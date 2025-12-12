聖誕好去處九龍區合集
宏福苑五級火｜ 李家超：委任陸啟康法官出任獨立委員會主席｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】行政長官李家超 12 月 2 日時宣布將成立「獨立委員會」審視事件，主持委員會的法官人選備受矚目。李家超今（12 日）宣布，在終審法院首席法官張舉能推薦後，委任陸啟康法官出任獨立委員會主席，並委任立法會議員陳健波、港鐵主席歐陽伯權作為委員。李家超表示，要求獨立委員會9個月完成審視並提交報告。
要求獨立委員會9個月內交報告
本身是選管會主席的法官陸啟康被委任為調查宏福苑五級火的獨立委員會主席，委員會的職權範圍包括火災迅速蔓延的成因、消防裝置及設備是否有效運作及受監督、施工安全要求，及監督及日常維護制度是否足夠，審視涉及大型樓宇維修工程的各環節中，有否不適當利益及角色衝突、不當合謀圍標等。委員會將於 9 個月內發表報告，如合適亦會發出中期報告。
李家超表示，賦予委員會最大的主導權，亦會考慮給予備用權力，如果審視過程中，就特定議題或個別環節，委員會認為有需要獲賦予法定權力，可以向行政長官提出建議，讓委員會就相關事宜按86章成為法定調查委員會，就指定事宜行使法定權力。
強調查個「水落石出」
李家超 12 月 2 日時宣布成立由一名法官領導、無法定傳召權的「獨立委員會」，審視大埔宏福苑五級火成因等問題。特首辦其後指，委員會運作類似 2003 年屯門公路、2018 年大埔公路車禍的調查。
政府未有成立「獨立調查委員會」引起外界爭議，過去政府就該兩宗事故所成立的委員會，均沒傳召等法定權力；而獨立調查委員會是根據《調查委員會條例》成立，具法定傳召權，證人亦不會因其證供而負上法律責任。
李家超早前曾指，「獨立委員會」成員將包括有經驗的專業人士，並可要求政府部門協助委員會高效工作，全方位審視事件，強調會查個「水落石出」。
相關報道：
宏福苑五級火追蹤︱居民預警遭無視 把關失效釀人禍 一文整合六大監管斷層︱Yahoo
宏福苑五級火｜鴻毅終止業務 疑漏計宏業定罪紀錄 大維修招標評分次選變首選 重組招標過程｜Yahoo
宏福苑五級火｜黃碧嬌最新聲明向警方報案要求徹查 現屆法團委員：支持依法追查真相｜Yahoo
宏福苑 3.3 億天價維修費 業主要求開大會無回音 居民擬入稟遭警告或須付訟費︱Yahoo
其他人也在看
宏福苑五級火｜消息：法律界代表團下周訪京料談災後改革 退休法官彭寶琴掌獨立委員會呼聲高｜Yahoo
行政長官李家超上周二（2 日）表示，會就大埔宏福苑五級火成立「獨立委員會」審視，並且物色一位法官主持委員會。《明報》專欄「聞風筆動」今日（11 日）引述法律界消息人士指，兩名剛從上訴庭退休的法官彭寶琴及潘敏琦，其中一人或有機會主持。彭官和潘官過往較多審理刑事案件，兩人都曾經是國安法「指定法官」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
點心放題優惠｜九龍酒店龍逸軒點心任食第二位$12！人均$213起必試春筍金箔蝦餃/沙律醬蝦多士/懷舊芝麻卷
點心放題一向大受港人歡迎，不少香港人都喜愛尋找一些任飲任食的超抵點心套餐優惠，大快朵頤。今次編輯一於介紹相當人氣的九龍酒店內的酒樓龍逸軒，近期酒樓推出限時第二位$12，折後人均最平$212.5起就可以食足2小時，當中一定要重點推介龍逸軒的懷舊經典點心，包括春筍金箔蝦餃、三文魚籽蒸燒賣、沙律醬蝦多士、菲林卷等，平時坊間好多酒樓都未必食到。今次點心放題有超過30種點心及美食，選擇非常多！想帶埋屋企人去懷緬過去，尋回昔日的味道？趁12月11日下午三點九龍酒店龍逸軒推出的點心放題優惠，快去KKday預訂啦！Yahoo Food ・ 1 天前
外交部：質疑高市早苗完全沒辦法對話
中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回應提問時指，日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，不僅引起中國人民強烈憤慨，日本國內也有愈來愈多客觀理性的反對和批評聲音。infocast ・ 22 小時前
立法會選舉2025｜江旻憓等候任議員出席立法會事務簡介會 梁君彥指議員需有「十八般武藝」
