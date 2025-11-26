小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，已焚燒逾 7 小時未救熄，波及共七座大廈，至晚上仍有高層居民被困。小紅書等平台有網上影片，盛傳有深圳消防車直接過關來港支援，政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》消防處回應指，處方目前沒有向內地要求支援。
網傳有深圳消防車蓮塘口岸過境
有網傳影片顯示，有消防車在蓮塘口岸過境，帖文稱是出發支援香港的消防車，有網民稱拍到大批深圳消防晚上在蓮塘口岸外集結，準備過關來港協助救火。宏福苑火警現場目前則暫未見有深圳方面的消防出現。
政府新聞處晚上 10 時 20 分回覆《Yahoo 新聞》查詢，引述消防處回應指，處方目前沒有向內地要求支援。
港府去年六月簽合作機制
《Yahoo新聞》記者翻查資料，香港政府於去年六月曾簽署《粵港澳應急管理合作暨大灣區應急救援行動合作框架協議》，若香港出現極端情況，導致救援資源緊張機制，按機制可向廣東省人民政府和澳門特別行政區政府提出支援請求。廣東省消防救援總隊和澳門消防局隨即派出人員、消防車輛和工具參與支援。
今年3月，香港消防處、廣東省消防救援總隊和澳門消防局曾經一連三日，在香港聯合舉辦歷時48小時的粵港澳大灣區應急救援聯合演練「聯城─2025」。政府曾發出新聞稿，表示在應急管理部部長王祥喜和保安局局長鄧炳強的見證下，取得粵港兩地跨境消防車配額的4台廣東省消防車以「兩地牌」於深圳灣口岸直接過關到港參與演練，體現消防車經跨境綠色通道跨境救援的實際操作，過程快捷便利。
據報中聯辦成立應急專班與港府密切溝通
據央視新聞，國家主席習近平向火災事故遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災。據《文匯報》報道指，香港特區政府已啟動應急救援機制，中央政府駐香港聯絡辦已成立應急專班，與特區政府密切溝通，全力支持做好救援工作，目前，相關工作正在進行中。
其他人也在看
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，大埔民政處於下午約5時半，開放多個處所和學校用作臨時庇護中心，包括廣福社區會堂、東昌街社區會堂等。廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學亦自發開放，讓居民暫時休息。《Yahoo新聞》記者晚上6時許到達廣福邨阮鄭夢芹小學視察，校內約有50多人等候回家，當中大多為廣福邨居民。場內有水和梳打餅予居民充飢。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 13 死有消防員殉職 火種突閃燃燒著全個棚架｜有片｜Yahoo
政府最新公布，大埔宏福苑火警已升為五級。截至下午 8 時，火警共有 13人死亡，另有多人受傷。死者當中其中一人為消防員。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
宏福苑直擊｜屋苑8座大廈至少4座受大火波及 現場火光熊熊
【Now新聞台】大埔宏福苑四級火，至少造成四死三傷，其中兩名傷者仍然危殆，而起火至今已燃燒超過三小時仍未救熄。本台記者陳樂陶傍晚6時在現場所見，屋苑共有8座，至少有4座受到大火波及，包圍大廈外牆的棚架被嚴重焚毀，雜物散落，火光熊熊，黑煙沖天，並持續傳出竹爆聲。火警造成多人受傷送院，至少四人死亡，包括一名消防員殉職。另外，距離火場數百米外的廣福邨，有警員上樓呼籲居民疏散。 #要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火升至五級，至少12死16傷，火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是08年嘉禾大廈火災，以及90年代釀40人死、80人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 34 分鐘前
大埔宏福苑五級火 13 死15傷 宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，已焚燒逾 5 小時未救熄，入夜更越燒越烈，波及共七座大廈起火。消防處晚上見記者表示，火警中有 9 人不幸在現場被界定死亡，另有 4人送院後不治，令死亡人數上升至 13 人，包括一名消防員；另有至少 15 人受傷，包括兩名消防員。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
