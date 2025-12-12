宏福苑五級火｜ 李家超：委任陸啟康法官出任獨立委員會主席｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】行政長官李家超 12 月 2 日時宣布將成立「獨立委員會」審視事件，主持委員會的法官人選備受矚目。李家超今（12 日）宣布，在終審法院首席法官張舉能推薦後，委任陸啟康法官出任獨立委員會主席，並委任立法會議員陳健波、港鐵主席歐陽伯權作為委員。李家超表示，要求獨立委員會9個月完成審視並提交報告。

要求獨立委員會9個月內交報告

本身是選管會主席的法官陸啟康被委任為調查宏福苑五級火的獨立委員會主席，委員會的職權範圍包括火災迅速蔓延的成因、消防裝置及設備是否有效運作及受監督、施工安全要求，及監督及日常維護制度是否足夠，審視涉及大型樓宇維修工程的各環節中，有否不適當利益及角色衝突、不當合謀圍標等。委員會將於 9 個月內發表報告，如合適亦會發出中期報告。

李家超表示，賦予委員會最大的主導權，亦會考慮給予備用權力，如果審視過程中，就特定議題或個別環節，委員會認為有需要獲賦予法定權力，可以向行政長官提出建議，讓委員會就相關事宜按86章成為法定調查委員會，就指定事宜行使法定權力。

強調查個「水落石出」

李家超 12 月 2 日時宣布成立由一名法官領導、無法定傳召權的「獨立委員會」，審視大埔宏福苑五級火成因等問題。特首辦其後指，委員會運作類似 2003 年屯門公路、2018 年大埔公路車禍的調查。

政府未有成立「獨立調查委員會」引起外界爭議，過去政府就該兩宗事故所成立的委員會，均沒傳召等法定權力；而獨立調查委員會是根據《調查委員會條例》成立，具法定傳召權，證人亦不會因其證供而負上法律責任。

李家超早前曾指，「獨立委員會」成員將包括有經驗的專業人士，並可要求政府部門協助委員會高效工作，全方位審視事件，強調會查個「水落石出」。

