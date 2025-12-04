宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑五級火｜香港工程裝飾商會：建議政府即時修例 外牆工程須採用高阻燃建材｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火後，工程相關業界都紛紛提出安全建議。香港工程裝飾商會昨日（3日）發聲明，深切哀悼死難者與殉職消防員，並深切慰問受影響人士。商會建議，政府應即時修例於大廈外牆工程中，須採用更高阻燃性的建材；又建議強制大維修承建商必須使用由屋宇署認可物料中央資料庫內指定物料包括防火要求，供物業管理公司查冊。
建議嚴格執行防火管理 包括工人吸煙
商會提到，行業需要進一步完善施工安全規範，避免類似事件重演。商會建議，工程應該強制採用具阻燃功效的棚網物料，相關要求應遵循公務工程的嚴謹標準，並由獨立顧問進行測試，並發出認證許可，確保符合防火安全要求方可展開工程。商會又建議嚴格執行工程期間的防火管理，包括工人吸煙、用火規範及物料暫存等，亦建議引入現代化建築科技，例如裝設「4S 棚架熱感應監測系統」，當有溫度異常即提出預警。
建議工程期間設火警偵測器
商會指，相關監管部門批出大型維修工程時，建議必須加入更嚴格的消防條款，例如工程承建商必須設立專隊定期巡查，適時排查高風險地方；而在工程期間，亦建議強制使用「IOT 出口標誌」即出路指示燈箱，及「IOT 獨立火警偵測器」，引導居民前往安全出口，防止進入煙霧瀰漫的區域。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院 Payme 等】
【相關報道】
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
宏福苑五級火｜鄭曦琳 Ellie Yuen 表明不再發表評論 港府及國安公署發文防「惡意抹黑」｜Yahoo
宏福苑五級火｜災民網上抒發痛失迪士尼公仔 善心市民紛紛捐贈收藏 有心人專程入園邀本尊拍片打氣｜Yahoo
宏福苑五級火︱港府指外部勢力「以災生亂」 反中亂港分子煽動仇恨 發言人：全力做到「違法必究，雖遠必誅」︱Yahoo
宏福苑五級火︱國安處拘捕「白卡聯盟」Kenny 涉煽動仇恨言論侮辱死者及災民︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 峰華邨、富澤花園棚網證書疑造假 全港大維修樓宇棚網須3日內下架待檢｜Yahoo
宏福苑五級火︱國安公署斥境外勢力借災生亂、褻瀆獅子山精神 反中亂港者「雖遠必誅」︱Yahoo
宏福苑五級火｜鴻毅傳結業 疑漏計宏業定罪紀錄 大維修招標評分次選變首選 重組招標過程｜Yahoo
宏福苑五級火︱災難遇害者辨認組完成大樓搜查 死者集中宏昌閣、宏泰閣 警方：隊員受心理衝擊︱Yahoo
宏福苑五級火︱警方拘捕 32 歲男廚師 涉假扮火災傷者詐騙 4 人被騙共 25500 元︱Yahoo
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
宏福苑五級火｜保監局：涉宏福苑保單共 8700 張 已設專責小組協調｜Yahoo
宏福苑五級火︱遺體照片瘋傳 警方籲勿保存轉發 心理學家憂引發家屬二次創傷︱Yahoo
宏福苑五級火｜老伴受困火場 路透社登老翁哭喊照被批消費悲情 兒子：藉發聲療傷｜Yahoo
宏福苑五級火｜ 宏志閣居民返家取物品 限時 1.5小時 老街坊嘆不會重返家園：點敢住呀？｜Yahoo
宏福苑五級火｜物管公司 ISS 被指涉翻新工程「關鍵角色」 聲明否認參與監工｜Yahoo
宏福苑五級火｜罹難外傭身份核對需時 工權會：須檢視誰最有需要獲賠償金｜Yahoo
宏福苑五級火｜頭七 九龍殯儀館開放公眾悼念 大批市民獻花摺祭品 聚化寶爐旁喊「收嘢啦！」｜多圖
宏福苑五級火 ⎢ 記者問為何不設獨立調查委員會 陳國基無回應
宏福苑五級火︱香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職 安置新居後提供 24 個月免費服務︱Yahoo
宏福苑五級火｜警方：增至156死 有假社福網頁誘騙捐款 一內地婦被捕｜Yahoo
宏福苑五級火｜政府設「獨立委員會」權限受質疑 民建聯表態支持：可公平透明檢視成因｜Yahoo
宏福苑五級火 ⎪ 殉職菲傭原擬聖誕回鄉團聚 團體籲公眾勿直接捐款予外傭家屬
宏福苑五級火｜獨立委員會權限範圍未知 獨立調查委員會具法定權力 一文睇清兩者差異｜Yahoo