33 歲韓男層壓式性侵 261 人 法庭：須永久把他隔絕於社會
韓國一個性罪行集團首腦，涉嫌利用社交平台 Telegram 從事大規模層壓式勒索活動，受害人數多達 261 人，被控策劃及經營犯罪組織、製作及發佈性剝削物品等罪，早前被裁定罪名成立，昨日（24 日）被法院宣判終身監禁。犯人在庭上表示後悔，但法官認為他在四、五年間犯下無數罪行，必須永久把他隔絕於社會。Yahoo新聞 ・ 1 天前
加密貨幣劫案｜Sam Altman前男友遭假速遞員入屋搶劫 損失逾8000萬加密貨幣
加密產業再次發生嚴重的現實世界搶劫案！《紐約郵報》引述美國警方消息指，最新的受害者是OpenAI行政總裁Sam Altman的前男友、現年31歲的創業投資者Lachy Groom，其位於三藩市的豪宅於上周六（22日）遭假速遞員入屋搶劫，獲救後他被打至全身瘀青，並損失價值1,100萬美元（約8,580萬港元）的加密資產。BossMind ・ 3 小時前
觀塘翠屏河渠務署吉祥物「下水水」遭破壞掟入河 警刑毀跟進
今日(25日)上午8時41分，警方接獲保安報案，指發現觀塘敬業街對開河道長廊的扶手上，有3隻渠務署吉祥物「下水水」擺設被破壞，並掉落對開的河道，當局事後用膠帶圍封。 人員接報到場，經初步調查，案件列「刑事毀壞」，暫未有人被捕。am730 ・ 1 天前
神田站凌晨鐵棒夜襲黑幕！ 大阪租車5人組搶台男行李！
哎喲，東京的JR神田站本該是上班族趕末班車的熱鬧夜，誰知7月某日凌晨，一群大阪男子租車北上，凌晨抵達後對監視器噴霧，持鐵棒朝兩名台灣男子狂噴催淚劑， 毆打搶行李箱後逃逸！Japhub日本集合 ・ 1 天前
香港一住宅小區數棟高樓發生大火 已致四人死亡
【彭博】-- 香港一個共有八棟高層建築的小區發生重大火災，造成四人死亡，消防員正在爭分奪秒地從火海中救出居民。網上流傳的視頻顯示，這個位於香港北部的小區濃煙滾滾，圍著建築物的竹制腳手架似乎著火了。香港政府發布聲明稱，七名被送往醫院的人員已有四名去世。據香港電台報導，另有多人仍被困，四名死者包括一名殉職的消防員。香港電台稱，警方陸續收到宏福苑許多住客報案稱無法逃生，包括宏昌閣、宏泰閣及宏新閣的住戶。香港住宅人口密度很高。根據香港房屋署，著火小區共有接近2000套住房。 當局稱，火災發生在周三下午2點50分左右。視頻畫面顯示，天黑後火勢仍很凶猛。原文標題Fire Engulfs Hong Kong Residential Towers, Killing at Least Four\--聯合報導 Twinnie Siu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 4 小時前
女子倒斃旺角唐樓非法賭檔
【Now新聞台】一名女子下午被發現倒斃在旺角一個非法賭檔，警方列作屍體發現案。 警員在現場調查，下午二時許警方接報，該33歲女子昏迷倒臥旺角通菜街83號一個單位閣樓，救護員到場證實她死亡，警員在單位檢獲懷疑吸毒用的冰壺及電子煙，拘捕49歲男子涉嫌經營賭博場所及管有工具可作吸毒用途。現場消息稱，死者為賭檔顧客，有不良嗜好。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
暴雨襲東南亞 越南3天降雨1500毫米 釀90死 泰國水深及腰 衝擊200萬人
東南亞近期連日豪雨，多國陸續傳出災情。越南媒體11月20日報導，過去三天，越南中部多地雨量突破1500毫米，越南環境部表示，至少90人喪生、12人失蹤。中部是越南主要咖啡產區，同時也是以海灘觀光著稱的熱門地帶，但也屬暴雨與洪災的高風險區。 泰國南部也遭遇破紀錄豪雨，造成嚴重山洪。11月24日，宋卡府合艾（Hat Yai）多處街道水深及腰，居民只能涉水或以船隻撤離，仍有數百名民眾受困。泰國官員指出，南部十個省上周平均雨量達300至500毫米，其中合艾的單日雨量更創下300年來新高，整體受影響人數逼近200萬。 馬來西亞方面，當局公布救援畫面，顯示救難人員在西馬北部的吉蘭丹州（Kelantan）涉水救援，將受災居民轉送至救護車。 越南統計總局指出，今年1月至10月間，極端天氣已造成279人死亡或失蹤，經濟損失逾20億美元（約新台幣653億元）。Yahoo 國際通 ・ 10 小時前
消防處處長楊恩健交代大埔宏福苑五級火 37歲消防員不幸殉職
