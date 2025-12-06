宏福苑五級火｜ 「悼念涼亭」張貼告示指周日深夜結束 提醒避免過激字眼 政府網站回復彩色｜Yahoo

「悼念涼亭」張貼告示指周日深夜結束 提醒避免過激、仇恨字眼

休憩處獻花位置亦有內容一樣的告示

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生五級火，造成 159 死，全城哀慟。鄰近的廣福公園、廣福休憩處自事故發生後一直有市民前往悼念，其中有義工於涼亭設留言區，讓市民留下感受字句。不過，涼亭外今（6 日）出現一張告示，指該處的悼念活動將於周日（7 日）深夜 23:59 結束。

廣福休憩處出現橫幅，向災民打氣

告示中亦提醒指，該處的悼念活動由市民自發發起，歡迎市民送花悼念及留言，以表哀悼之情，惟提醒需為自身言行負責，「不鼓勵」市民以過激、仇恨、色情或任何會勾起居民、市民情緒之字眼，勿騷擾或拍攝他人等，嚴重情況會轉交警方。

廣告 廣告

連日來有市民到廣福休憩處悼念

火災令大批市民失去家園

廣福休憩處在火災後成為市民悼念場地，市民會在此獻花及祈禱等，休憩處的涼亭位置，有義工提供紙張讓市民留言。

義工：與警方溝通後的共識 物資交予政府部門

有義工向《Yahoo新聞》透露，「悼念涼亭」的結束時間是由義工與警方溝通後的共識，「冇話邊邊去強迫大家咁樣做嘅」，所有物資已分好類別，及後會交予相關政府部門。

義工認為，悼念時間長短並非重點，連日來市民有心前來才是最重要，「市民都要唔同嘅時間去處理返自己嘅情緒、處理返呢件事，到而家都差唔多（火災後）10日喇，都仲咁多市民，所以冇話時長嘅問題，大家都feel（感覺）到香港人好有心」。

大埔火災造成嚴重傷亡，全城哀慟

悼念區掛着市民摺的紙鶴

政府網頁「復常」

另外，因應大埔宏福苑火災，政府網站首頁在 11 月 28 日轉為黑白誌哀，安排已於今（6 日）結束，政府的網頁和社交平台，已陸續回復至原來的彩色版本。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【相關報道】

宏福苑五級火｜大埔教堂特別彌撒 逾500人參與 街坊促調查成因 宏福苑居民感恩獲助：周圍都係天使｜Yahoo

不斷更新｜大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo

宏福苑五級火｜宏志閣居民稱屋內完好 長者稱「聽天由命」冀就近安置方便覆診｜Yahoo

宏福苑五級火｜香港工程裝飾商會：建議政府即時修例 外牆工程須採用高阻燃建材｜Yahoo

宏福苑五級火｜全港大維修樓宇周六前拆棚網 業界料人手足夠 拆前須清理泥頭免生危險｜Yahoo

Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新