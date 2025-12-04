災民痛失迪士尼公仔 獲多名善心市民捐贈收藏
宏福苑五級火｜ 豁免災民稅單、差餉地租等帳單 大埔宏福苑援助基金累計達28億元｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑11月26日發生五級火，增至159死，仍有 31 人失聯。今（4 日）是災後第九日，民政及青年事務局長麥美娟下午交代最新支援措施時宣布，災民的生活津貼由5萬元增至10萬元；另外，政府會寬免受影響居民的 2024/25年度稅單、地租差餉，豁免水費、排污費帳單，中電豁免電費並退還按金，電訊商、中石化亦會作出豁免安排。
政府寬免多項收費
政府亦會寬免受影響災民多項政府收費，包括入境處補領證件費用、公立醫院醫療費用、骨灰安置等。
麥美娟表示，明白居民生活上需要各項支援，加上天氣漸凍，居民要添置衣物，故決定增加生活津貼。當局早前已向326戶發放 5 萬元生活津貼，將會把新增 5萬元津貼盡快存入居民戶口；而未領取生活津貼的居民，則會一次性獲發10萬元。
一萬元現金應急錢方面，麥美娟指，暫時有1930戶登記，當局已向 1929戶發放，餘下一戶由社工跟進中；另向 52 戶發放20萬元慰問金及5萬元殮葬津貼。
財政司研究長期住屋問題
住宿方面，麥美娟表示，截至昨日，有526戶、約1241 人已入住由民青局統籌的青年宿舍及酒店，2000多人已搬入過渡屋。她稱將由財政司副司長黃偉綸負責研究長期居住的問題，承諾會長期持續地協助居民。
政府早前投入 3 億元成立的「大埔宏福苑援助基金」，麥美娟指，截至今日中午已籌得各界捐款 25億元，即總共已有28億元。她提醒，政府無使用任何二維碼收款，市民小心受騙。
「大埔宏福苑援助基金」截至昨日下午 4 時已用於發放生活津貼、慰問金、殮葬費等費用，即近 3千萬元。至於一萬元應急錢則由政府調動「華人慈善基金」撥出，總額約1900萬。
創科局推出的物資捐獻平台，現時已收到1300個登記，當中3成由不同機構提出，其餘則為市民個人登記，涉及食品、衣物、日常生活用品等，目前已作首輪配對。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院 Payme 等】
【相關報道】
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
宏福苑五級火｜政府統籌義診服務 受災居民可接受免費診症三次包藥物 附社區醫療資源整合｜Yahoo
宏福苑五級火｜宏志閣居民稱屋內完好 長者稱「聽天由命」冀就近安置方便覆診｜Yahoo
宏福苑五級火｜香港工程裝飾商會：建議政府即時修例 外牆工程須採用高阻燃建材｜Yahoo
宏福苑五級火｜全港大維修樓宇周六前拆棚網 業界料人手足夠 拆前須清理泥頭免生危險｜Yahoo
宏福苑五級火｜宏志閣內部環境曝光 大量發泡膠封窗 冷氣機口被黏密不透風｜Yahoo
宏福苑五級火｜情緒支援機構接逾 60 宗求助 重大事故後或失眠焦慮 附求助熱線｜Yahoo
宏福苑五級火｜鄭曦琳 Ellie Yuen 表明不再發表評論 港府及國安公署發文防「惡意抹黑」｜Yahoo
宏福苑五級火｜災民網上抒發痛失迪士尼公仔 善心市民紛紛捐贈收藏 有心人專程入園邀本尊拍片打氣｜Yahoo
宏福苑五級火︱港府指外部勢力「以災生亂」 反中亂港分子煽動仇恨 發言人：全力做到「違法必究，雖遠必誅」︱Yahoo
宏福苑五級火︱國安處拘捕「白卡聯盟」Kenny 涉煽動仇恨言論侮辱死者及災民︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 峰華邨、富澤花園棚網證書疑造假 全港大維修樓宇棚網須3日內下架待檢｜Yahoo
宏福苑五級火︱國安公署斥境外勢力借災生亂、褻瀆獅子山精神 反中亂港者「雖遠必誅」︱Yahoo
宏福苑五級火｜鴻毅傳結業 疑漏計宏業定罪紀錄 大維修招標評分次選變首選 重組招標過程｜Yahoo