【Now新聞台】大埔宏福苑發生火警，於傍晚6時22分升為五級。消防處處長楊恩健就火警會見傳媒，他指火警中一名駐守沙田消防局、入職9年、現年37歲的消防員在火警中不幸殉職。該名殉職消防員在下午約3時到場，半小時後失去聯絡，再過半個小時後在大廈尋獲，當時其面部燒傷，送院後證實死亡。 #要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
葵涌廣場班戟店「鳩戟」被搜查 涉店舖社交平台發煽動貼文及協助罪犯 兩男女被捕 (更新)
社交平台Threads有網民發帖，指葵涌廣場二樓的梳乎厘班戟店「鳩戟」，周一（24日）遭大批警員調查，當中包括多名便衣人員。發帖者指：「佢哋好似搜緊間鋪！我仲見到鳩戟有個男職員俾便衣捉住！」，另有目擊網民稱「望住個職員比人帶走」。現場照片可見，有軍裝警圍封店舖，多名便衣警於店內調查。 消息指被捕男子為「鳩戟」東主am730 ・ 1 天前
黃百鳴涉嫌內幕交易案 官裁定「案中案」表面證供成立
喜劇導演兼商人黃百鳴涉嫌內幕交易案，法院持續以「案中案」形式，處理涉案WhatsApp訊息的呈堂性。裁判官最終裁定「案中案」表面證供成立，辯方不傳召證人，押後至本周五(28日)口頭陳詞。AASTOCKS ・ 1 天前
一男一女涉煽動被國安處拘捕 消息指涉葵涌廣場小食店
【Now新聞台】一男一女涉嫌煽動和協助罪犯等罪被國安處拘捕。據了解，他們是葵涌廣場一間小食店的東主及其女友。涉事小食店在兩人被捕後，沒有營業。警方國安處周一採取拘捕行動，又在兩人的葵涌住所搜獲小量懷疑大麻，兩名被告涉嫌違反煽動罪、協助罪犯和管有危險藥物罪。據了解，男被告是店舖東主，在店舖社交平台發布號召武裝革命片段，倡議港人成立海外臨時政府，並展示港獨意味旗幟和標語。消息指，男被告曾以日薪方式，聘請早前被控煽惑暴動罪的2020年爆炸品案脫罪被告吳子樂，在店舖擔任「一日店主」數天，之後給予約10萬元薪酬；亦有消息指，另一間九龍城食店東主懷疑涉案被警方帶走調查。煽動罪一經定罪，最高可判監7年；協助罪犯罪最高刑罰是監禁10年。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
聖誕好去處2025｜英國治癒系角色UNDERBOBO首登香港！7大打卡場景+5大親子遊戲+期間限定店
英國人氣治癒系角色UNDERBOBO首登香港，化身聖誕老人於將軍澳中心舉行聖誕奇幻樂園《UNDERBOBO Magical Gift Wonderland》，將商場變成魔法禮物工場，特設7大打卡場景及5大親子遊戲區，既可與2.5米高UNDERBOBO及貓咪充氣公仔打卡，亦可挑戰任務贏走限量版聖誕樹掛飾；同場亦設期間限定店，售賣50多款精品，打造一個充滿夢幻與節慶氛圍的聖誕！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
銅鑼灣利舞臺廣場外牆裝飾物起火 驚動多人報案
【on.cc東網專訊】銅鑼灣發生火警。今午(25日)12時53分，勿地臣街利舞臺廣場外牆一幅樓高3層的巨型仿植物的裝飾物，突然起火冒煙，火勢十分猛烈，驚動多名途人報案。消防員接報到場，架起雲梯派出一隊煙帽隊開喉灌救，同時搜救隊到場協助救援，救援人員將火撲熄，起火on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜駐守沙田消防局消防員殉職 失聯後半小時獲尋獲
【Now新聞台】大埔宏福苑發生五級火，有9年年資的37歲消防員何偉豪殉職。保安局局長鄧炳強表示深感悲痛，向他的家人致以深切慰問。消防處處長楊恩健表示會全面支援死者的家人。涉事的消防員全身熏黑，在救護員的急救之下，昏迷抵達醫院。有親友趕到，現場有消防處人員，亦有重案組警員。消防處處長楊恩健亦趕赴威爾斯親王醫院。他指殉職的消防員何偉豪駐守沙田消防局，他在下午約3時到達現場，於地面進行滅火救援工作，半小時後失去聯絡，消防啟動相關程序尋找，最終在下午4時01分於宏昌閣升降機對出空地找到何偉豪，當時他面部燒傷。消防處處長楊恩健：「何隊員由救護員送到威爾斯親王醫院，他在下午的4時45分經當值醫護人員證實他死亡。我在這裡代表消防處向何隊員家人致以最深切慰問，消防處的福利組與心理輔導組將會對何隊員家人作出全面支援，希望他能夠渡過難關。」他又指另有一名消防員因為熱衰竭送院。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 2 小時前
聖誕好去處2025｜合和商場×歡樂天地打造冬日奇幻嘉年華！6米高飄雪聖誕樹、聖誕老人、合唱團、主題餐點、工作坊及酒店住宿
合和商場聯同歡樂天地呈獻「冬日飄雪嘉年華」，三位人氣吉祥物歡樂貓「拖肥」、「小咪」與「機靈」帶大家走進飄雪山谷，與6米高聖誕樹、聖誕老人、合唱團等一同迎接佳節，更有主題餐點、工作坊及酒店住宿，留港都可以濃濃節日氣氛。Yahoo 旅遊 ・ 12 小時前