宏福苑五級火｜居民急尋愛貓 疑逃出火場 搜索單位未發現遺骸｜Yahoo
宏福苑五級火｜維修政策記招因「部門通知」取消 民協廖成利李庭豐被國安處邀會面｜Yahoo
宏福苑五級火 ⎮ 葉劉批官員竹棚主因論轉移視線、找代罪羔羊 「對不起逝者及家屬」
宏福苑五級火︱安基苑棚網「即剪即燒」 現火舌 今早拆網 居民憂工程爆尾︱Yahoo．睇片
宏福苑五級火｜菲傭奮力護嬰護老 三人同獲救 菲當局：真正現代英雄｜Yahoo
宏福苑五級火．頭七︱家屬下午2時起路祭 分佛教及道教儀式 獻花人流不絕（附頭七安排）︱Yahoo
宏福苑五級火｜勞工外傭團體：不排除有人用家屬證件行騙 籲市民勿直接捐款｜Yahoo
李家超宣布立法會選舉如期 12.7 舉行 就宏福苑火災設「獨立委員會」由法官主持｜Yahoo
宏福苑五級火｜倖存貴婦狗獲奇蹟救援 郭秀雲抱緊處理感動狗主：多謝佢無限次｜Yahoo
宏福苑五級火｜機警消防員憑災民家中一張紙條大叫狗名 成功救出倖存貴婦狗：生命得來不易，繼續相愛相惜｜Yahoo
宏福苑五級火｜災民 2 日收 9 次香港寬頻推銷續約 母親生前 ICU 期間照收 怒斥至今未收道歉、費用豁免期含糊不清｜Yahoo
其他人也在看
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 19 小時前
岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆
現年41歲嘅岑麗香（香香）樣子甜美可愛，係唔少人心目中嘅女神。佢喺2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，一家四口幸福滿瀉。直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。保養得宜嘅香香不時喺社交網站分享近況及生活點滴，日前更分享一條化妝影片，其化妝技術讓網民驚嘆，令顏值再升級。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
新聞女王² ｜張松枝被余詩曼當眾踢爆後五大情緒轉換晒頂級演技
「晶耀學院」個案告一段落，原來Man姐（佘詩曼飾）信奉宏光大師、及幫學院帶風向洗白只是「假象」，Man姐真正目的是借故親近宏光大師（張松枝飾）並搜集其罪證。Yahoo 娛樂圈 ・ 48 分鐘前
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
日本企業對華依賴度揭盅 Uniqlo、無印良品排名靠後 有一行業「最難離場」
日本《週刊文春》公布日本企業「中國依存度」排行榜，電子與半導體企業最難抽身，Uniqlo、無印依存度卻不到 20%，反映中日供應鏈微妙關係。Yahoo財經 ・ 5 小時前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！
近日，有食客於 Facebook「香港酒樓關注組」發帖，怒斥北角一酒樓出品有問題，而且服務質素都極為惡劣。事主指自己點了酒樓宣傳的阿拉斯加長腳蟹，不但上碟時質素嚴重不符期望，甚至因處理手法與態度問題而最終驚動警方，帖文一出隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 17 小時前
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。姊妹淘 ・ 20 小時前
英火災調查專家：制度失效猛於火 2017倫敦住宅大廈燒通頂 與宏福苑相似
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，特首李家超宣布成立「獨立委員會」審查事故。 有指這場災禍與2017年英國倫敦住宅格倫費爾大廈（Grenfell Tower）72死大火相似，當年曾向該大火調查委員會提交報告、現任英國倫敦大學學院（UCL）土木、環境及大地工程系系主任的教授José Luis Torero接受本報訪問，指出兩場大火的火勢爆發點與垂直蔓延模式相似。信報財經新聞 ・ 1 天前
本地｜屈穎妍《先治好惹來蒼蠅的問題》：宏福苑大火乃人禍
