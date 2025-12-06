宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑五級火｜ 駐港國安公署約談部分在港外媒及記者 指散播虛假信息 冀好自為之｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】駐港國家安全公署今（6 日）表示，依據《香港國安法》有關規定，針對近期大埔宏福苑火災及香港立法會選舉的虛假訊息和炒作抹黑，對「一些在港外國新聞機構負責人及記者」進行了約談。
公署指，近期「有外國媒體」涉港報道罔顧事實、散播虛假信息，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉，挑動社會分化對立，破壞了香港當前和衷共濟、共克時艱的氛圍，沒有體恤災民的痛苦和感受，傷害了香港市民的感情，誤導了國際社會的認知，公署對此表示嚴重關切。
公署強調，任何媒體不得借「新聞自由」之名干涉中國內政、干預香港事務。所有在港外國新聞機構負責人及記者均有守法義務，必須遵守香港基本法、香港國安法和香港維護國家安全條例等各項法律，嚴格執行特區有關新聞報道的管理規定，嚴格恪守新聞職業操守，堅持真實準確、客觀公正的報道原則，不得編造傳播虛假信息。
公署表示，希望在港外國新聞機構記者能夠秉持職業操守，客觀公正報道；希望嚴格遵守有關法律規定；希望自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅線。正如公署發言人談話所指，對所有反中亂港分子「以災亂港」行徑絕不姑息，「勿謂言之不預」。公署一向嚴格依法辦事，將一如既往密切關注媒體的相關報道。
其他人也在看
5億維修水管貴過宏福苑大維修 錦綉花園大業主52%業權卻只負擔3%
錦綉花園爆5億元維修水管爭議，被指貴過宏福苑大維修，居民質疑工程資料列機密，更指大業主持52%業權卻只付3%費用，引發信任危機。Yahoo 地產 ・ 7 小時前
日媒：特朗普警告高市早苗勿插手台灣問題
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗上月發表「台灣有事論」導致中日關係急轉直下，其後美國總統特朗普曾主動與高市早苗通話，但雙方都對內容三緘其口。日媒周五（5日）引述知情日本官員指，特朗普當時的措詞其實相當嚴厲，似乎還說了相當於「不要插手台灣問題」的話。on.cc 東網 ・ 5 小時前
荃灣中心凌晨發生火警 約100名住客疏散
荃灣中心凌晨3時許發生火警，約100名住客疏散，無人受傷。警方初步調查顯示，火警沒有可疑。am730 ・ 5 小時前
恒生創辦人何善衡孫女何美婷 7,200萬入手中半山帝景園
新地近期拆售中半山豪宅項目帝景園，持續吸引名人入市承接。土地註冊處資料顯示，最新錄得一宗7,200萬元的大額成交，買家為何美婷（HO MAGDALENE MAI TING），與恒生銀行（00011）創辦人何善衡孫女名字相同，料為同一人。28Hse.com ・ 1 天前
櫻花妹不想嫁給外國人？不選台灣人的原因超尷尬
那麼日本女人願意嫁給外國男人嗎？她們的答案讓人很吃驚！Japhub日本集合 ・ 23 小時前
方力申老婆葉萱挺巨肚撐楊千嬅開騷 小方晒超聲波照懷疑自己未準備好為人父
楊千嬅一連六場紅館演唱會《楊千嬅Live MY LIVE 2025 演唱會》喺噚晚（4日）圓滿結束，寵愛粉絲嘅千嬅，大唱經典金曲，噚晚更打破紀錄地唱出42首作品，ENCORE再ENCORE；更吸引一眾藝人朋友現身，包括方力申與臨盤在即的太太葉萱Maple亦挺超巨肚現身。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜陳球強連任 9 年法團顧問 指有心人在大維修「策劃計謀」 拒答胞兄是否陳裘大｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】宏福苑五級火奪去最少 159 人命，外界其中一個問責焦點落於上屆及現屆業主立案法團。檢驗及統籌顧問鴻毅建築師公司、承辦商宏業建築工程公司在事件中有多人被捕，兩間公司均由上屆法團任內聘請。《Yahoo 新聞》向時任法團顧問陳球強了解當時選出兩公司的情況，他回覆稱，大維修期間多次以問卷收集業主意見，建議記者從宏福苑法團通訊找答案，並稱「舉凡有屋苑準備大維修都突然出現有心人士精心部署，利用眾人善心正義心、利益心去策劃計謀」，惟未有道明所指何人。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
