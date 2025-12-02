大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
宏福苑五級火｜頭七 九龍殯儀館開放公眾悼念 大批市民獻花摺祭品 聚化寶爐旁喊「收嘢啦！」｜多圖
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，增至156死，仍有 30 人失聯。今（12月2日）是遇難者的「頭七」，九龍殯儀館今日開放禮堂，供市民悼念遇難者，設有法師主持佛教誦經及道教儀式。
大批市民帶同鮮花到殯儀館，向遇難者致哀，殯儀館在禮堂設弔唁冊和座位，供市民表達哀思。大批市民亦在場參與摺金銀祭品，不少市民手持白花，神情哀痛。
禮堂內以白色鮮花布置，入口懸掛「永遠懷念」字樣，並設有燭光及獻花區，供市民表達心意。至晚上，大批市民將祭品投入化寶爐，逾百市民呼喊「收嘢啦！」
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院 Payme 等】
