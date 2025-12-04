宏福苑五級火｜ 豁免災民稅單、差餉地租等帳單 大埔宏福苑援助基金累計達28億元｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑11月26日發生五級火，增至159死，仍有 31 人失聯。今（4 日）是災後第九日，民政及青年事務局長麥美娟下午交代最新支援措施時宣布，災民的生活津貼由5萬元增至10萬元；另外，政府會寬免受影響居民的 2024/25年度稅單、地租差餉，豁免水費、排污費帳單，中電豁免電費並退還按金，電訊商、中石化亦會作出豁免安排。

政府寬免多項收費

政府亦會寬免受影響災民多項政府收費，包括入境處補領證件費用、公立醫院醫療費用、骨灰安置等。

麥美娟表示，明白居民生活上需要各項支援，加上天氣漸凍，居民要添置衣物，故決定增加生活津貼。當局早前已向326戶發放 5 萬元生活津貼，將會把新增 5萬元津貼盡快存入居民戶口；而未領取生活津貼的居民，則會一次性獲發10萬元。

今（4 日）是大埔火災後第九日，繼續有市民到場悼念

一萬元現金應急錢方面，麥美娟指，暫時有1930戶登記，當局已向 1929戶發放，餘下一戶由社工跟進中；另向 52 戶發放20萬元慰問金及5萬元殮葬津貼。

財政司研究長期住屋問題

住宿方面，麥美娟表示，截至昨日，有526戶、約1241 人已入住由民青局統籌的青年宿舍及酒店，2000多人已搬入過渡屋。她稱將由財政司副司長黃偉綸負責研究長期居住的問題，承諾會長期持續地協助居民。

政府早前投入 3 億元成立的「大埔宏福苑援助基金」，麥美娟指，截至今日中午已籌得各界捐款 25億元，即總共已有28億元。她提醒，政府無使用任何二維碼收款，市民小心受騙。

「大埔宏福苑援助基金」截至昨日下午 4 時已用於發放生活津貼、慰問金、殮葬費等費用，即近 3千萬元。至於一萬元應急錢則由政府調動「華人慈善基金」撥出，總額約1900萬。

創科局推出的物資捐獻平台，現時已收到1300個登記，當中3成由不同機構提出，其餘則為市民個人登記，涉及食品、衣物、日常生活用品等，目前已作首輪配對。

Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

