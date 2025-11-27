宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
宏福苑五級火｜26 歲大埔人集萬人力量送暖 物資過剩急變陣：團結熱血都要理性啲︱Yahoo專訪
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火期間，眾多市民自發出錢出力支援，甚至有庇護中心一夜間出現1800張棉被、1000套禦寒衣物。26歲大埔人Kathy主動統籌大量物資和義工人手，群組一夜間由幾個人增至 7000 人，互不相識的市民不分你我合作，分頭點算大量物資，或擔任車手、步兵調動災民所需，更有屯門、南區、藍田、青衣居民專程往大埔「候命」，依群組消息走位幫忙。
大批市民欲支援「大家都問我要去邊」
宏福苑大火令大批居民需要即時疏散，包括鄰近廣福邨在內，數千名居民至今未能回家，眾多街坊和市民得知情況後紛紛表示想捐贈物資支援。「我打開社交媒體，見到好多人想幫手，好多群組，大家都係丟一個問題出嚟：我要去邊？」以大埔人自居的 Kathy 當日下午即時成立物資統籌群組，第一步是致電各庇護地點確認所需物品，之後與數個朋友成立 Telegram 群組，並請各地區專頁轉發和加入。
日收5000支水 逐間庇護中心詢問需求
群組霎時湧入數百名熱心市民，一日內增至7000 人，翌日增至1.3 萬人，互相報告可提供的物資、人力和車輛。Kathy 與多位素未謀面的街坊不停整理資料，以及庇護中心的收留人數，發現有中心爆棚，同時另有社區會堂無任何市民使用，即時有車手應機指可載災民至較寬敞的庇護中心。不消數小時，各物資站和庇護所湧現大量乾糧、食水、棉被、日用品、衣物等等，收集到 5000 支樽裝水、1000 套衣物、1800 張棉被⋯⋯逐漸物資過剩。Kathy 隨後確認區內十幾個庇護中心都不再接收物資。
「呢件事可能搞成個月」
「我相信大家本意都係好，但唔係第一日要一萬支水，呢件事可能搞成個月，團結同熱血之外，都要理性啲。」群組成員自動自覺變陣，改為奔走各地點算和分類物資，並不厭其煩提醒新成員不需再送物資。Kathy 亦改變做法，請各物資站找一名自願擔任哨兵的街坊負責報料，避免人多嘴雜，更提前安排之後一日的物資站哨兵，直至清晨 6 點，她才放心休息，「不過好亢奮，又擔心第二日朝早安排係咪妥當，所以瞓咗一個鐘就扎醒」。
「我相信之後會有人接手」
Kathy 沒想過跟數千個素未謀面的人合作，未能估計群組將要運作到甚麼時候，「我相信之後會有人接手」。她續指慘劇發生得突然，加上災民每日都有機會改到不同庇護地點。因目前資訊仍然混亂，她打算再改變做法，依庇護地點每日收留人數分配物資，免義工親身留低報料，以一句總結今次經歷「真係好黐線」。
年輕人跨區入大埔 自發組隊送飯
《Yahoo 新聞》昨晚（27日）在區內走動，沿路都有市民搬運物資。在廣福邨平台其中一個物資站，數十名義工在場不停整理和分發大量衣物、毛氈、食物、衛生用品等等，過百人圍著拿所需物品。杯麵和香蕉送來不足半小時，義工已派畢，接着數個年輕人送來 70 個由區內餐廳贊助的飯盒。原來 4 人互不認識，其中 3 人更是分別由青衣、屯門、藍田過來「候命」，到達大埔墟站的物資收集處，臨時決定組隊送飯。另一名義工 Natalie 本身亦是大埔其中一個地區專頁的搞手，她指大火發生後消息混亂，但身為大埔人「無理由唔做啲嘢」，所以直接去物資站幫忙。
義工南區赴大埔派物資
義工謝先生則表示，看到大火新聞後希望為有需要的人出力，因此特地從南區過來，毋須甚麼準備，直接走進物資站幫忙。被問到是否擔心有人濫取物資，他表示完全不擔心，「拎得就係有需要」。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【相關報道】
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
宏福苑五級火｜26 歲大埔人集萬人力量送暖 物資過剩急變陣：團結熱血都要理性啲︱Yahoo專訪
【圖輯紀錄】宏福苑五級火︱逾800 消防員日夜奮戰 無情火縱噬七廈 不滅救火英雄光輝︱Yahoo
宏福苑五級火︱現場直擊災民斥領取援助金安排混亂 物資供過於求堆積如山 義工：暫時唔洗再捐︱Yahoo
宏福苑大火︱教宗良十四世發唁電 「將亡者的靈魂託付於全能天主的慈愛」︱Yahoo
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
宏福苑五級火｜中國太平承保財產全險 傳賠償上限20億 業界：額外費用需業主承擔
宏福苑五級火｜ 政府中銀設戶口接受捐款 警籲提防假冒籌款免墮騙案｜Yahoo
宏福苑五級火︱大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬元︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 殉職消防何偉豪女友發文道別Superhero：好想可以再拖住你隻手｜Yahoo