宏福苑五級火︱災難遇害者辨認組完成大樓搜查 死者集中宏昌閣、宏泰閣 警方：隊員受心理衝擊︱Yahoo
宏福苑五級火︱警方拘捕 32 歲男廚師 涉假扮火災傷者詐騙 4 人被騙共 25500 元︱Yahoo
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
宏福苑五級火｜保監局：涉宏福苑保單共 8700 張 已設專責小組協調｜Yahoo
其他人也在看
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 2 小時前
鄭秀文為宏福苑災民祈禱被質疑冇捐錢 發文透露已捐百萬：我不視禱告為廉價為恥
大埔宏福苑五級火至今造成159人死亡，多人受傷，全港市民眾志成城出錢出力，當中亦包括演藝圈明星藝人。捐錢本應是善行，是值得表揚的事，不過隨著不少藝人、政商界公開捐款，有部分未有透露捐錢金額的名人成為被偏激網民攻擊對象。日前，鄭秀文Sammi於社交平台表示因工作原因未能到現場協助災民而感愧疚，於拍戲空檔抽空為災民祈禱，引來不少網民留言支持，但今日（4日），Sammi再次發文，透露發文為災民祈禱後被人質疑謾罵「只祈禱不捐錢」，透露自己「害怕再收到這些，是種無形壓力，唯有說清事實」，澄清自己有捐款一百萬港幣，更明言「每人捐獻銀碼，隨心也量力，集腋成裘，多少無拘，眾志成城的真義不在於此嗎？」，並強調「我不視禱告為廉價為恥」，深信祈禱能為災民帶來力量。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
羅霖晒29歲大仔香港大學碩士畢業照 被女同學包圍大讚兒子魅力四射
1991年亞洲小姐冠軍羅霖自1996年與富商前夫劉坤銘結婚，低調淡出娛樂圈；2013年，羅霖選擇離婚並獨力撫養三個兒子：大仔劉子榕（Nathan）、二仔劉子熙（Jordan）及細仔劉子晉（Jonathan），透露離婚背後涉及家暴和第三者插足嘅辛酸。日前，羅霖29歲嘅大仔Nathan已順利取得香港大學碩士學位，Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 1 天前
宏福苑五級火｜批評政府文章遭大公報 FB 屢改內容最終刪帖 屈穎妍回應：是人家的自由｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 1 天前
47歲吳建豪暴瘦！陸網瘋傳「4個月瘦20kg」 他親曝原因：還挺明顯
47歲的吳建豪12月2日在社群上曬出一張自拍照，暴瘦模樣立刻引發討論。身高180公分的他，在照片中臉頰明顯凹陷、脖子變得細瘦，不少粉絲直呼「變得太瘦了」，意外掀起熱議。姊妹淘 ・ 4 小時前
47歲吳建豪激瘦臉頰凹陷被指似60歲阿伯 自揭「暴瘦」原因
現年47歲嘅F4成員吳建豪（Vanness）一向身形健碩，係圈中公認的型佬。不過日前佢喺IG限時團體上載一張喺升降機嘅自拍照，戴上冷帽及眼鏡，激瘦再加上臉頰凹陷，隨即令到唔少粉絲非常擔心佢嘅身體狀況，甚至話佢好似60歲阿伯。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
高市早苗意外發言掀議論！ 日本準備好要大反攻了嗎？
現任首相高市早苗日前在東京出席一場由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）等單位舉辦的投資論壇時， 直接把漫畫台詞搬上國際舞台，用了一句讓《進擊的巨人》粉絲聽了都會精神抖擻的英文：「Shut up and invest everything in me.」Japhub日本集合 ・ 5 小時前
北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！
近日，有食客於 Facebook「香港酒樓關注組」發帖，怒斥北角一酒樓出品有問題，而且服務質素都極為惡劣。事主指自己點了酒樓宣傳的阿拉斯加長腳蟹，不但上碟時質素嚴重不符期望，甚至因處理手法與態度問題而最終驚動警方，帖文一出隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆
