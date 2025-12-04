宏福苑五級火｜香港工程裝飾商會：建議政府即時修例 外牆工程須採用高阻燃建材｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火後，工程相關業界都紛紛提出安全建議。香港工程裝飾商會昨日（3日）發聲明，深切哀悼死難者與殉職消防員，並深切慰問受影響人士。商會建議，政府應即時修例於大廈外牆工程中，須採用更高阻燃性的建材；又建議強制大維修承建商必須使用由屋宇署認可物料中央資料庫內指定物料包括防火要求，供物業管理公司查冊。

建議嚴格執行防火管理 包括工人吸煙

商會提到，行業需要進一步完善施工安全規範，避免類似事件重演。商會建議，工程應該強制採用具阻燃功效的棚網物料，相關要求應遵循公務工程的嚴謹標準，並由獨立顧問進行測試，並發出認證許可，確保符合防火安全要求方可展開工程。商會又建議嚴格執行工程期間的防火管理，包括工人吸煙、用火規範及物料暫存等，亦建議引入現代化建築科技，例如裝設「4S 棚架熱感應監測系統」，當有溫度異常即提出預警。

建議工程期間設火警偵測器

商會指，相關監管部門批出大型維修工程時，建議必須加入更嚴格的消防條款，例如工程承建商必須設立專隊定期巡查，適時排查高風險地方；而在工程期間，亦建議強制使用「IOT 出口標誌」即出路指示燈箱，及「IOT 獨立火警偵測器」，引導居民前往安全出口，防止進入煙霧瀰漫的區域。

Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

