宏福苑五級火｜黃偉綸：原址重建挑戰「相當大」 頌雅路西方案最快逾 3 年後落成｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】今日（14 日）是第八屆立法會首次大會，政府隨即動議大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案，並安排官員輪流發言。財政司副司長黃偉綸表示，如果選用「頌雅路西」方案，地皮可以興建 1,500 個單位，首期 900 個單位預計在 2029 年下半年落成，其餘 600 個單位將於及後十多個月落成，較一般的居屋項目再快逾兩年時間完成。黃偉綸強調，災民早前透過「一戶一社工」問卷提出的長遠居住安排意見，不代表已經就政府稍後提出的方案作出選擇。

稱必定讓居民「有得揀」

作為「應急住宿安排工作組」組長，黃偉綸引述行政長官李家超早前發言，表示制訂長遠居住安排必須顧及「情、理、法」，其中以「情」為先；又指過程中必定會讓居民「有得揀」，當局亦期望提供的選項對居民具針對性，而且能夠為居民切實解決問題，讓他們有合理選擇。黃偉綸回顧，問卷提出了購買業權選項，同區或跨區購買居屋選項，以及「樓換樓」方案，其中出售業權換現金是時間最快，而且讓居民有最大自主性。

測量師學會估算不代表最終收購價

香港測量師學會早前估算，未補地價及已補地價的宏福苑呎價，分別為每平方呎 6,000 元和 8,000 元，黃偉綸強調政府引述相關數字是讓居民和社會有所參考，並不代表政府已訂出最終收購價。

原址重建將遇「相當大」挑戰

至於原址重建選項，黃偉綸表示問卷已經提及可能需要 9 至 10 年，即在 2035 年或 2036 年才有可能入伙，時間上「相當漫長」。黃偉綸解釋，原址重建需要先耗用一年半清拆，另外亦要首先處理業權以及法律問題，再用 4 到 5 年興建，換言之需要在三數年之內妥善處理業權問題，形容箇中挑戰「相當大」。