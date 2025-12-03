宏福苑五級火｜ 宏志閣居民返家取物品 限時 1.5小時 老街坊嘆不會重返家園：點敢住呀？｜Yahoo

宏志閣居民均攜帶行李箱、環保袋等，以帶走住所內物品

有居民搬走洗衣機，內裡還有洗完未晾的衣物

今日在宏福苑附近繼續有人悼念

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，增至156死，仍有 30 人失聯。政府今明兩日（3日 - 4日）安排火災中唯一沒被波及的宏志閣居民返回居所取回重要物品，限時 1.5 小時，只允許兩人進屋，只限出入一次。早上九時起，陸續有居民乘旅遊巴或自行到場，部分人攜同行李箱、推車等入內，在場亦有義載的士接載居民，有多名身穿藍背心的政府應急隊人員協助居民進出、搬行李。

早上有宏志閣居民陸續進內，神情嚴肅，大部分未有回應記者提問。

有多名身穿藍背心的政府緊急隊人員協助居民進出宏志閣，並協助其搬運行李物品登上的士離開。

有居民出動手推車，推走多件行李。

有居民盼搬回：始終係自己屋企

陳先生上午 10 時左右到達現場，帶同行李箱進入宏志閣住所內收拾物品，主要先取走相簿、財物、證件為主。他與媽媽都憂慮只有一個半小時，未有充裕時間取走貴重物品，也不知道會不會有第二次機會上門。

單位內三隻貓早前已經被消防破門救出，陳先生感謝消防員幫助，現在家人與寵物正待入住過渡性房屋。對於長遠居住安排，陳先生表示雖然家人亦會害怕，亦容易憶起慘劇，但都期望日後可以再搬回宏志閣單位：「始終係自己屋企都係好啲 … 媽媽始終年紀大又要適應新環境，隔離鄰居又一齊，她都覺得可以接受。」

陳先生與家人住在宏志閣，擔心一個半小時不足夠收拾所有貴重物品，希望獲安排第二次機會上門。

老街坊怕憶起災難：點敢住？

早前在宏志閣住所救出 6 隻金魚的黃太早上亦與丈夫進入住所內收拾，打算取走貴重物品、衣物、被子，因屆時搬到新屋也需要這些物品，又同樣表示一個半小時完全不足夠，希望有第二次上門機會：「成頭家啲嘢都係入面，馬上就凍，今日執得幾多嘢？」

黃太今早十一時許與丈夫準備入內取回重要物品。

供樓多年失家園 住戶促重建

黃太已經住在宏志閣 28 年，現正物色新住所：「九龍城的中轉屋太細啦，僅僅得 130 呎放床，廚房都冇。尋日看了香港仔的公屋，就夠大，但是遠，都冇辦法啦。」

黃太感嘆，萬萬想不到供樓多年，天價維修，最後連家也沒有。另外七棟大樓都已燒毀，黃太惟希望日後屋苑可以重建：「我們全部窗都對正其他樓，嗰個心理壓力，你點敢住呀？好恐怖…就算起好了，可能我都不敢搬返來住…咁多死傷者，咁恐怖既記憶，一世難忘。」