新一屆立法會候任議員今日出席立法會事務簡介會，聽取秘書處介紹履職機制、會議舉止及秩序等。am730 ・ 1 天前
立法會為候任議員舉行簡介會
【Now新聞台】新一屆立法會任期將於明年一月開始，立法會為候任議員舉行簡介會。 候任議員早上陸續到達立法會會議室，包括「新丁」江旻憓、譚鎮國和姚祖輝等等各界別的連任議員也有到場。據了解，全體90名議員都需要出席閉門舉行的立法會事務簡介會，聽取有關職權及履職機制和利益申報等等，之後會到會議廳觀看宣誓儀式示範，亦會參與迎新午宴。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
本地｜李家超下午就宏福苑火災有關事宜見傳媒
行政長官李家超今日下午就大埔宏福苑火災有關事宜會見傳媒。Fortune Insight ・ 54 分鐘前
美國國會報告批評國安法遭「武器化」 港府及外交部駐港公署嚴厲譴責 斥肆意詆毀一國兩制｜Yahoo
美國國會及行政當局中國委員會（CECC）日前發表 2025 年報告，指出中國政府繼續打壓西藏人、蒙古人、維吾爾人和香港人的人權，其中繼續談及《香港國安法》遭到「武器化」（weaponized），被用作監禁民主派人士，不少公民社會團體解散，新聞自由噤聲，違反了《中英聯合聲明》和《基本法》，委員會並促請華府與國會必須採取措施應對，包括檢視港府駐美經貿辦是否仍享有外交豁免權。外交部駐港公署和特區政府昨日（12 日）先後發聲明，嚴厲譴責美方發表有關報告。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
大埔宏福苑基金督導委員會首場會議 新增向業主發放10萬元特別補助
「大埔宏福苑援助基金督導委員會」日前舉行第一次會議，由政務司副司長卓永興主持。委員會同意在基金下新增一項特別補助，向大埔宏福苑每個單位的業主發放，金額為10萬元。 卓永興表示，大埔宏福苑援助基金自成立以來已推行多個援助項目，協助居民解決燃眉之急，以及重建新生活，是長期和持續的支援。新增的業主補助可為受影響單位的業主，包括出租單位的業主，提供即時的援助。 基金截至昨日(10日)已收到的外界捐款約31億元，連同政府投入的3億元啟動資金，總額約34億元。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
專訪陳凱琳｜港姐轉型KOL向鄭嘉穎學「百毒不侵」 三子之母力勸大家生仔前要三思
陳凱琳（Grace）自離開TVB後轉型，是近年冒起得最快的KOL之一，吸金力驚人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
終於唔使蝕！緹岸288萬元轉手｜6月趁大業主劈價清貨撈底 投資者短炒5個月袋24萬
二手樓價回穩向上，部分低水入場的投資客已見回報。市場消息指，屯門「蝕讓之城」緹岸（前稱恆大．珺瓏灣）2期5座低層K室，實用面積319平方呎、1房間隔，投資者於今年6月以約264萬元承接，當時實用呎價僅約8,270元；近日成功以288萬元轉手，折合呎價約9,028元，持貨約5個月，帳面賺約24萬元，升幅約9%。閱讀更多：納米樓重創 樓價平過車位 緹岸開放式175萬沽出 比車位平2.8%劈價奏效｜緹岸拖欠佣金下仍沽26伙 代理或向法院申請禁制令翻查紀錄，該單位早於2020年曾以526.8萬元成交，呎價約16,514元；惟買家其後於2022年撻訂離場。發展商今年6月為清理餘貨，大幅劈價約五成推售貨尾單位，為市場提供「水位」，亦為上述投資者創造低位撈貨機會。 延伸閱讀: 緹岸 屯門 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 21 小時前
「襪膠」成為時代眼淚嗎？90後女同學人袋一支的貼襪頭膠水，會翻紅嗎？
有筒襪會面對的問題是襪頭會因為穿耐了而變鬆，此時有人就會換新的，亦有人會想出「大膽想法」，就是去找「襪膠」！當你看得明「襪膠」一詞，證明你有可能，小編是說「有可能」是90後的朋友了～（笑）Yahoo Style HK ・ 1 天前
大茶飯│2026年最大的風險事件（青冰）
換了主席就可輕易減息，是市場有點一廂情願，減唔到息侵侵下一步會如何，將成重大風險事件，如再有打擊聯儲局公信力之事發生，動搖投資者對美債的信心，從而引發金融動盪，不可不防。所謂的AI泡沫，其實都要找個藥引才會爆，如聯儲局出現亂局的話，或許是潛在的大風險。Yahoo財經專欄 ・ 7 小時前
