宏福苑五級火｜ 駐港國安公署約談部分在港外媒及記者 指散播虛假信息 冀好自為之｜Yahoo

駐港國安公署約談部分在港外媒及記者 指散播虛假信息 冀好自為之 (Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】駐港國家安全公署今（6 日）表示，依據《香港國安法》有關規定，針對近期大埔宏福苑火災及香港立法會選舉的虛假訊息和炒作抹黑，對「一些在港外國新聞機構負責人及記者」進行了約談。

公署指，近期「有外國媒體」涉港報道罔顧事實、散播虛假信息，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉，挑動社會分化對立，破壞了香港當前和衷共濟、共克時艱的氛圍，沒有體恤災民的痛苦和感受，傷害了香港市民的感情，誤導了國際社會的認知，公署對此表示嚴重關切。

公署強調，任何媒體不得借「新聞自由」之名干涉中國內政、干預香港事務。所有在港外國新聞機構負責人及記者均有守法義務，必須遵守香港基本法、香港國安法和香港維護國家安全條例等各項法律，嚴格執行特區有關新聞報道的管理規定，嚴格恪守新聞職業操守，堅持真實準確、客觀公正的報道原則，不得編造傳播虛假信息。

公署表示，希望在港外國新聞機構記者能夠秉持職業操守，客觀公正報道；希望嚴格遵守有關法律規定；希望自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅線。正如公署發言人談話所指，對所有反中亂港分子「以災亂港」行徑絕不姑息，「勿謂言之不預」。公署一向嚴格依法辦事，將一如既往密切關注媒體的相關報道。

