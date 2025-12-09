宏福苑五級火｜齒科法醫指遺體受大火破壞 或從牙齒提取DNA 金屬飾物有助辨認｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火至今造成 159 死，31 人失聯，警方開始安排家屬分批進行 DNA 口腔拭子採樣，稍後作科學鑑定辨別遺體身分。齒科法醫梁家駒今早（9 日）在商台節目表示，今次火災持久，難以從血液和肌肉軟組織提取 DNA 樣本，牙齒是火災中保留到最多 DNA 的部份。梁家駒又表示，可能要借助罹難者身上飾物辨認身份，估計辨認工作最少維持幾個月。

直系親屬 DNA 共通點較多

梁家駒今早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，從家屬採集口腔拭子以提取 DNA 是獲承認的鑑證方式，因為罹難者跟家人的 DNA，總會有一部份存在共通點，直系家屬例如父母，子女的 DNA 共通點較多，關係較疏的叔伯等共通點較少。

梁提到，鑑證人員本來都可以從人骨提取 DNA，但因為較多 DNA 的部份位於骨髓等軟組織，同樣都會被大火燒毀難以提取，接下來就只能從牙齒入手。梁表示，罹難者如果未杜牙根，就可以從牙根位置提取 DNA，不過他都指死者頭骨都可能受高溫破壞，在火場中未必找到完整一排牙齒，或者只能找到幾顆甚至一顆牙齒，都會增加採集 DNA 樣本的難度，只能「盡做」。

人類及非人類遺骸混雜 增辨認難度

梁家駒又說，今次火災環境的遺骸混雜了人類及非人類，亦增加了人員辨識遺體的難度，不可能在數日或者數星期就完成辨別遺體身份的工作；如果罹難者身上有金屬飾物，例如十字架等，這些金屬的溶點高達 1,200 度，跟家居火災的 500 度高溫有大段距離，就能夠保存下來，有助於辨認死者。