朱孝天被飛出F4慘遭抹黑 內地妻爆老公暴瘦15公斤
【on.cc東網專訊】由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」早前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨日（5日）五月天阿信公開全新單曲MV《恆星不忘Forever Forever》，由周杰倫作曲、阿信填詞，MV中可見「F4-1」確定獨欠朱孝天，引發許多揣測。有歌迷東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
《尋秦記》電影版｜內地演員白百何加盟力壓宣萱郭羨妮做女一？ 百億票房影后曾陷「派帽」風波
過去有都市傳說之稱的電影版《尋秦記》早前已宣布將於明年元旦日上映，在最新公布的先導海報上，演員名單的首兩位為古天樂、林峯，第三位為內地女演員白百何，甚至比原班人馬宣萱、郭羨妮及滕麗名更前，目前電影公司暫未公布白百何的角色資料，神秘感十足。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日債崩盤式下跌！日銀總裁升息言論引爆市場 高市經濟刺激計畫遭遇重擊
本周稍早，日本央行 (BOJ) 總裁植田和男突然釋放升息訊號，如同一顆重磅炸彈，讓全球市場劇烈震動。消息一出，日本國債市場瞬間崩盤，3 個月期日債殖利率暴漲 34%，10 年期日債殖利率上升至 1.84%，創 17 年新高。鉅亨網 ・ 1 天前
《愛・回家》大隻仔關曜儁太太懷三胎 自爆被騙走逾六位數：無奈憤怒
藝人關曜儁（Leo）2015年加入TVB，多年來以配角為主，一直到《愛·回家之開心速遞》飾演范柳元一角開始嶄露頭角，之後於《陀槍師姐2021》飾演「Hang 基」及《下流上車族》飾演關偉力更備受關注。入行後一直以大隻仔形象示人的Leo除了演員外，更有擔任健身教練，兼開設健身中心。家庭方面，Leo 2022年向太太求婚成功，2023年大囡出世，Leo亦與太太完婚，去年再誕下二兒子，早前更宣布太太再懷孕。不過，日前Leo發文尋人，更自爆被騙徒情緒勒索，損失逾六位數。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼5分鐘「掃射」陳曉華場口勁貼地 網民激讚：「表情演的真好，有委屈有不甘有不捨」
昨晚播出的《新聞女王²》絕對可以高潮迭起形容，除了夏文汐的出場帶來非一般張力，張家妍（李施嬅飾）離開SNK、及Man姐（佘詩曼飾）與唐芷瑤（陳曉華飾）的當面對質，亦在網絡引發極大迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林青霞豪宅驚爆「不速之客」入侵 「殺無赦」下毒手
【on.cc東網專訊】「大美人」林青霞於1973年憑電影《窗外》正式出道，多年來累積了不少經典作的她，人氣高踞不下，仍是不少影迷心中的女神。而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前亦揭露一段「比拍武俠更刺激」的家中驚魂。她坦言，讓她真正心神不寧的不是江湖風波，也不東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
浣熊闖美國酒舖豪飲烈酒 醉倒洗手間 專家指城市浣熊有馴化跡象︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國維珍尼亞州一間酒舖日前發生罕見「爆竊事件」，店員上週六（11 月 30 日）返回工作時，發現一隻浣熊曾闖入店內大肆飲酒，最終這隻「蒙面大盜」醉倒在洗手間的馬桶和垃圾桶之間。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
