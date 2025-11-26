宏福苑五級火｜ 居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過 街坊自發逐戶拍門提醒鄰居｜Yahoo

宏福苑五級火 居民未聞火警鐘

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑今（ 26 日）發生五級火，多幢大廈外牆棚架及防護網被焚毀，火勢蔓延至入夜未熄，晚上仍有高層居民被困。有居民表示，火警發生時未聽到大廈火警鐘響，「由頭到尾無響過」，亦有居民指，由街坊群組的消息得知發生火警，部分街坊自發逐戶拍門，提醒鄰居要撤離。

宏建閣居民：人無事就算數啦

家住宏福苑宏建閣的何先生在現場，目擊整幢大廈被薰黑，向記者表示心情無奈，「擔心來都無用，人無事就算數啦而家。」他表示，在上址居住多年，當時曾有居民反對同時間進行多幢大廈的工程，「應該分開做啦，睇而家，火燒連環船咁。」

居民在附近天橋圍觀火警發生

火警在下午2 時許發生，何先生憶述，過程中都是街坊互相通知，「否則都唔知咁大件事。」他表示，當時父親在家中，他打電話通知父親離開，「聽講着火，叫佢落去睇下，之後已經封晒唔畀上去，就叫埋個工人姐姐落來。而家最大問題係，警鐘由頭到尾無響過，管理公司又無通知大家疏散。」

宏盛閣居民：街坊通知、互相拍門

另一名居於宏盛閣低層的居民 Karl接受《Yahoo 新聞》訪問時亦表示，他在下午約 3 時正在上班，當時街坊間透過通訊軟件、群組等互相通知火警消息，他馬上通知家中的母親離開，並趕回現場。他引述母親和多名街坊說法，均表示未有聽到火警鐘響，大廈升降機在火警初期仍維持運作，大廈保安及管理人員亦一度手忙腳亂，據他了解，法團亦一度無法聯絡管理公司的經理。

他指，屋苑過往會定期測試火警鐘，但今年至今未聽聞相關測試。由於事發時沒有火警鐘，街坊自發逐家逐戶拍門，叫鄰居離開，得知有老人家需要協助、有寵物遺留單位，或有居民受困，馬上通知警方和消防，「盡量幫得就幫」。

政府開放廣福社區會堂、東昌街社區會堂等多個地點作庇護中心

有居民顯得憂心難過

心情無助 街坊「見住屋企燒」

他形容，最先起火的宏昌閣棚架及防護網幾乎被焚清，部分火焰更燒入單位內，至晚上可見仍有單位內燒得通紅，估計是強風及乾燥天氣令火勢蔓延迅速。在宏福苑居住逾 30 年，他表示此刻心情「都無助」，宏福苑的大維修工程原訂明年 3 至 4 月完成，「已做得七七八八」，如今受火災破壞，相信需重新處理。

他指，相信自己所住樓層較低，受災情況相較之下較少，但不少住高層的街坊「見住屋企燒」，心情難受。不少街坊今晚選擇到附近中學禮堂及東昌街的社區中心暫避，他本人則會在附近關注最新消息，希望了解何時能返回單位。

