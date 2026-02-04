宏福苑五級火｜馬陳端喜紀念中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉：個別教職員用詞欠妥｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，當局錄得 168 人罹難，居民家園盡毀。近日網上流傳錄音，指控馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學一名教師，揶揄宏福苑居民「若然佢哋讀書時代，走火警演習認真啲，當日嘅傷亡係會少啲」，有關言論被抨擊。校方發聲明承認有個別教職員「表達及用詞上欠妥」，對引起社會及公眾人士的不安深表歉意。校方已通報教育局，並與相關教職員會面，檢討及制定改善方案，避免同類事件再發生。

廣告 廣告

《Yahoo 新聞》已就事件向教育局查詢，有待回覆。

大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，當局錄得 168 人罹難，居民家園盡毀。(Photo by Peter PARKS / AFP via Getty Images)

位於寶琳的馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學，有一名教師責罵學生在火警演習時的態度，並提及宏福苑大火，有關錄音被上載 Threads。根據錄音，該名男教師稱：「如果你想像大埔嗰次火警，你係災民嘅一部分，你覺得你全世人有幾多次機會，可以畀你做演習？」

該名教師續稱：「你試下問返大埔區嘅居民，嗰次發生火警現場，佢哋會唔會覺得，若然佢哋讀書時代，走火警演習認真啲，當日嘅傷亡係會少啲。」發文者批評，若校內有同學或親戚是宏福苑居民，可能造成二次傷害，「大佬呀人哋都唔想要呢個火警」。

馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學校長崔永浩昨日（3日）發表聲明，指該校 1 月 30 日舉行火警演習，承認有個別教職員「表達及用詞上欠妥」，對引起社會及公眾人士的不安，深表歉意。校方並已啟動危機處理小組，要求全體教職員、輔導組老師、駐校社工及教育心理學家了解及觀察學生的情緒反應，以識別有需要的學生，並提供進一步支援。此外，校方已向家長發出通告，提醒留意子女狀況，給予適切的關心與安慰，並呼籲與學校保持緊密聯繫。