【世盃抽籤】歷史重演何其似
【Now Sports】世界盃完成抽籤，由於隊數增加，分組賽只有少數強撼強，充滿新鮮感。不過個別小組，仍像歷史重演。其中C組與1998年的A組最相似，有3隊相同。1998年A組是巴西、蘇格蘭、摩洛哥與挪威， 而今屆C組是巴西、蘇格蘭、摩洛哥及海地。當年C組巴西鬥蘇格蘭正是該屆的揭幕戰，最終巴西贏2:1。蘇格蘭闊別世界盃決賽周28年，沒想到又要遇上足球王國。事實上，蘇格蘭合計9次晉身世界盃決賽周，有5次遇上巴西。L組的英格蘭與克羅地亞、加納及巴拿馬同組，對英格蘭而言，型格上亦有點兒像2018年的G組，當年英格蘭是與比利時、突尼西亞及巴拿馬同組，即是都面對一支實力相當的歐洲球隊、一支非洲球隊及巴拿馬。當年英格蘭僅以小組次名身份晉級。now.com 體育 ・ 12 小時前
【惠康】買佳能/高樂氏產品滿$138 即送總值$82禮品（即日起至11/12）
今期惠康有豐富禮品優惠，買佳能/高樂氏產品滿$138，即送總值$82禮品；買1套李錦記舊裝特級蠔油優惠裝，即送總值$58禮品；買2罐壽桃極品蠔皇/紅燒鮑魚，即送總值$55禮品！YAHOO著數 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜楊何蓓茵指有4位公務員罹難
【Now新聞台】公務員事務局局長楊何蓓茵指，有120多位公務員是大埔宏福苑居民，另有四位公務員於大火中罹難。楊何蓓茵向全體公務員發信，指在大火發生後已啟動「全政府動員」機制，齊集六千名公務員，參與多項應急支援行動，包括向受影響居民派發和管理物資、支援「一戶一社工」和協助宏志閣居民返回居所取物品，感謝他們的付出，又呼籲他們積極投票，讓新一屆立法會議員上任後，更有效地推進包括樓宇維修建築工程系統性改革等工作。宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
日出康城Malibu有狗長時間被困露台 狗狗想入屋竟被人用物件打頭
【動物專訊】日出康城Malibu一高層單位發生懷疑虐待動物事件，一隻金毛尋回犬每日均被困露台約7小時，飽受日曬雨淋，無論35度高溫或嚴寒均不准入屋，近日更有人拍攝到狗狗拍玻璃門想入屋時，被一名女子以疑似拖鞋的物件打頭。義工Kenny正跟進事件，愛護動物協會亦呼籲目擊者致電2711 1000熱線與愛協聯絡。 Kenny表示，求助人在數日前拍攝到狗狗被困露台，狗狗拍玻璃門想入屋時，被主人打頭，「有知情者說狗狗每日都會被困露台7小時，無論多熱或多凍，夏天30多度時也照樣放在露台，最初以為是放一會兒清潔間屋，但有時狗狗會被困長達10小時。」 求助人在夏天時已見到這情況，估計狗狗已經數個月被這樣對待。求助人在日前拍攝的影片，看到狗狗嘗試拍玻璃門希望入屋，但一名女子竟打開窗門以疑似拖鞋的物件打狗狗頭一下，然後再關上門。 愛協回覆本報查詢時表示，沒有收到相關求助，呼籲目擊者2711 1000同愛協聯絡。 The post 日出康城Malibu有狗長時間被困露台 狗狗想入屋竟被人用物件打頭 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 1 天前
【惠康】冬至食材優惠 智利/澳洲大裝車厘子$48/磅（即日起至11/12）
惠康集合冬至食材優惠，今個星期有智利/澳洲大裝車厘子、豆苗、鮮家煮雞柳/去皮雞上髀/雞翼槌、蘇格蘭Scotch Prime 牛五花、南美海參、思念玉湯圓、井村屋和藏絹豆腐、鴻福堂清熱飲品、白蘭氏冰糖/無糖燕窩同埋藍妹4罐大罐裝啤酒/清啤，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 6 小時前
宏福苑大火︳慘劇影響新片新劇 網民封張繼聰黑仔王 本尊回應「一齊行過去」
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，唔少大埔人目睹熟悉嘅建築物毀於一旦更感心痛。喺大埔成長嘅謝安琪曾經喺宏福苑生活多年，Kay喺IG發文表達感受，指目睹舊居以及街坊嘅屋企被焚毀外Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前