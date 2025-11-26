宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo

網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，已焚燒逾 7 小時未救熄，波及共七座大廈，至晚上仍有高層居民被困。小紅書等平台有網上影片，盛傳有深圳消防車直接過關來港支援，政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》消防處回應指，處方目前沒有向內地要求支援。

網傳有深圳消防車來港

網傳有深圳消防車蓮塘口岸過境

有網傳影片顯示，有消防車在蓮塘口岸過境，帖文稱是出發支援香港的消防車，有網民稱拍到大批深圳消防晚上在蓮塘口岸外集結，準備過關來港協助救火。宏福苑火警現場目前則暫未見有深圳方面的消防出現。

政府新聞處晚上 10 時 20 分回覆《Yahoo 新聞》查詢，引述消防處回應指，處方目前沒有向內地要求支援。

港府去年六月簽合作機制

《Yahoo新聞》記者翻查資料，香港政府於去年六月曾簽署《粵港澳應急管理合作暨大灣區應急救援行動合作框架協議》，若香港出現極端情況，導致救援資源緊張機制，按機制可向廣東省人民政府和澳門特別行政區政府提出支援請求。廣東省消防救援總隊和澳門消防局隨即派出人員、消防車輛和工具參與支援。

今年3月，香港消防處、廣東省消防救援總隊和澳門消防局曾經一連三日，在香港聯合舉辦歷時48小時的粵港澳大灣區應急救援聯合演練「聯城─2025」。政府曾發出新聞稿，表示在應急管理部部長王祥喜和保安局局長鄧炳強的見證下，取得粵港兩地跨境消防車配額的4台廣東省消防車以「兩地牌」於深圳灣口岸直接過關到港參與演練，體現消防車經跨境綠色通道跨境救援的實際操作，過程快捷便利。

據報中聯辦成立應急專班與港府密切溝通

據央視新聞，國家主席習近平向火災事故遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災。據《文匯報》報道指，香港特區政府已啟動應急救援機制，中央政府駐香港聯絡辦已成立應急專班，與特區政府密切溝通，全力支持做好救援工作，目前，相關工作正在進行中。