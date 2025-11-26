大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
宏福苑五級火｜ 建造業議會籲各承建商禁工地吸煙、檢查外牆安全網阻燃性能 屋宇署上月曾發通告｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，一個多月前中環華懋大廈亦曾發生三級火，造成至少4人受傷送院。屋宇署在華懋大廈三級火後，曾於 10月 21 日向所有認可建築專業人士及註冊承建商發通告，要求立即檢視建築物外牆工程，所使用的保護網、保護幕及防水油布等材料的阻燃性能。建造業議會也指，上月曾發出有關信函籲業界加強安全管理，現強烈呼籲各承建商立即檢視所有外牆保護網及帆布，必須確定阻燃性能符合認可標準，以備萬一有火警時防止火勢蔓延；更須禁止工地吸煙。
議會呼籲業界仔細檢查工地，進行動態風險評估，並於工地採取適當的防火安全預防措施，例如：
保持工地整潔及妥善存放易燃物品。
禁止在工地吸煙，或只准許在指定吸煙區吸煙。
提供足夠火警探測設備、火警警報系統及滅火器。
採用合適安全智慧工地系統，例如智能煙霧感應系統或溫度監察系統，加強監控火警風險。
委任防火專員進行預防火警的巡查及定期進行消防演習。
所有為遮蓋外牆而裝設的保護網、保護幕、防水油布或塑膠帆布均應具備適當的阻燃特性，並符合認可標準，並且在使用前進行樣本測試，確保其阻燃特性。
規劃清晰逃生路線並定期檢視。
定期檢查電力線路及電力設備。
執行「熱工序許可證制度」，確保工序進行前已作適當的風險評估及實施所需安全措施，例如：加設擋板以防止火花被風吹至可燃物料上、提供工地消防喉作緊急用途，以及完工後檢查並確保沒有留下火種。
切勿於工作地點儲存多於豁免量的危險品（例如：乙炔及氧氣）。
屋宇署上月的通告指出，今年10月18日一宗外牆竹棚架三級火警導致多人受傷，涉事建築物當時正進行改動、加建、及小型工程。為確保樓宇及建築工程的安全，署方呼籲各位註冊建築專業人士及註冊承建商，立即採取行動，檢視及確保所負責的建築工程，建築物外牆安裝的保護網、保護幕、防水油布和塑膠帆布，具有符合認可標準的適當阻燃性能，以防止一旦火警發生時火勢蔓延 。
署方強調，若發現正進行的建築工程涉及使用阻燃性能不足的保護網、保護幕、防水油布和塑膠帆布，署方會根據《建築物條例 》對相關人士及承建商採取相應行動，包括考慮提出檢控及採取紀律處分。
相關報道：
其他人也在看
宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈，至下午 6 時，火警造成至少4死5傷，其中 3人危殆。消防在下午約 5 時 30 分證實，有一名消防員殉職。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
宏福苑五級火｜港姐謝嘉怡祖母家遭火燒：令人痛心的一天
大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈。30歲前香港小姐冠軍謝嘉怡就表示，其祖母的房子也受到波及。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
利舞台廣場外牆火警 商場地下植物首先起火｜Yahoo
銅鑼灣利舞台廣場一個外牆廣告牌，下午發生火警。現場火勢猛烈，消防部門派員灌救，將火救熄。受火警影響，勿地臣街和耀華街行車線一度封閉。及後，有網民在社交平台上載圖片，表示影到火警源頭，是位於商場地下的植物首先起火，及後火勢愈來愈大，最後蔓延幾層樓。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑直擊｜屋苑8座大廈至少4座受大火波及 現場火光熊熊
【Now新聞台】大埔宏福苑四級火，至少造成四死三傷，其中兩名傷者仍然危殆，而起火至今已燃燒超過三小時仍未救熄。本台記者陳樂陶傍晚6時在現場所見，屋苑共有8座，至少有4座受到大火波及，包圍大廈外牆的棚架被嚴重焚毀，雜物散落，火光熊熊，黑煙沖天，並持續傳出竹爆聲。火警造成多人受傷送院，至少四人死亡，包括一名消防員殉職。另外，距離火場數百米外的廣福邨，有警員上樓呼籲居民疏散。 #要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
宏福苑五級火︱民建聯宣布停止所有拉票活動 李家超主持跨部門會議：極度哀傷︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑五級大火致晚上越燒越烈，釀最少12死。民建聯今天（26日）晚上7時許宣布，鑑於大埔大火的不幸事件，即時停止所有選舉拉票活動，直至另行通知；另一邊廂，行政長者李家超在社交媒體稱已即時啟動緊急事故監察及支援中心，「大火導致多人傷亡，其中有消防人員執行職務時殉職，我表示極度哀傷，並對死者家屬和傷者致以深切慰問」。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑今日（ 26 日）發生五級火警。因應事故，大埔區內多個商戶、電訊商及機構迅速作出反應，提供緊急支援措施，包括開放休息空間、派發物資及提供充電服務等，協助受影響居民。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，大埔民政處於下午約5時半，開放多個處所和學校用作臨時庇護中心，包括廣福社區會堂、東昌街社區會堂等。廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學亦自發開放，讓居民暫時休息。《Yahoo新聞》記者晚上6時許到達廣福邨阮鄭夢芹小學視察，校內約有50多人等候回家，當中大多為廣福邨居民。場內有水和梳打餅予居民充飢。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火︱習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今日（ 26 日）發生五級火警。據央視新聞，國家主席習近平向火災事故遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。Yahoo新聞 ・ 57 分鐘前
