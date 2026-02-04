市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
宏福苑五級火｜馬陳端喜紀念中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉：個別教職員用詞欠妥｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，當局錄得 168 人罹難，居民家園盡毀。近日網上流傳錄音，指控馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學一名教師，揶揄宏福苑居民「若然佢哋讀書時代，走火警演習認真啲，當日嘅傷亡係會少啲」，有關言論被抨擊。校方發聲明承認有個別教職員「表達及用詞上欠妥」，對引起社會及公眾人士的不安深表歉意。校方已通報教育局，並與相關教職員會面，檢討及制定改善方案，避免同類事件再發生。
《Yahoo 新聞》已就事件向教育局查詢，有待回覆。
位於寶琳的馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學，有一名教師責罵學生在火警演習時的態度，並提及宏福苑大火，有關錄音被上載 Threads。根據錄音，該名男教師稱：「如果你想像大埔嗰次火警，你係災民嘅一部分，你覺得你全世人有幾多次機會，可以畀你做演習？」
該名教師續稱：「你試下問返大埔區嘅居民，嗰次發生火警現場，佢哋會唔會覺得，若然佢哋讀書時代，走火警演習認真啲，當日嘅傷亡係會少啲。」發文者批評，若校內有同學或親戚是宏福苑居民，可能造成二次傷害，「大佬呀人哋都唔想要呢個火警」。
馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學校長崔永浩昨日（3日）發表聲明，指該校 1 月 30 日舉行火警演習，承認有個別教職員「表達及用詞上欠妥」，對引起社會及公眾人士的不安，深表歉意。校方並已啟動危機處理小組，要求全體教職員、輔導組老師、駐校社工及教育心理學家了解及觀察學生的情緒反應，以識別有需要的學生，並提供進一步支援。此外，校方已向家長發出通告，提醒留意子女狀況，給予適切的關心與安慰，並呼籲與學校保持緊密聯繫。
澳洲家庭海上遇險 13 歲少年游泳數小時上岸 報警救全家 救援組織讚「近乎超人」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲一個家庭日前在海上遇險，一名 13 歲男童在天色漸暗及海面湧浪下，游泳數小時返回岸邊求助，最終成功救回被困海上的母親及兩名年幼兄妹。
上環5100萬日圓搶劫案｜日本傳媒公開兩被告容貌 集團欲攜錢赴港買金 走私賺稅差｜Yahoo
上環 5,100 萬日圓劫案，警方至今拘捕 6 人，其中 4 人被控「串謀搶劫」罪，昨日（2 月 2 日）在東區裁判法院提堂，4 人須還押，案件延至 4 月 14 日再訊。日本《TBS News》昨日公開了其中兩名日籍被告下村桂吾和山口將人的容貌，相片並顯示山口手持懷疑藏着日圓現金的背囊。報道又提及日本有商人經營走私黃金業務，安排人員帶大量現金到香港購入黃金，再將黃金走私返日本並賣給當地收購商，從中賺取稅差。有曾經負責「帶貨」的人員受訪指，他可以從每一塊成功運抵日本的黃金分到 4,000 港元報酬。
8.11太古｜警長執勤遭扯落扶手電梯向示威者索償 官關注申索7000元補品
2019 年 8 月 11 日，港九大遊行後演變成多區快閃堵路行動，其中在港鐵太古站，案發時 23 歲男子涉被追捕時掙扎，扯跌一名警長滾下扶手電梯，他經審訊後被裁定阻差辦公罪成，判監 3 個月。涉事警長入稟區域法院，指事件致其右膝半月板及韌帶撕裂，出現輕微創傷後遺症（PTSD），向男子申索 8.1 萬元醫療費及其他費用。案件周二（3 日）在被告缺席下開審。
中國婦失蹤案損傷多達5處！ 丈夫報案日中移民黑幕曝光！
這是發生在日本茨城縣築波市的中國籍女子死亡案，迅速從一樁失蹤事件演變成疑似他殺的國際焦點，受害者是一名54歲（報導中也有51歲說法）的中國婦女，遺體在山林中被發現時赤腳倒地，衣物完整但隨身物品如包包和手機不見，司法解剖顯示右側肋骨骨折、頸部疑似勒痕、皮膚多處脫落，死亡時間推估數周前。
