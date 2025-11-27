大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
宏福苑五級火｜馬會捐一億 李嘉誠基金會、李兆基基金各捐 3 千萬元 新地、周大福、信和各捐 2 千萬元｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級大火至周四（27 日）中午焚燒接近 24 小時，商界和民間機構陸續宣布撥出款項協助救災。其中，李嘉誠基金會，李兆基基金都分別宣布捐出 3,000 萬元，周大福集團、信和集團及黃廷方慈善基金都分別宣布捐出 2,000 萬元，小米、騰訊、安踏體育、聯想香港（Lenovo HK）都分別表示會捐出 1,000 萬元。
李嘉誠基金會說，3,000 萬元的緊急援助基金，將會支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體；機構可透過慈山寺網站內連結遞交申請，網頁周四下午 1 時啟動。基金會另外亦會撥出額外 5,000 萬元作後續支援，另外其「紀律部隊專項基金」亦會為執行職務而不幸殉職或受傷的消防及救援人員提供支援。
恒基兆業地產集團表示，為緊急支援受影響人士，李兆基基金將捐款 3,000 萬港元，用於緊急救援及過渡安置。集團對事件深感難過，並向所有受災人士致以誠摯的慰問。
信和旗下酒店 160 間免費客房予居民暫住
信和集團及黃廷方慈善基金就指，就事件撥款港幣 2,000 萬元支援賑災，同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備共 160 間客房，隨時為有需要的居民提供免費住宿支援。
周大福集團就指，對今次火災與社會各界深表關切與哀痛，宣佈捐出 2,000 萬元為受火災影響的居民提供緊急援助，協助他們渡過難關，集團昨日並已迅速動員旗下企業，為受災居民提供臨時住宿、食物、保暖衣物及日用品等支援。
另外，中國紅十字會今日亦宣布，向香港紅十字會捐贈 200 萬元人民幣，用於火災的應急救援和人道救助。
馬會每名災民派發至少 5 萬元
馬會宣布，透過「賽馬會緊急援助基金」提供 1 億元的首批援助，將經社會福利署及非政府組織發放，以解傷者及死者家屬的燃眉之急。
緊急援助金的發放將涵蓋多個方面：向家屬發放每名死者 15 萬元 緊急援助金；傷勢嚴重的災民每人獲發 10 萬元作緊急援助；受傷而情況穩定的傷者每人獲發 5 萬元作緊急援助。
在住宿方面，獲政府安排搬遷至暫住居所，例如過渡性房屋、簡約公屋及青年宿舍，或自行安排搬遷的家庭，1 至 2 人 家庭最高可獲發 10,000 元 援助，而 3 人 或以上家庭最高可獲發 15,000 元 援助。
此外，馬會將提供資助予過渡性房屋、簡約公屋的營運機構購置家俱，讓受影響家庭能即時入住，其中 1 至 2 人單位資助 18,000 元，3 人 或以上單位可獲資助 20,000 元。
除了緊急援助金，香港賽馬會慈善信託基金會將與政府相關部門及非政府組織緊密合作，在未來一至三個月為傷者及死者家屬等有需要人士提供援助。這些支援包括過渡性房屋、食物援助、喪親及情緒支援、教育支援、照顧者支援，並透過「賽馬會藥健同心藥物支援網絡」下的社區藥房派發應急藥物。
新地旗下「帝」系酒店免費提供房間
新鴻基地產，宣布將捐出 2,000 萬元 作緊急支援，旗下「帝」系酒店將免費提供共 160 個 房間給有需要的災民緊急暫住。此外，集團的商場綜合會員計劃 The Point 呼籲成員作出捐款，會員如在平台上以積分捐款予社福機構作支援災民，The Point 將作出同等分數的捐款。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線: 2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【相關報道】
宏福苑五級火｜搭棚業界：非阻燃網成本平一半 不排除慳成本鋌而走險 倡立例禁止使用｜Yahoo
大埔宏福苑五級火｜執業安全師學會會長：有理由相信非用阻燃網 業界多人「左手揸住枝煙，右手燒焊」｜Yahoo
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo
宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排 東鐵早上加開班次疏導 區內多條巴士線受影響｜Yahoo
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
大埔宏福苑大火掀動情緒 臨床心理學家稱救援人員屬PTSD高危 精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱醫生稱火災現場濃煙比火更致命 遇災時若無法逃離應於室內封門候救︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救 友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過 街坊自發逐戶拍門提醒鄰居｜Yahoo
大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo
宏福苑五級火｜運頭街擠滿逾百街坊 為災民送物資 小店：大埔人梗係關心大埔事︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 建造業議會籲各承建商禁工地吸煙、檢查外牆安全網阻燃性能 屋宇署上月曾發通告｜Yahoo
宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
