嚴懲，「法治利劍高懸，必將迎頭痛擊、斬斷一切伸向香港的黑手！」

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