社署社工上月暈倒後不治 死者為支援宏福苑災民「一戶一社工」 孫玉菡︰家屬冀低調｜Yahoo
勞工及福利局及公務員事務局昨日（2 日）深夜發稿，對於一名社會福利署社工離世感哀悼。該名社署職員上月暈倒，送院後證實不治。有說法指，死者為協助大埔宏福苑災民的「一戶一社工」之一。
葵涌廣場｜警方等五部門聯合執法 消防處提3檢控 警：營造安心消費環境｜Yahoo
葵涌廣場再被執法部門巡視。警方葵青警區昨日（2日）聯同消防處、海關、食環署及衞生署控煙辦，採取聯合執法行動。期間，控煙辦就違例吸煙行為發出定額罰款通知書，消防處巡查逃生途徑及消防裝置等，並對違規情況發出通知書及提出檢控。
地盤全面禁煙︱業界斥 15 萬罰款過高 孫玉菡急轉彎：擬改為定額罰款 3000 元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府計劃修例規定建築地盤全面禁煙，早前建議違例吸煙者最高可被罰款 15 萬元，引起業界關注。勞工及福利局局長孫玉菡今日（3 日）表示，留意到前線工友意見及相關憂慮，正研究將罰則改為定額罰款 3000 元，與現行吸煙相關法例的罰款水平一致。
伊院顧問醫生羅偉霖醉後擲杯打人 准守行為3年
伊利沙伯醫院呼吸系統科顧問醫生去年到尖沙咀飲酒消遣時，涉酒醉後向男酒客擲酒杯及掌摑女經理。他被控傷人及普通襲擊兩罪，案件今日(2日)在九龍城裁判法院再訊。署理主任裁判官黃雅茵批准羅自簽2000元，守行為3年，控罪撤銷。被告羅偉霖(52歲)，被控於去年6月5日，在香港九龍尖沙咀諾士佛臺1號10樓「V SING」內非法及惡意傷害鄭浩耀和襲擊陳紀君。羅承認的案情，鄭浩耀和女友於案發時在涉案酒吧飲酒，羅和3名朋友則坐在斜對面。期間，羅看似飲醉且情緒激動，以酒杯擲向鄭，鄭因此鼻有裂傷和流血，上前制止的酒吧女經理陳紀君亦遭掌摑左臉，另一名職員上前制止並報警。羅隨後被捕，他在警員調查時指，因飲得很醉而對事件沒有印象。鄭和陳被送至廣華醫院救治，同日出院，其中鄭需縫上7針。
台南發生隨機傷人案 2 名途人受傷送院 疑犯疑感情受挫行兇︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】台灣台南市南區金華派出所外今日（3 日）晚上約 8 時發生持刀傷人事件，一名 29 歲陳姓男子在路口斑馬線持刀襲擊途人，造成 2 名市民受傷。警方指，傷者分別為 42 歲李姓男子及 32 歲葉姓女子，兩人互不相識，送院時均意識清醒。
警反詐騙拘682人 涉6.2億 網騙扮女情人埋身 突離世贈遺產作餌 314人失4400萬 有受害人遭二次詐騙
各類型騙案每日都在社會上發生。警方數字顯示，去年1至11月期間，合共接獲3.94萬宗騙案，損失金額73.9億元，案件數量及涉案騙款均較2024年同期有所下跌。警方過去3星期採取「謀攻」反詐騙行動，拘捕682人，涉款6.2億元。行動中搗破一個以家庭式經營的網上情緣詐騙集團，以「網戀女子」離世並指定受害人協助處理遺產為由，騙取所謂的手續費，受害者314人，涉款4,400萬元，有人更慘遭二次詐騙。
新田洲頭村屋傳惡臭 揭 20 貓及倉鼠屍藏雪櫃 28 歲男涉殘酷對待動物被捕｜Yahoo
元朗新田洲頭村一間村屋被揭多具貓屍及倉鼠屍藏於雪櫃，一名 28 歲男子涉殘酷待動物被捕。
緬北電騙白家犯罪集團4名主犯伏法 白所成已因病死亡
內地傳媒報道，緬北電騙白家犯罪集團案，白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等5人，涉及殺人、詐騙、販賣、製毒、綁架、開設賭場等罪，去年11月於一審被判死刑，其後白所成因病死亡，而其餘4人的上訴於去年12月被駁回，維持原判，深圳市中級人民法院收到最高人民法院命令後，依法對4人執行死刑。臨刑前，罪犯的近親屬進行了會見。最高人民法院確認，以白應蒼等為首要份子的白家犯罪集團，在緬甸果敢地區通過自行修建、合作開發等方式設立多個園區，招攬、吸引楊立強等多名「金主」入駐，並提供武裝庇護，夥同「金主」實施電騙、開設賭場、故意殺人等犯罪，詐籌資金290多億人民幣，造成6名中國公民死亡、多名中國公民受傷。法院認為，被告人白應蒼組織、領導白家犯罪集團，武裝庇護電詐犯罪集團實施犯罪，其餘被告分別組織、領導、參加電詐犯罪集團或團夥實施犯罪，犯罪性質特別惡劣，情節、後果特別嚴重，社會危害極大，罪行極其嚴重，依法核准白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益死刑。 (ST)
