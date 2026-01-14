宏福苑五級火｜黃偉綸：原址重建挑戰「相當大」 何永賢：考慮特設銷售形式預留單位｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】今日（14 日）是第八屆立法會首次大會，政府隨即動議大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案，並安排官員輪流發言。財政司副司長黃偉綸表示，如果選用「頌雅路西」方案，地皮可以興建 1,500 個單位，首期 900 個單位預計在 2029 年下半年落成，其餘 600 個單位將於及後十多個月落成，較一般的居屋項目再快逾兩年時間完成。黃偉綸強調，災民早前透過「一戶一社工」問卷提出的長遠居住安排意見，不代表已經就政府稍後提出的方案作出選擇。黃偉綸亦無再提及日前的「不實際」論，只表示原址重建需時長，而且要處理法律問題，會有「相當大」挑戰。

稱必定讓居民「有得揀」

作為「應急住宿安排工作組」組長，黃偉綸引述行政長官李家超早前發言，表示制訂長遠居住安排必須顧及「情、理、法」，其中以「情」為先；又指過程中必定會讓居民「有得揀」，當局亦期望提供的選項對居民具針對性，而且能夠為居民切實解決問題，讓他們有合理選擇。黃偉綸回顧，問卷提出了購買業權選項，同區或跨區購買居屋選項，以及「樓換樓」方案，其中出售業權換現金是時間最快，而且讓居民有最大自主性。

測量師學會估算不代表最終收購價

香港測量師學會早前估算，未補地價及已補地價的宏福苑呎價，分別為每平方呎 6,000 元和 8,000 元，黃偉綸強調政府引述相關數字是讓居民和社會有所參考，並不代表政府已訂出最終收購價。

原址重建將遇「相當大」挑戰

至於原址重建選項，黃偉綸表示問卷已經提及可能需要 9 至 10 年，即在 2035 年或 2036 年才有可能入伙，時間上「相當漫長」。黃偉綸解釋，原址重建需要先耗用一年半清拆，另外亦要首先處理業權以及法律問題，再用 4 到 5 年興建，換言之需要在三數年之內妥善處理業權問題，形容箇中挑戰「相當大」。

曾指原址重建「不實際」

上周六（10 日），黃偉綸出席電台節目，當時他表示政府「目前諗法，係唔會再做住宅」，將屋苑地皮轉作社區設施較為恰當，又指如果原址重建是「不切實際」，因為計劃可能涉及高達 60 億元的資金。

何永賢：受災樓宇內傷嚴重需拆卸可能性甚高

房屋局局長何永賢今日在立法會發言時表示，大埔宏福苑大火發生後經勘察，7座受災樓宇「內傷」嚴重，預計日後難以保證受災樓宇的安全和耐久性，維修隱患及牽涉的費用難以估計，雖然樓宇無即時倒塌危險，但目前政府估計，7座樓宇「長遠需要拆卸的可能性甚高」。

房委會考慮特設銷售形式預留單位

日前政府向受影響居民派發問卷，提及由政府收購業權，或業主保留業權「樓換樓」。何永賢指，如果由政府收購業權，業主在出售後可得到一筆款項，可選購私樓或二手居屋，房委會亦會考慮在「居屋2025」和「綠置居2025」中預留部分單位，用特設銷售計劃形式，讓有關業主選購。

此外，大埔頌雅路西原本留作公營房屋用途的土地，亦已開始了打樁的上蓋工程，預計第一批900個單位可以在2029年入伙，同樣可在特設銷售計劃中供已出售業權的宏福苑業主選購。

對於有意見關注，頌雅路西用地改作居屋是否會對輪候公屋人士或其他有意購買居屋人士，何永賢指，政府已迅速在粉嶺北第14區（應為粉嶺北新發展區第15西區）覓得另一個地點，並將它由原本提供約1 400個居屋的項目改為公屋，可補充頌雅路西原本的公屋單位。