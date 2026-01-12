宏福苑五級火｜黃偉綸稱原址重建不實際 陳克勤：黃說法「出於好意」 災民冀盡快獲安置｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火造成至少 161 人死，政府上周五（9 日）起透過社署「一戶一社工」，陸續向受影響業主以問卷方式收集對長遠安置安排初步意願；不過在發問卷翌日，應急住宿安排工作組組長、財政司副司長黃偉綸就在電台表示政府對宏福苑現址的目前想法是「唔會再做住宅」。行政會議成員兼立法會議員陳克勤今早（12 日）在電台節目表示，相信黃偉綸的說法「係出於一個好意」，稱黃都掌握到災民大部份心態「就係要快」，而目前原址重建就是需時最久方案，「如果完全唔考慮原址（重建），其實問卷裡面都唔會提出呢個方案畀災民去揀。」至於測量師學會前會長林家輝就在同一節目表示，原區「樓換樓」應該是爭議最少的方案。

陳克勤：「盡快上樓」意見明確

陳克勤在港台節目《千禧年代》表示，今次政府提出的方案已經做到「以人為本」，且細緻全面，能夠針對災民的不同情況，讓災民有選擇。陳指目前有兩個觀點相對主流，就是希望「盡快上樓」，不論原址重建抑或他址重建，「都係想快」，另一方面是居民希望保持與社區的連結。

廣告 廣告

陳克勤又說，3 個重建的選址都各有利弊，其中原址重建涉及收集業權，需時最長；廣福公園重建可能涉及改劃，收回石油氣加氣站等程序；至於頌雅路西的熟地落成速度快，但只可以興建 900 多個單位，未必能完全吸納所有宏福苑住戶。陳期望政府能夠盡快整合數據，找到一個「最大公因數」滿足最多災民。

收購業權或須撥額外公帑 籲慎重考慮

被問到如果採取收購業權方案涉資可能涉資近 60 億元，政府有需要在目前「大埔宏福苑援助基金」以外再撥公帑完成收購，陳克勤就表示雖然目前基金只剩下 20 多億，但災後的保險賠償亦有約 20 億；他表示市民都會緊張公帑運用，需要慎重考慮；他又說政府無可能不參與重置計劃，如果要使用公帑，須由立法會詳細討論，隨著新一屆立法會大會在周三（14 日）開鑼，議員會跟官員盡快討論宏福苑災後議題。

測量師：「樓換樓」爭議最少

測量師學會前會長林家輝在同一節目就表示，目前政府提出的幾個方案都跟外界預期差不多，不過他認為還有其他選項，包括讓災民選擇前往公共屋邨居住，再獲取一筆差價賠償。對於哪個方案最值得考慮，林家輝認為「樓換樓」是最容易處理，爭議亦都較少，亦做到情、理、法兼備。他並解釋，如果政府要收購災民業權，就牽涉估值問題，然而估值從來都不是一門科學，而且牽涉不少前設；例如正常單位的估值前設是物業購入後可立即享用，但現時宏福苑的情況明顯並非如此。除此之外，單位的座向及高低都可以是影響估值的因素，容易有爭拗。

【相關報道】

宏福苑五級火｜黃偉綸：宏福苑原址未來不會再做住宅 改建社區設施｜Yahoo

宏福苑五級火｜政府問卷選項包括向業主購買業權或「樓換樓」 原區安置需時 3 至 10 年｜Yahoo