警長太古站遭示威者扯跌受傷 搭扶手電梯會緊張 索精神損失補品費
2019年8月11日反修例示威期間，有示威者在港鐵太古站集結，警方一度近距離向人群發射胡椒球彈，多人被捕。一名電腦軟件工程師被控參與非法集結及阻差辦公，經審訊後裁定阻差辦公罪成判囚3個月。案中負責拘捕示威者的警長入稟區院，指當時截停該軟件工程師時與他同滾下電梯致受傷，故向對方索償。該案今日(3日)開審，被告缺席聆訊。該警長供稱復工後被診斷有輕度創傷後壓力症，現搭扶手電梯仍會緊張。警長要求被告支付其精神損失、手術費及買補品等費用，惟沒列明詳細金額。案件明天(4日)結案陳詞。
17歲男子疑非法進口蜜袋鼯等被捕
【Now新聞台】一名17歲男子懷疑非法進口蜜袋鼯等，被海關拘捕。 行動中檢獲一隻蜜袋鼯、五隻老鼠及一隻倉鼠，市值約1200元。涉案的17歲男旅客周一經落馬洲口岸入境期間被海關截查，並在其手提袋內檢獲該批動物，案件已轉交漁護署跟進調查。海關提醒，任何人未領有有效許可證而輸入動物，即屬違法。#要聞
警搗破網戀電騙集團拘682人 涉580宗騙案涉額6.2億港元
警方宣布，過去三星期展開代號「謀攻」的執法行動，以「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及洗黑錢等罪拘捕了共682人，包括469男213女，年齡介乎14至89歲，共牽涉580宗騙案及科技罪案，涉及款項6.2億港元。 案件以電話騙案、網上購物及求職騙案為主。涉案的包括一個網上情緣詐騙集團，涉及11人，在工廈租用單位作住所及詐騙基地，並在不同交友程式利用虛假頭像假扮成本地年輕女子，對314人進行詐騙，共騙取4,400萬元。他們向受害人聲稱，在外地工作其間遭受挫折、有自殺念頭，再由詐騙集團假扮女子的上司，聲稱女子去世，向受害人展示偽造公司卡片及遺產證明，而女子指定受害人協助處理或繼承遺產，騙取受害人繳付手續費，其後失去聯絡，詐騙集團又假冒警員進行二次詐騙，致電受害人訛稱已偵破騙案，要求繳交行政費，以取回被騙款項。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
達賴喇嘛有聲書獲格林美獎 發文稱心懷感激、對普世責任的認可 中方斥反華政治操弄｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】第68屆格林美獎頒獎典禮（Grammy Awards）周日（1 日）在洛杉磯舉舉行，90歲流亡印度的西藏精神領袖達賴喇嘛獲「最佳有聲書、敘事暨故事錄音獎」，達賴喇嘛在社交平台發文指，希望讓和平、慈悲、對環境的關懷等理念被更多人聽見，指獲頒獎項是「對我們共同的普世責任的認可」。北京則表達強烈不滿，斥有關方面利用藝術獎項作為反華政治操弄的工具。
落馬洲洲頭村屋懷疑虐待動物案 揭雪櫃藏二十貓一倉鼠屍體 警拘二十八歲男子
【動物專訊】落馬洲洲頭村發生恐怖懷疑虐待動物案，一間村屋的雪櫃內竟發現20隻貓及1隻倉鼠死亡，屍體放在膠袋內，另屋內還有9隻貓生還，惟身體狀況十分虛弱，屋內環境衛生亦十分惡劣。警方拘捕28歲龍姓男子，懷疑涉殘酷對待動物。 據了解，事發地點位於洲頭村14號村屋，報案人是業主，於2020年將單位租予龍姓男子，業主在昨日發現單位傳出惡臭，於是報警。警方到場時發現有20隻貓及1隻倉鼠死亡，放在膠袋內並存放於雪櫃。 漁護署及愛協督察到場跟進，初步檢查所有動物屍體並無可疑表傷，須作進一步化驗及檢查。警方作進一步搜查，發現屋內有9隻貓生還，但身體狀況非常虛弱。由於上址環境惡劣，9隻貓交由愛協照顧。 漁護署會進一步化驗及解剖確認動物死因。警方以「殘酷虐待動物」拘捕龍姓男子，案件由邊境刑事值日隊第二隊跟進。 The post 落馬洲洲頭村屋懷疑虐待動物案 揭雪櫃藏二十貓一倉鼠屍體 警拘二十八歲男子 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.
上環5100萬日圓搶劫案 3男1女被控串謀搶劫還押候訊
兩名日籍男子上周五（1 月 30 日）在上環一間找換店外，被搶去 5,100 萬日圓（折約 257 萬港元），3 名日籍男子及一名中國籍女子被控串謀搶劫罪，周一（2 月 2 日）在東區裁判法院首度提堂。女被告報稱傳譯員。