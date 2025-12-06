宏福苑五級火｜陳球強連任 9 年法團顧問 指有心人在大維修「策劃計謀」 拒答胞兄是否陳裘大｜Yahoo

上屆宏福苑法團管理委員會會顧問陳球強（右二）及主席鄧國權（右一）。（網上影片截圖）

【Yahoo 新聞報道】宏福苑五級火奪去最少 159 人命，外界其中一個問責焦點落於上屆及現屆業主立案法團。檢驗及統籌顧問鴻毅建築師公司、承辦商宏業建築工程公司在事件中有多人被捕，兩間公司均由上屆法團任內聘請。《Yahoo 新聞》向時任法團顧問陳球強了解當時選出兩公司的情況，他回覆稱，大維修期間多次以問卷收集業主意見，建議記者從宏福苑法團通訊找答案，並稱「舉凡有屋苑準備大維修都突然出現有心人士精心部署，利用眾人善心正義心、利益心去策劃計謀」，惟未有道明所指何人。

陳球強於 2001 年 7 月辭任法團主席。（宏福苑法團網頁截圖）

首屆法團主席 後任顧問至去年 9 月

宏福苑於 1997 年成立業主立案法團，宏道閣業主陳球強為首屆法團管理委員會主席、並在第二及第三屆分別擔任副主席和主席。至 2012 年，陳球強再次獲選為第八屆管理委員會委員，其後在第九屆至第十二屆出任義務法團顧問長達 9 年。直至 2024 年 9 月，業主在法團與宏業建築工程公司簽約後，發起特別業主大會，通過罷免第十二屆委員會全體委員，陳球強之後未有再獲邀擔任法團顧問。

由第九屆法團管委會開始，陳球強（前排右二）持續擔任法團顧問至去年 9 月法團被罷免。（宏福苑法團網頁截圖）

陳球強：個人榮辱比逝去街坊算得甚麼？

上述會議紀錄刊於宏福苑業主立案法團網頁，陳球強回覆《Yahoo 新聞》時表示，該網頁是由他倡導，並在管理公司協助下建立。被問到他擔任上屆法團顧問期間，法團如何選擇工程顧問公司，他回應指「建議閣下打開宏福苑網頁，細看所有宏福苑通訊，較為實在」，另指如記者要知道事實真相，「須從大局和歷史起因着眼，在一步一步了解才成」。陳續說「沒有調查研究就沒有發言權！多謝關注本苑為民請命，個人榮辱比起逝去的街坊和焚毀家園的惡果算得甚麼呢？」

被問是否陳裘大胞弟 反問「為何要這樣問」

被問到是否前房屋署總屋宇裝備工程師陳裘大的胞弟，陳球強以三個連續短訊覆稱：「為何要這樣問呢？對善後工作有幫助嗎？我的身份就是宏福苑業主之一。我也想確認妳（記者）的全名、家在何處、任職那個機構、專責什麼工作，如何？」記者再次表明任職《Yahoo 新聞》後，陳改為傳來多篇宏福苑災後支援資料，以及與記者分享其他居民傳給他的照片，最後指「很忙，886，多謝溝通」。

陳球強去年出席宏福苑業主大會。（網上影片截圖）

陳裘大 2001 年被捕 胞弟為「陳裘強」

根據公開資料，陳球強當年未有完成宏福苑法團第三屆主席的任期，提早於 2001 年 7 月辭任主席。

翻查資料，歌手陳奕迅父親陳裘大在 2000 至 2001 年間被廉政公署立案調查，指他在任職房屋署總屋宇裝備工程師期間，收受多間工程承辦商和物料供應商的賄款，以協助取得工程合約或優待，令收賄協助朋友的兒子入職成為政府合約工程師，涉及賄款 300 萬港元。陳裘大於 2001 年 8 月被捕， 2003 年罪成，被判入獄 7 年，於 2008 年獲假釋。當年有報道指廉署調查期間，發現陳裘大胞弟陳裘強的戶口存款超過 1000 萬港元，但陳裘強在兄長被捕前已經離開香港前往內地，因此廉署一直未能聯絡陳裘強協助調查。

Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

