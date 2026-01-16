宏福苑五級火｜168 人遇難屬「終極數字」 鄧炳強：現階段不公開名單 憂造成二次傷痛｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火發生至今一個半月，保安局局長鄧炳強昨日（15 日）更新遇難人數至 168 人。鄧炳強今早（16 日）在電台節目指，隨著科學鑑證以及牙齒辨認的工作完成，168 人死亡會是「終極數字」。鄧炳強又提到為了尊重家屬意願，現階段不會公布遇難者名單。至於火災善後工作，鄧炳強表示考慮將阻塞走火通道等行為列作即時票控事項，相比起事後檢控，相信可以提高執法效率。當局同時會考慮在業主立案法團以外，加入管理公司防火的法律責任。

如進入死因庭階段將公布名單

鄧炳強今早在港台節目《千禧年代》表示，除了部門會辨認遺體之外，亦因為有災民和市民的報告，幫助了他們的身份確認工作，他又指出政府推出了「一戶一社工」計劃之後，已經完全確認哪些單位有哪些人存在。被問到目前不會公布死難者名單，鄧炳強解釋如果案件進入死因庭階段，就必然要將資料交予法庭因而要公開相關資訊，「除此之外，我哋係無一個需要將名單公布。」他又說，當局已經通知所有遇難者的家人，又考慮到公開名單可能會造成「二次傷痛」，為了尊重意願，現階段不會公布。

「快速應變小隊」發現消防設施故障個案

至於後續跟進工作，鄧炳強表示災後成立的「強化消防安全治理工作組」已經在過去一個多月作出了即時及中長期措施，包括已經在上月巡查了 300 多棟有較大消防安全隱患的高風險大廈。鄧炳強說，情況比較不理想的大廈屬於少數，已經要求他們在 7 日內妥善處理。另外部門亦成立了「快速應變小隊」，在火警期間出動確保大廈的消防設施是否有問題，鄧炳強指小組都從行動中發現幾宗個案，通常牽涉設備欠缺妥善檢查和維修，例如火警鐘故障，消防喉轆不正常等。

研究要求火警鐘每半年檢查一次

鄧炳強又提到，工作組已經研究收緊部份消防安全要求，例如目前法例要求火警鐘要一年檢查一次，當局會研究加強至每半年檢查一次。另外目前是由業主立案法團負責維修消防設施的責任，鄧指當局亦會研究檢討管理公司的角色，讓他們同樣負上一些法律責任。當局又留意到，不少大廈進行維修時會關上防火設備，日後可能會要求大廈方面先向部門申請，獲核准後才關上設備。另外，當局又建議每年進行一次火警演習，讓市民熟悉走火通道及基本消防設施如何操作。

或邀防火委物色大廈「消防大使」

鄧炳強指，部門無辦法每天都到大廈巡查，因此日常的宣傳和教育相當重要，當局期望進一步在大廈推動「消防大使」計劃，會鼓勵大廈住戶擔任，讓他們「內心多一份責任」檢視大廈的消防安全是否合規，如果發現違規情況就通報管理公司，嚴重者就向消防處舉報，相信比起單靠消防巡邏更有效率。他又表示，地區防火委員會熟悉區內人士，如果要推展「消防大使」計劃，將會邀請防火委委員物色適合消防大使人選。