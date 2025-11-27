宏福苑五級火｜ 社署調遣社工到庇護中心 大埔區所有服務中心全日開放 新生會流動車提供情緒支援｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，災情今日持續，社署表示，正動員人力和物資為當區居民提供支援，已調遣社工、臨床心理學家和專業支援人員到所有臨時庇護中心及醫院跨部門援助站；署方要求大埔區所有青少年中心全日開放運作，支援當區暫時未能照顧子女的家長。

居民可到庇護中心尋求協助

社署表示，就大埔宏福苑五級火警深表悲痛難過，已調遣專業人員到所有庇護中心、援助站，按受影響居民的福利需要提供協助，各公立醫院的醫務社工亦正為傷者及相關家屬提供情緒支援，區內有需要的居民可到臨時庇護中心向社工或專業支援人員尋求協助。

由於受火警及交通影響，大埔區多所中、小學校今日停課，社署已要求大埔區所有綜合青少年服務中心、青年中心（服務中心）全日開放運作，以支援當區暫時未能照顧子女的家長。

大埔區所有綜合青少年服務中心及青年中心：

香港小童群益會賽馬會大埔青少年綜合服務中心

香港青少年服務處賽馬會大埔綜合青少年服務中心

基督教香港信義會太和青少年綜合服務中心

鄰舍輔導會賽馬會大埔(北)青少年綜合服務中心

路德會賽馬會富善綜合服務中心

救世軍大埔青少年綜合服務

仁愛堂賽馬會田家炳綜合青少年服務中心

香港青年協會大埔青年空間

新生會流動車大埔區提供情緒支援

另外，新生精神康復會今日表示，為支援大埔宏福苑火災的受災居民及區內人士，精神健康流動宣傳車這幾天會在大埔區內提供情緒支援服務，並有社工駐場。車內備有小量物資（如水、餅乾、毛巾、紙巾、濕紙巾、暖包）、臨時休息站、手機充電服務、社區資源與支援資訊及安定心神展板供市民使用。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線: 2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

