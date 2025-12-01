宏福苑五級火｜黃碧嬌最新聲明向警方報案要求徹查 現屆法團委員：支持依法追查真相｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火至今造成 146 死 79 傷，宏福苑的大維修工程風波再獲社會關注。屋苑大維修由上屆業主立案法團通過，曾於該屆擔任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌在災後成為眾矢之的；黃碧嬌在周一（12 月 1 日）就發表「嚴正聲明」，表示經過深思熟慮後，決定親自報警，要求立即立案調查事件是否涉及現屆法團瀆職、隱瞞安全風險等嚴重罪行，同時要求廉政公署立案調查現屆法團有否貪污。

現屆全體委員：全力配合任何調查

宏福苑現屆業主立案法團管理委員會全體委員之後發聲明，指全體委員高度重視今次事件，並鄭重聲明全力配合警方及廉政公署的任何調查工作，「我們支持依法追查真相，冀能早日釐清責任，為居民討回公道，亦還事件一個公正的交代。」法團目前正全力投入災後善後工作，著力安置所有受影響居民，並已與民政事務總署及相關政府部門召開會議，商討應對方案，稍後將向全體居民公布進一步安排及最新進展。

廣告 廣告

管理委員會說，對是次事故深感痛惜，並再次對所有受影響居民致以最深切的慰問，承諾會繼續履行業主立案法團責任，協助處理善後事宜，並積極配合一切調查，「絕不迴避應有責任。」

黃碧嬌稱就大火「極度痛心」

黃碧嬌在聲明中表示，宏福苑大火造成多人死傷，她感到極度痛心，「這場大火不是天災，而是人禍，是多年來有人漠視安全累積的惡果」，而死難者與傷者用生命為全港市民敲響警鐘，「我絕不能讓他們白白犧牲」，並強調她本人「必會追究到底，絕不姑息」。

黃碧嬌周日弔唁未回應提問 同行者叫記者「躝開」

黃碧嬌在周日曾經現身大埔富亨鄰里社區中心的弔唁處致意，期間有多人陪同。黃被傳媒拍到多次用紙巾拭抹眼睛，離開時並無回應記者提問。而她被追訪期間，其中一名右手手持拐杖的長者一度用左手推開《有線新聞》的咪高風及用右手阻擋鏡頭，亦有同行者高呼「你躝開」。

至於黃碧嬌所屬的政黨民建聯周日（11 月 30 日）亦發表嚴正聲明，指民建聯在今次宏福苑事件中，遭受網上許多中傷抹黑、不實謠言；民建聯重申事件整個過程中，若經有關部門的全面及公正調查後，「倘證實包括黃碧嬌在內的任何民建聯成員存在違法行為，我們絕不姑息，並支持依法依規作出嚴正處理。」

Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【相關報道】

不斷更新｜大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo