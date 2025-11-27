宏福苑五級火｜ 李家超：每戶派一萬元應急 向內地草擬物資清單 未決定選舉是否延期｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，災情今日持續，政府宣布暫停選舉工程，及餘下所有官方立法會選舉論壇。行政長官李家超今（27 日）傍晚見記者時宣布，成立「宏福苑援助基金」，開設一個中銀香港戶口（ 號碼：01287521901597），由政府出資3億元，今晚7時起接受捐款；另外政府向受影響住戶派發一萬元「應急錢」，今晚起優先在各庇護中心發放。

官員減少非必要活動

李家超宣布，在未來一段時間，官員將減少出席非必要公開活動，聚焦處理支援善後工作，所有政府主辦的慶祝活動將會取消或者延期，政府亦將舉辦悼念活動。

他交代宏福苑五級火情況指，目前為止全部七座大廈火勢基本上已受控，九個庇護中心有逾 500 名居民正在使用，政府正統籌公私營力量，為居民提供所需應急住宿支援，民青局已於青年宿舍及酒店物色1000個單位，供受影響居民留宿一至兩周，後續安排將以房協專用安置公屋、政府過渡屋等協助，涉及約 1800 個單位。

「一戶一社工」提供支援

政府成立的「緊急支援及募捐工作組」，將採取「一戶一社工」措施，由社署社工為各受影響家庭提供支援。來自私營界別的逾250位醫生、250位醫護在所有臨時庇護中心設立醫療站，為居民提供醫療協助，亦將研究為災民安排公共交通優惠。

殮葬方面，食環署將以專項形式特事特辦，按家屬意願提供協助，加快處理，亦有機構表示提供免費殮葬服務；調查方面，警務處和消防處成立專案小組，全面展開工作，政府化驗所亦全力配合調查。

草擬物資支援清單向內地求援

另外，政府正草擬物資支援清單，通過港澳辦及應急機制，希望內地提供協助，請求物資包括勘察無人機、爬梯助力器、輸送帶、用於燒傷病人的解凍劑、燒傷醫療耗材、實驗室的測試材料，政務司長陳國基亦提到，廣東省消防單位已向本港借出8部有助勘察的無人機。

政府已即時分批巡查全港正外牆大維修、有搭建棚架保護網的樓宇，發展局已同業界會面，提出要商討推動金屬棚架取代竹棚的路線圖。

李家超：救援首階段後決定選擇如何繼續

立法會選舉下月7日舉行，政府各部門早前密集宣傳，被問到選舉會否延期，李家超未有正面回應，他表示，選舉工程已暫停，目前首要任務是做好今次應急及救援工作，政府將在統籌工作第一階段完成之後，審視整個情況，再決定選舉如何繼續。