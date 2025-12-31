宏福苑五級火｜ 過百居民盼原址重建 經民聯羅曉楓將於區議會反映 冀當局「以情出發」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生五級火，全苑共8座大廈至今未解封，過百名宏福苑居民周一（29 日）向政府聯署，希望原址重建。大埔區議員羅曉楓今（31）表示，至今接觸近百宗個案，不少居民希望回到大埔居住，至於原址重建或區內同類樓宇安置則意見不一，期望當局提供靈活及多項選擇。

經民聯大埔區議員羅曉楓在港台節目《千禧年代》中表示，不少居民在大埔居住多年，日常生活、就醫都在大埔社區中進行，希望回到大埔，至於原址重建、區內安置，或回到未受波及的宏志閣，居民不同意見都有，期望當局「以情出發」，提供多項選擇。

羅曉楓指，所屬政黨經民聯曾建議，重建可選址鄰近富蝶邨的頌雅路工地，該址正進行土地平整，相信重建後能夠提供近千個單位，面積將與宏福苑單位相若，如加快工程進度，或可早於2030年前完成重建。

大埔區議會1月6日召開大會

另外，亦有政黨提出廣福公園、香港建造業議會的大埔訓練場用地等，經民聯則優先考慮居民能否即時上樓。他提議當局運用「一戶一社工」收集居民意見，作客觀全面的評估。

大埔區議會將於2026年 1月6日召開明年首次大會，羅曉楓表示，將向出席政府部門表達居民意見，查詢未波及的宏志閣何時解封，反映「一戶一社工」情況，並了解頌雅路工地的工程進展等。