消防處處長楊恩健交代大埔宏福苑五級火 37歲消防員不幸殉職
【Now新聞台】大埔宏福苑發生火警，於傍晚6時22分升為五級。消防處處長楊恩健就火警會見傳媒，他指火警中一名駐守沙田消防局、入職9年、現年37歲的消防員在火警中不幸殉職。該名殉職消防員在下午約3時到場，半小時後失去聯絡，再過半個小時後在大廈尋獲，當時其面部燒傷，送院後證實死亡。 #要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
宏福苑五級火｜37歲消防員殉職 抵火場後半小時失聯
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，有9年年資的37歲消防員何偉豪殉職。宏福苑五級火．不斷更新接連有消防員受傷，在救護員的急救之下，在擔架床上抵達醫院，有親友趕到現場等待。現場有消防處人員，亦有重案組警員。消防處處長楊恩健亦趕赴威爾斯親王醫院，他指該名消防員在下午約3時到達現場，於地面進行滅火救援工作，半小時後失去聯絡，消防在下午4時01分在宏昌樓電梯對出的空地找到涉事隊員。消防處處長楊恩健：「何隊員由救護員送到威爾斯親王醫院，他在下午的4時45分經當值醫護人員證實他死亡。我在這裡代表消防處，向何隊員家人致以最深切慰問，消防處的福利組與心理輔導組將會對何隊員家人作出全面支援，希望他能夠渡過難關。」#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火升至五級，至少12死16傷，火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是08年嘉禾大廈火災，以及90年代釀40人死、80人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 52 分鐘前
大埔宏福苑四級火｜外牆棚架焚燒火光沖天 初步兩人嚴重燒傷昏迷送院
【Now新聞台】大埔宏福苑火警升為四級，初步一男一女嚴重燒傷。大埔宏福苑四級火．不斷更新一幅棚架燒至火光熊熊，冒出大量濃煙。另一個角度可見，火勢蔓延至旁邊的宏泰閣。現場為宏福苑宏昌閣，下午近3時外牆棚架起火，消防接報到場射水灌救，約10分鐘後將火警升為三級。下午約三時半，火警再升為四級。多名住戶一度被困單位，需要消防員協助離開。救護員送傷者上救護車，亦有傷者坐在地上等待救援。居民洪太：「單位出面都叫火燭了，走了，我便走出來。(你住附近？)我直情是住在現在正在燒的那座。(你看到時已很大煙？)已著了、已燒了，第五座已燒光了，火勢很猛，火舌已吹過來了，燒著了我們那邊。」#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
宏緻苑「樓王」準業主：似中六合彩 彩虹邨重建戶成功揀樓感興奮
【on.cc東網專訊】「綠置居2024」今日(26日)揀樓，一眾揀樓人士早早便到現場排隊，氣氛熾熱。有成功揀得九龍灣宏緻苑「樓王」人士覺得似「中六合彩」，形容十分開心，認為屋苑地理位置優越，加上單位有「樓王」稱號故決定入手；有彩虹邨重建戶亦成功揀得大單位，對成為on.cc 東網 ・ 11 小時前
宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，已焚燒逾 7 小時未救熄，波及共七座大廈，至晚上仍有高層居民被困。小紅書等平台有網上影片，盛傳有深圳消防車直接過關來港支援，政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》消防處回應指，處方目前沒有向內地要求支援。Yahoo新聞 ・ 20 分鐘前
利舞臺廣場外牆飾物起火 無人受傷
【Now新聞台】銅鑼灣利舞臺廣場外牆廣告牌起火，無人受傷。 消防員架起雲梯開喉灌救，外牆一列廣告牌嚴重焚毀。中午近一時，警方接獲多人報案指利舞臺廣場有廣告牌起火，消防接報到場，約45分鐘後將火救熄，事件中無人受傷，起火原因有待調查。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
宣萱出席藥廠活動流利英語發言被盛讚 留學英國仲係名校畢業生
宣萱喺今年下半年突然人氣彈起，成為林家謙演唱會壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hitYahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
男子涉非禮10歲女獲判無罪 官指事主推翻自己證供 寄語父女忘懷事件
60 歲在內地工作的男子，被指在疫情通關後返港，非禮 10 歲女兒，他否認 4 罪受審，周三（26 日）在區域法院被裁定全部無罪。法官練錦鴻指，事主與保母供詞不符，又指事主在辯方盤問下，同意沒遭被告侵犯，推翻自己的證供，「最令本席難以釋懷」。法庭線 ・ 9 小時前