宏福苑五級火︱民建聯宣布停止所有拉票活動 李家超主持跨部門會議：極度哀傷︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜樂施會宣布取消「樂施毅行者2025」 公眾捐款全數支援受災居民｜Yahoo
大埔宏福苑五級火發生接近一日，造成至少 44 死 66 傷。樂施會今日（27日）宣布，取消原定於 11 月 28 至 30 日舉行的「樂施毅行者 2025」，以便政府及救援人員集中資源，全力投入救援工作。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜市民自發捐血排長龍 紅十字會輸血服務中心：目前血庫約有 8 至 10 日存量｜Yahoo
大埔宏福苑五級火持續一日，至今（27日）造成 55 死，72 人傷。面對傷亡數字上升，不少市民自發捐血。香港紅十字會輸血服務中心表示，目前中心血庫約有 8 至 10 日存量，血庫水平穩定。中心衷心感謝各位熱心市民前來捐血。中心呼籲市民先預約，以減省等候時間，令捐血流程更順暢。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 澳洲總理、英國外相、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火引起國際關注，中外多家媒體如《新華社》、《日本放送協會》（NHK）《英國廣播公司》（BBC）、美國《有線新聞網絡》（CNN）等都有相關報道。外國個別政府高層跟政府機構都發聲明，對死難者致以深切哀悼，並慰問受影響人士。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
宏福苑火災 | 楊千嬅演唱會宣布如期舉行 捐贈首場收益及周邊產品所有盈利
楊千嬅本周六開始舉行一連六場演唱會，但就周三晚發生大埔宏福苑五級大火事故，決定將演唱會首場及周邊產品所有盈利撥捐東華三院，更呼籲圈中友好與歌迷Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾 60 求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
大埔宏福苑周三發生五級火，災情今（27 日）持續，消防處下午在現場最新指，死亡人數增至 55人。宏福苑共有七座大廈受波及。消防處共接獲 341 個求助個案，其中 279 宗已成功處理，即當中仍有逾 60 個求助個案等待救援。消防處副處長黃嘉榮表示，處方會每個單位破門搜索，從來沒有放棄，暫不會評估求助個案生存率。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
立法會選舉2025︱六大商會擬舉辦全城大抽獎鼓勵投票 記招因大埔五級火延期︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】距離12月7日立法會選舉還有不足兩星期，政府構思不同招數鼓勵市民投票，六大商會也響應政府呼籲，舉辦全城大抽獎，擬明天（27日）將舉行記招講解詳情。不過，目前未知有關記招會否因大埔大火而延期。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火至今 44 死｜港姐謝嘉怡透露祖母家遭火燒｜差估私宅租金指數 200.2 破頂｜11 月 27 日・Yahoo 早報
宏福苑火警焚燒 10 多小時至今仍未救熄，截至周四清晨 6 時，火警已造成 44 人死亡，包括一名消防員，另外有 58 人受傷，留醫傷者當中有 15 人危殆、23 人嚴重，另外有 279 人仍然失聯，死亡數字超越 1996 年的佐敦嘉利大廈 41 死五級火警。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，徹夜未救熄，至少有 279 人失聯。有母親在 Threads 上持續發文求救，稱其六個月大女嬰何梓甄，以及梓甄的嫲嫲被困火場後失聯。《Yahoo 新聞》聯絡到事主，她心急如焚稱至今未有任何消息：「我個女得六個月大，已經唔見咗差唔多廿四個鐘，麻煩你哋可以就聯絡消防快啲去救佢啦！」Yahoo新聞 ・ 11 小時前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火警 ｜ 多位藝人伸出援手 初為人母麥明詩：可以幫手照顧1-2位嬰兒
大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成多人傷亡，事件震驚全球。除咗大批市民自發組織救援及捐出物資之外，唔少藝人都以唔同嘅方式向災民伸出援手，當中包括「十優港姐」麥明詩（Louisa）。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，已焚燒逾 7 小時未救熄，波及共七座大廈，至晚上仍有高層居民被困。小紅書等平台有網上影片，盛傳有深圳消防車直接過關來港支援，政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》消防處回應指，處方目前沒有向內地要求支援。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
宏福苑五級火 ｜湯怡家姐為消防員老公集氣：全部人都要平安歸隊
大埔宏福苑發生五級火，災情嚴重，消防員日以繼夜撲滅。當中藝人湯怡的姐夫亦是消防員之一，湯怡的家姐袁家寶，就在社交網分享到家屬的心聲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宏福苑五級大火｜193@Error Frankie@MIRROR現場送物資 江若琳代夫食肆發文為災民安排食物
大埔宏福苑發生嘅五級大火死傷慘重，唔少居民無家可歸，市民隨即籌集物資協助災民。唔少娛圈中人都發揮力量加入救災。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
宏福苑五級火︱廉署成立專案小組調查 大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
