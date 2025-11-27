宏福苑五級火｜ 殉職消防何偉豪女友發文道別Superhero：好想可以再拖住你隻手｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，不幸造成 55 人死亡，包括37歲消防員何偉豪在火災中殉職。何偉豪拍拖多年的女友在社交平台發文悼念，指感到難以接受，形容何偉豪是她的superhero，為他感到驕傲，「我個superhero任務完成返左氪星啦～」帖文又多謝大眾的關心，亦表示需要空間消化事件，「我好想好想可以再拖住你隻手…」。

何偉豪與女朋友不時出國旅行，會在Instagram上分享生活點滴。何曾在 IG 其中一則貼文身穿消防制服，抱起女友表白道，「多謝妳，嫌我煩都要講多一百次，Love u，以後都要笑得咁開心。」

網民紛紛留言哀悼，對他殉職感到難過，「一路走好英雄」、「向你致敬」、「落更，辛苦你」、「多謝你守護香港人」，「救火英雄！」等等。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線: 2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

