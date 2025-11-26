宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排 東鐵早上加開班次疏導 區內多條巴士線受影響｜Yahoo

資料圖片（圖：EXS to STV @ 香港巴士大典）

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火已經焚燒超過半日。運輸署與多個交通服務營運商在 11 月 27 日有以下的交通安排。

【封路安排】

因火警，以下路段現已封閉：

- 由南運路至吐露港公路的一段大埔公路–元洲仔段(來回方向)的全線

- 吐露港公路(來回方向)通往大埔公路–元洲仔段支路的唯一行車線

- 廣宏街的全線(來回方向)

- 由吐露港公路至大埔太和路的一段完善路(往汀角路方向)的全線

【港鐵】

因應大埔區附近的交通需要，東鐵綫今早繁忙時段將額外加密相關路段的班次，以疏導客流，並於沙田、大埔墟及太和站加強人手協助乘客。

【巴士路線改道安排】

因應大埔多個路段的封路情況，以下的巴士路線需改道行駛：

九巴

64X,65X,71K,72,72A,72X,73A,73D,73F,73P,73X,74A,74B,74D,74F,74P,74X,75P,75X,263C,265S,271,271B,271P,272E,272P,272X,274P,275X,W3號線

龍運巴士

A47X,E41號線

城巴

B8,79號線；過海巴士第307,307P,907C,907D號線

港鐵接駁巴士

K18號線

廣告 廣告

有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。市民請留意途經有關路段的巴士服務會受影響，並請盡量使用港鐵服務。 市民在早上出行前，應留意交通運輸最新安排，提早計劃行程，預留充足時間。市民亦請留意電台、電視台及「香港出行易」流動應用程式發放的最新交通消息。

【相關報道】

不斷更新｜大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo

大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo

大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo

大埔宏福苑大火掀動情緒 臨床心理學家稱救援人員屬PTSD高危 精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱Yahoo

大埔宏福苑五級火︱醫生稱火災現場濃煙比火更致命 遇災時若無法逃離應於室內封門候救︱Yahoo

大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救 友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo

宏福苑五級火｜ 居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過 街坊自發逐戶拍門提醒鄰居｜Yahoo

大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo

宏福苑五級火｜運頭街擠滿逾百街坊 為災民送物資 小店：大埔人梗係關心大埔事︱Yahoo

宏福苑五級火｜ 建造業議會籲各承建商禁工地吸煙、檢查外牆安全網阻燃性能 屋宇署上月曾發通告｜Yahoo

宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo

大埔王肇枝中學後山發生山火 消防員趕往救援︱Yahoo

宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo

大埔宏福苑五級火︱習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼︱Yahoo

大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo

宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo

大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo

​宏福苑五級火​︱​大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo

宏福苑五級火︱民建聯宣布停止所有拉票活動 李家超主持跨部門會議：極度哀傷︱Yahoo

宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111