現年41歲嘅岑麗香（香香）樣子甜美可愛，係唔少人心目中嘅女神。佢喺2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，一家四口幸福滿瀉。直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。保養得宜嘅香香不時喺社交網站分享近況及生活點滴，日前更分享一條化妝影片，其化妝技術讓網民驚嘆，令顏值再升級。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
銀行出手攔截改地址騙徒 「災民證」點解係權威證明？
政府及社會各界全力為宏福苑災民提供援助，但有騙徒想「混水摸魚」，到銀行試圖改地址為騙取援助鋪路。多間銀行均作出應對方式攔截騙徒，其中「災民證」就成為認證身份關鍵。Yahoo財經 ・ 2 小時前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 22 小時前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。姊妹淘 ・ 1 天前
李榮浩、楊丞琳紐西蘭街頭放閃！「全程牽手摟腰」恩愛畫面被拍 私下相處曝光
近期，有民眾在紐西蘭奧克蘭街頭巧遇李榮浩與楊丞琳，只見李榮浩染著吸睛的亮紅髮，與楊丞琳十指緊扣散步，全程輕鬆聊天，面對路人拍攝也毫不避諱，親密互動讓不少網友直呼「這對夫妻真的好甜」。姊妹淘 ・ 2 小時前
日本企業對華依賴度揭盅 Uniqlo、無印良品排名靠後 有一行業「最難離場」
日本《週刊文春》公布日本企業「中國依存度」排行榜，電子與半導體企業最難抽身，Uniqlo、無印依存度卻不到 20%，反映中日供應鏈微妙關係。Yahoo財經 ・ 11 小時前
紅磡海名軒13歲男童墮樓亡 身穿校服 現場無檢獲遺書｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方周二（2 日）下午5時許接獲報案，紅磡環海街11號海名軒有人墮樓，當場證實死亡，其後證實死者為13歲男童，相信他從上址單位墮下，現場沒有檢獲遺書，案件列作「自殺」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」
近日，日本 Moriyama 守山乳業推出的可可朱古力奶突然在 Threads 掀起熱議，憑住其濃厚口感及強烈可可香氣成功俘虜一班朱奶愛好者。不少人發現香港有售就馬上入手又紛紛分享試飲後感大推這款「神級」朱奶！另一邊廂，有人則覺得其味道未符期望，甚至開始比較及推介其他幾款朱奶，引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 11 小時前
新聞女王² ｜ 夏文汐強勢登陸與佘詩曼火花四濺連場對壘
昨晚一集最大焦點，絕對是Man姐（佘詩曼飾）「霸氣養母」Madam Yuen阮雪君（夏文汐飾）強勢回港。身為SNK元祖級新聞女王的Madam Yuen，這次回歸除觸發方太（龔慈恩飾）力邀回巢。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
「人間香奈兒」GD、陳法拉華麗亮相紐約，穿什麼出席Matthieu Blazy主理的首個CHANEL工坊系列？
CHANEL工坊系列2026剛在紐約完滿落幕。到場的一系列「人間香奈兒」穿什麼欣賞Matthieu Blazy的首場工坊系列呢？Yahoo Style HK ・ 11 小時前
達雲紐尼斯想離沙特聯
【Now Sports】今夏離開利物浦，以6600萬鎊轉戰沙特阿拉伯聯賽的達雲紐尼斯，據報尋求在冬季轉會窗交易，主要原因是不適應當地生活。現年26歲的達雲紐尼斯（Darwin Nunez），離開了利物浦後，投身沙特聯球隊艾希拿，但據英國《鏡報》透露，這位烏拉圭國腳在當地生活並不如意，縱然有替球隊在聯賽取得入波，可是仍希望在即將開始的冬季轉會窗，尋求轉會，在中東生活僅僅4個月時間便力求轉換環境。阿根廷《奧萊報》指出，該國名牌球會河床正密切注意達雲紐尼斯情況，領隊加拉度已視這位前鋒為各窗收購目標之一，以在新球季爭取佳績。now.com 體育 ・ 21 小時前