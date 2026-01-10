宏福苑五級火｜黃偉綸：宏福苑原址未來不會再做住宅 改建社區設施｜Yahoo

財政司副司長黃偉綸（中）今日（10日）表示，宏福苑原址未來不會再用作住宅用途，會轉做社區設施。（資料圖片，黃偉綸 facebook）

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑去年 11 月發生五級火，造成至少 161 人死，居民長遠住屋安置問題備受關注。政府昨（9 日）起透過社署「一戶一社工」，陸續聯絡受火災影響的宏福苑業主，以問卷方式收集對長遠安置安排初步意願，目標本月中下旬取得業主回應，以協助制定和落實具體方案。對於有意見希望原址重建，應急住宿安排工作組組長、財政司副司長黃偉綸今日（10日）表示，宏福苑原址未來不會再用作住宅用途，會轉做社區設施。

廣告 廣告

政府發出的問卷列出不同選項，包括向業主購買業權，可選擇購買全新居屋、「綠置居」單位，或考慮自行選購現樓居住。政府提供的全新居屋或「綠置居」項目單位，目前均為跨區選項。早前逾 200 居民聯署，希望原址重建。問卷中表示，若希望原區安置，大埔有可能興建的新居屋單位地點包括頌雅路西、廣福公園、及原址宏福苑。問卷寫到，如果在宏福苑原址重建，預計 2035 年或之後入伙。

黃偉綸今早接受商台節目《政經星期六》，談及宏福苑業主長遠安置安排，並明確否定原址重建作為住宅的可能性，政府計劃改建社區設施。他說：「喺返宏福苑現址，政府目前諗法，係唔會再做住宅，大家明白，發生過一段咁不幸嘅事情，再做返住宅，你睇返外國經驗，佢都唔會咁做，嗰個地方可能做返社區需要嘅設施。大埔、新界東都有唔同設施社區需要，我哋覺得投入資源做社區設施比較恰當，所以不存在個地將來會令任何人賺到好大錢，唔會，我哋會做社區設施。」

對於政府問卷列出向業主購買業權的方案，黃偉綸認為對業主靈活度最大，可以自行安排，有能力者可購買私樓或租屋，或購買全新居屋、「綠置居」單位。對於有居民不滿政府估算宏福苑未補地價單位的實用呎價只有6000元，黃偉綸強調仍未落實收購價，只是作參考。