宏福苑五級火｜26 歲大埔人集萬人力量送暖 物資過剩急變陣：團結熱血都要理性啲︱Yahoo專訪

鄰近災區的廣福邨平台堆滿派發和領取物資的市民。

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火期間，眾多市民自發出錢出力支援，甚至有庇護中心一夜間出現1800張棉被、1000套禦寒衣物。26歲大埔人Kathy主動統籌大量物資和義工人手，群組一夜間由幾個人增至 7000 人，互不相識的市民不分你我合作，分頭點算大量物資，或擔任車手、步兵調動災民所需，更有屯門、南區、藍田、青衣居民專程往大埔「候命」，依群組消息走位幫忙。

每逢食飯時間都有人送來熱騰騰飯盒予有需要人士。

不少餐廳加入派飯。

大批市民欲支援「大家都問我要去邊」

宏福苑大火令大批居民需要即時疏散，包括鄰近廣福邨在內，數千名居民至今未能回家，眾多街坊和市民得知情況後紛紛表示想捐贈物資支援。「我打開社交媒體，見到好多人想幫手，好多群組，大家都係丟一個問題出嚟：我要去邊？」以大埔人自居的 Kathy 當日下午即時成立物資統籌群組，第一步是致電各庇護地點確認所需物品，之後與數個朋友成立 Telegram 群組，並請各地區專頁轉發和加入。

早上有消息指災民需要個人衛生用品，下午即有人捐贈。

日收5000支水 逐間庇護中心詢問需求

群組霎時湧入數百名熱心市民，一日內增至7000 人，翌日增至1.3 萬人，互相報告可提供的物資、人力和車輛。Kathy 與多位素未謀面的街坊不停整理資料，以及庇護中心的收留人數，發現有中心爆棚，同時另有社區會堂無任何市民使用，即時有車手應機指可載災民至較寬敞的庇護中心。不消數小時，各物資站和庇護所湧現大量乾糧、食水、棉被、日用品、衣物等等，收集到 5000 支樽裝水、1000 套衣物、1800 張棉被⋯⋯逐漸物資過剩。Kathy 隨後確認區內十幾個庇護中心都不再接收物資。

「呢件事可能搞成個月」

「我相信大家本意都係好，但唔係第一日要一萬支水，呢件事可能搞成個月，團結同熱血之外，都要理性啲。」群組成員自動自覺變陣，改為奔走各地點算和分類物資，並不厭其煩提醒新成員不需再送物資。Kathy 亦改變做法，請各物資站找一名自願擔任哨兵的街坊負責報料，避免人多嘴雜，更提前安排之後一日的物資站哨兵，直至清晨 6 點，她才放心休息，「不過好亢奮，又擔心第二日朝早安排係咪妥當，所以瞓咗一個鐘就扎醒」。

「我相信之後會有人接手」

Kathy 沒想過跟數千個素未謀面的人合作，未能估計群組將要運作到甚麼時候，「我相信之後會有人接手」。她續指慘劇發生得突然，加上災民每日都有機會改到不同庇護地點。因目前資訊仍然混亂，她打算再改變做法，依庇護地點每日收留人數分配物資，免義工親身留低報料，以一句總結今次經歷「真係好黐線」。

有市民送飲用水和冰塊予消防員降溫。

年輕人跨區入大埔 自發組隊送飯

《Yahoo 新聞》昨晚（27日）在區內走動，沿路都有市民搬運物資。在廣福邨平台其中一個物資站，數十名義工在場不停整理和分發大量衣物、毛氈、食物、衛生用品等等，過百人圍著拿所需物品。杯麵和香蕉送來不足半小時，義工已派畢，接着數個年輕人送來 70 個由區內餐廳贊助的飯盒。原來 4 人互不認識，其中 3 人更是分別由青衣、屯門、藍田過來「候命」，到達大埔墟站的物資收集處，臨時決定組隊送飯。另一名義工 Natalie 本身亦是大埔其中一個地區專頁的搞手，她指大火發生後消息混亂，但身為大埔人「無理由唔做啲嘢」，所以直接去物資站幫忙。

義工自發組隊運物資，左起為大埔居民 Natalie、青衣居民Soso、屯門居民 Anson及藍田居民黃小姐。

義工南區赴大埔派物資

義工謝先生則表示，看到大火新聞後希望為有需要的人出力，因此特地從南區過來，毋須甚麼準備，直接走進物資站幫忙。被問到是否擔心有人濫取物資，他表示完全不擔心，「拎得就係有需要」。

謝先生由南區到場協力，稱不怕有人濫用市民的愛心。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