傳美擬建「核心五國集團」 包括中俄印日
【on.cc東網專訊】美國傳媒周三（10日）披露，特朗普政府有意組建包括美國、中國、印度、日本、俄羅斯的新「核心五國集團」（C5），作為七國集團（G7）框架外主要大國之間對話的平台。on.cc 東網 ・ 4 小時前
牛扒解凍｜急凍牛扒快速解凍大法 避開3大常犯錯誤：用水/微波爐/室溫
牛扒解凍，是不少入廚新手都會遇到的問題。煎牛扒在聖誕大餐中，可以說是不可或缺的一部分，其實只要預先網購急凍牛扒，不但價錢便宜，更可以煮出餐廳級數的完美煎牛扒。用普通方法的話，急凍牛扒解凍時間長，但其實牛扒解凍有不少秘訣及技巧，掌握到快速解凍牛扒技巧的話，只需10分鐘就可以完成解凍程序，不過一旦出錯的話，就會令牛扒流失當中的肉汁跟肉味。想知道急凍牛扒如何快速解凍？現在即教你避開3大解凍常犯錯誤，以及快速解凍牛扒技巧！Yahoo Food ・ 7 小時前
聖誕自助餐優惠2025｜8度海逸酒店自助餐買一送二！人均低至$163任食鱈場蟹腳＋煎鴨肝伴黑松露汁＋芒果拿破崙
位於土瓜灣的8度海逸酒店在12月12日下午三點於KKday推出節日自助晚餐及節日自助午餐買一送二優惠，即2位成人連1位小童，自助午餐人均低至$163，晚餐人均$220起，即可享用多元國際美食！自助晚餐菜式包括冰鎮鱈場蟹腳、生蠔、海蝦及多款刺身壽司，還有煎鴨肝伴黑松露汁、避風塘軟殼蟹、意大利香草白酒煮大蜆、意式焗龍脷柳配香草牛油汁、豉汁蒸鰩魚、瑤柱臘味炒飯、鮑魚乾蔥雞煲等高質菜式，令人垂涎！假日自助午餐同樣精彩，提供冰鎮海鮮、紅酒燴牛肋條、泰式香茅燒雞、紅酒燴牛肋條、天多利烤大蝦等，誠意十足！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 5 小時前
《超女》首預告片曝光 「水行俠」轉演新角
【on.cc東網專訊】美國導演James Gunn重啟DC超級英雄宇宙，澳洲女星Milly Alcock飾演的「超女」於《超人》（Superman）片尾客串後，擔正的新片《超女》（Supergirl）剛於網上推出首個預告片，「超狗」Krypto再次亮相，出場便屙東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
日中圍繞「雷達照射」事件仍各執一詞 美方打破沉默表態
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
李子雄拍片鬧爆內地無人機違規飛近客機航道 劈頭就鬧「嚇死我了」
近年無人機越來越普及，安全問題亦成為一大隱憂。不時北上各地嘅李子雄，日前就拍片指斥有人以無人機進行「黑飛」，即係未經授權、未取合法飛行資格或違規在危險範圍飛行。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
委內瑞拉是否已被其兩大盟友——中俄拋棄？
Jesus Vargas/Getty Images 委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）如今或許會懷疑，誰才是真正的朋友。 曾經堅不可摧的兩大盟友——中國與俄羅斯，如今似乎愈發不可靠。 多年來，這兩個國家在政治、財政及軍事上支持社會主義領導的委內瑞拉政府，這段關係始於馬杜羅的導師及前任總統烏戈·查維斯（Hugo Chávez，烏戈·查維兹）。 然而，專家指出，這種支持如今大多僅停留在象徵性的層面，僅有聲明表態，而非實質性的軍事或財政援助。 ...BBC News 中文 ・ 22 小時前
紹伊古警告：莫斯科不會對日本好戰軍事政策置之不理
塔斯社引述正在訪問越南的俄羅斯安全會議秘書紹伊古警告，俄方不會對日本的好戰軍事政策及在俄羅斯邊境附近舉行的軍事演習，置之不理。 紹伊古指，日本近期持續不斷的挑釁行為，在相當短的時間內，從一個不被允許擁有軍隊的國家，發展到日本首相高市早苗呼籲將防衛開支提高到國內生產總值2%的國家，反映日本正一步步向北約標準靠近。一些國家在亞太地區高調舉行軍事演習，有類似北約的軍事聯盟正在亞太地區日益形成，對俄羅斯的安全構成威脅，俄羅斯絕不能袖手旁觀，不能對日本出現新型殺傷性武器的事情置之不理。紹伊古開展亞洲訪問之際，中俄兩軍周二在東海、太平洋西部空域組織實施第10次聯合空中戰略巡航，日本及南韓等表達關注，並提出交涉。美國及日本其後於周三在日本海上空進行聯合演訓。 (ST)#紹伊古 #俄羅斯 #日本 #北約 (ST)infocast ・ 6 小時前