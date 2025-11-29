宏福苑五級火｜麥美娟：租戶可申領應急錢及津貼 如涉虛報將交相關部門跟進｜Yahoo

網傳冒領、租戶未能領津貼 麥美娟：租戶可申領應急錢及津貼 如涉虛報將交相關部門跟進｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，造成至少 128死79傷，政府日前宣布發放災戶一萬元應急錢、5萬生活津貼，網傳派發過程出現有租戶未能領津貼、冒領等情況。民政及青年事務局局長麥美娟今（29 日）表示，政府的一萬元應急錢、5 萬元生活津貼旨在幫助受災居民，對象是「住在那裡的住戶」，租戶亦可以領取應急錢，及5 萬元生活津貼，呼籲受影響居民盡快聯絡社工。

網上有帖文指，租戶被業主搶先登記應急錢和津貼金，麥美娟指，政府目標是每個宏福苑住戶都可得到急切的生活津貼，希望能夠做到快、簡單、有彈性，至於個別重複個案「會個別處理」。

有網民發文指，有居民到場發現被人冒認身份領走1萬元應急錢，疑有人或渾水摸魚冒認災民領取援助。麥美娟指，如有人涉虛報或者瞞騙，申領津貼時需要簽收文件，聲明符合資格，如果有虛報，會轉交相關部門跟進。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