立場建制的傳媒人屈穎妍昨日（2日）在《大公報》發表題為《先治好惹來蒼蠅的問題》評論文章，批評大埔宏福苑火災乃是人禍，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變，「但願這場火能警醒我們，能照亮我們的前路」。 屈穎妍點出，市民遇事經常「報東張」，惟《東張西望》不是新聞部門，主持人是藝員不是記者，市民卻願意把伸寃的寄望托付給一個娛樂節目，箇中原因不禁令人反思。 屈穎妍稱，如果民生小事你打個電話到相關政府部門能得到火速處理，找個當區議員可以立即幫你排難解紛，去報館投訴問題成了社會現象被剖析報導，「我相信，沒有人願意上《東張》蒙頭變聲地接受訪問。」 屈續說，她這幾年收到最多的求助，就是來自不同屋苑街坊、業主委員甚至法團人士的投訴。他們不想上電視，不想身份被曝光，「想我為他們出頭」。 屈引用劉德華在電影《焚城》的一句對白「人禍，有時比天災更可怕！」，指出「蒼蠅不叮無縫的蛋，要先治好惹來蒼蠅的問題。」，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變。 綜合傳媒報道，原來屈穎妍的文章曾被大幅修改，原文形容市民遇事經常「報東張」，其實是代表政府部門、議員政黨、傳統媒體「失敗與失效」；Fortune Insight ・ 1 天前
張敬軒私下派巨額慰問金予宏福苑粉絲 被形容「黐線佬」暖心舉動感動網民
大埔宏福苑五級大火發生後，唔少中港藝人都伸出援手捐款，韓國藝人亦響應，希望讓受影響之居民獲得實際支援，張敬軒嘅低調善舉更加如冬日暖陽般感動人心。日前，有宏福苑居民於社交平台發文指張敬軒係「黐線佬」，原來佢向居住於宏福苑嘅歌迷會會員作出慰問，信封內塞滿多疊千元現金。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
俄羅斯已做好與歐洲開戰的準備！普京：將快速結束且無人可以跟我談和平
俄羅斯總統普京週二（2 日）警告歐洲國家，如果他們對俄羅斯發動戰爭，莫斯科已做好全面作戰準備，並指出歐洲將面臨毀滅性的失敗，甚至無人可與俄方談判和平條件。鉅亨網 ・ 1 天前
「人間香奈兒」GD、陳法拉華麗亮相紐約，穿什麼出席Matthieu Blazy主理的首個CHANEL工坊系列？
CHANEL工坊系列2026剛在紐約完滿落幕。到場的一系列「人間香奈兒」穿什麼欣賞Matthieu Blazy的首場工坊系列呢？Yahoo Style HK ・ 6 小時前
【759阿信屋】今期熱選（04/12-08/12）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，明星一平夜店日式炒麵 $21.9/2件、松永雜錦餅乾 $39.9/2件、Sajo急凍蠔海鮮魚餅 $35.9/件、Haitai Calbee Jagabee薯條 $39.9/2件！YAHOO著數 ・ 1 小時前
達雲紐尼斯想離沙特聯
【Now Sports】今夏離開利物浦，以6600萬鎊轉戰沙特阿拉伯聯賽的達雲紐尼斯，據報尋求在冬季轉會窗交易，主要原因是不適應當地生活。現年26歲的達雲紐尼斯（Darwin Nunez），離開了利物浦後，投身沙特聯球隊艾希拿，但據英國《鏡報》透露，這位烏拉圭國腳在當地生活並不如意，縱然有替球隊在聯賽取得入波，可是仍希望在即將開始的冬季轉會窗，尋求轉會，在中東生活僅僅4個月時間便力求轉換環境。阿根廷《奧萊報》指出，該國名牌球會河床正密切注意達雲紐尼斯情況，領隊加拉度已視這位前鋒為各窗收購目標之一，以在新球季爭取佳績。now.com 體育 ・ 16 小時前
宏福苑五級火｜鄭曦琳 Ellie Yuen 表明不再發表評論 港府及國安公署發文防「惡意抹黑」｜Yahoo
大埔宏福苑五級火成為國際事件，不少網民、意見領袖（KOL）以及外媒都以文字、圖片、影片等方式整合事件經過，甚至製作外語版本讓外國人都能夠了解詳情。不過，持續跟進事件的城大學生鄭曦琳（Hailey）昨晚（3 日）就表示，因為收到「非常準確的情報」，「我應不會再繼續發表任何關於火災的留言，也不會再接受任何媒體訪問」，又指因為得知政府擔憂「市民的言論或被外國勢力曲解，我已主動告知所有國際媒體，暫勿引用或報導我在大埔火災相關訪問中的發言」。至於跟進事件的另一人 Ellie Yuen 就在 Threads 發聲明，指「本人就宏福苑火災的所有相關新聞工作早已結束，基於顯然易見的不可抗力因素，並無進一步評論、補充或其他相關工作。」Yahoo新聞 ・ 2 小時前
陳法拉爆家族喺廣州坐擁一條街物業 家產被親戚瓜分？
現年43歲嘅陳法拉（Fala）喺2005年參選華姐後入行，喺2013年約滿TVB，近年轉戰荷里活，憑Marvel系列電影《尚氣與十環幫傳奇》成功打開知名度，工作不斷。近日佢喺內地為電影《贖夢》宣傳，期間接受訪問時自爆家族喺廣州有物業，更擁有一條街。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
借青奧金牌予體院展覽 歸還竟滿布膠紙痕 港羽將吳芷柔斥「好過份」
香港羽毛球代表吳芷柔今日在社交平台透露，她早前借予香港體育學院作展覽的2014南京青年奧運混合雙打金牌，獎牌歸還時竟然留有明顯膠紙痕跡，嬲爆斥「好過份！有冇搞錯！」。Yahoo 體育 ・ 1 天前