宏福苑五級火｜ 建造業議會籲各承建商禁工地吸煙、檢查外牆安全網阻燃性能 屋宇署上月曾發通告｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，一個多月前中環華懋大廈亦曾發生三級火，造成至少4人受傷送院。屋宇署在華懋大廈三級火後，曾於 10月 21 日向所有認可建築專業人士及註冊承建商發通告，要求立即檢視建築物外牆工程，所使用的保護網、保護幕及防水油布等材料的阻燃性能。建造業議會也指，上月曾發出有關信函籲業界加強安全管理，現強烈呼籲各承建商立即檢視所有外牆保護網及帆布，必須確定阻燃性能符合認可標準，以備萬一有火警時防止火勢蔓延；更須禁止工地吸煙。

議會呼籲業界仔細檢查工地，進行動態風險評估，並於工地採取適當的防火安全預防措施，例如：

保持工地整潔及妥善存放易燃物品。 禁止在工地吸煙，或只准許在指定吸煙區吸煙。 提供足夠火警探測設備、火警警報系統及滅火器。 採用合適安全智慧工地系統，例如智能煙霧感應系統或溫度監察系統，加強監控火警風險。 委任防火專員進行預防火警的巡查及定期進行消防演習。 所有為遮蓋外牆而裝設的保護網、保護幕、防水油布或塑膠帆布均應具備適當的阻燃特性，並符合認可標準，並且在使用前進行樣本測試，確保其阻燃特性。 規劃清晰逃生路線並定期檢視。 定期檢查電力線路及電力設備。 執行「熱工序許可證制度」，確保工序進行前已作適當的風險評估及實施所需安全措施，例如：加設擋板以防止火花被風吹至可燃物料上、提供工地消防喉作緊急用途，以及完工後檢查並確保沒有留下火種。 切勿於工作地點儲存多於豁免量的危險品（例如：乙炔及氧氣）。

屋宇署上月的通告指出，今年10月18日一宗外牆竹棚架三級火警導致多人受傷，涉事建築物當時正進行改動、加建、及小型工程。為確保樓宇及建築工程的安全，署方呼籲各位註冊建築專業人士及註冊承建商，立即採取行動，檢視及確保所負責的建築工程，建築物外牆安裝的保護網、保護幕、防水油布和塑膠帆布，具有符合認可標準的適當阻燃性能，以防止一旦火警發生時火勢蔓延 。

署方強調，若發現正進行的建築工程涉及使用阻燃性能不足的保護網、保護幕、防水油布和塑膠帆布，署方會根據《建築物條例 》對相關人士及承建商採取相應行動，包括考慮提出檢控及採取紀律處分。