宏福苑五級火︱宏業建築涉發泡膠封窗 業界解構各物料利弊：法團多選「平靚正」方式︱Yahoo．棚網實測片
宏福苑五級火︱六合彩攪珠延期至 12 月 2 日 周日賽馬閉門舉行 所有賽事總收益悉數捐出︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 李家超：每戶派一萬元應急 向內地草擬物資清單 未決定選舉是否延期｜Yahoo
宏福苑五級火︱居民守候獲救寵物 義工備飛機籠 貴婦狗Jason主人：願天父守護每個生命︱Yahoo
宏福苑五級火︱港澳辦工作組抵港協助救災 探訪大埔社區中心及威院 國防部：駐港部隊將聽令而行︱Yahoo
宏福苑五級火｜啟德青年旅舍準備接收災民 房屋局：可提供3400單位及床位供暫住｜Yahoo
宏福苑五級火｜家屬下午憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約40照片
宏福苑五級火︱外傭組織料至少 200 傭工受影響 多人事發後失聯 設緊急支援熱線︱Yahoo
宏福苑五級火｜多個屋苑突拆外牆圍網 居民測試涉事承建商其他圍網「一點即着」︱Yahoo
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾60求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
宏福苑五級火｜市民自發捐血救人 多間捐血站及流動捐血車排長龍 附捐血站資料｜Yahoo
宏福苑五級火︱今年至少10宗棚架起火 多宗煙頭肇禍 屋宇署曾稱主動抽查防護網︱Yahoo
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 社署調遣社工到庇護中心 大埔區所有服務中心全日開放 新生會流動車提供情緒支援｜Yahoo
宏福苑五級火｜譚仔米線提供免費堂食 予有需要居民及救援人員 膳心小館製作熱餐送暖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火｜樂施會宣布取消「樂施毅行者2025」 公眾捐款全數支援受災居民｜Yahoo
宏福苑五級火｜馬會捐 1 億元 李嘉誠基金會捐 3 千萬元 周大福捐 2 千萬元｜Yahoo
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 英國外相、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
宏福苑五級火｜搭棚業界：非阻燃網成本平一半 不排除慳成本鋌而走險 倡立例禁止使用｜Yahoo
大埔宏福苑五級火｜執業安全師學會會長：有理由相信非用阻燃網 業界多人「左手揸住枝煙，右手燒焊」｜Yahoo
宏福苑五級火｜住戶：打風後曾更換外牆棚網 當下未能確認相關規格：唔會即刻覺得有問題｜Yahoo
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo
宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排 東鐵早上加開班次疏導 區內多條巴士線受影響｜Yahoo
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
大埔宏福苑大火掀動情緒 臨床心理學家稱救援人員屬PTSD高危 精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱醫生稱火災現場濃煙比火更致命 遇災時若無法逃離應於室內封門候救︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救 友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過 街坊自發逐戶拍門提醒鄰居｜Yahoo
大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo
宏福苑五級火｜運頭街擠滿逾百街坊 為災民送物資 小店：大埔人梗係關心大埔事︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 建造業議會籲各承建商禁工地吸煙、檢查外牆安全網阻燃性能 屋宇署上月曾發通告｜Yahoo
宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
宏福苑五級火︱民建聯宣布停止所有拉票活動 李家超主持跨部門會議：極度哀傷︱Yahoo
其他人也在看
中銀香港(02388)向大埔宏福苑受災居民捐款2000萬港元
香港大埔宏福苑發生嚴重火災事故,中銀香港(02388.HK)將向火災災民捐款2000萬港元,是次捐款用於緊急救災及災後復原工作,為受災居民提供緊急經濟支援。中銀香港向不幸遇難的同胞致以深切哀悼,向傷亡者家屬表示誠摯慰問,向消防及救援人員致以崇高的敬意。 「中銀香港慈善基金」亦開設「大埔火災捐款專戶」(賬戶號碼:012-87521885970),用於接收市民捐款。有關捐款在籌集完成後將統一捐贈予香港公益金,專項用於支援此次事件中的受影響居民。 銀行服務方面,中銀香港將積極協助受影響客戶儘快恢復日常銀行服務的使用。對於未能出示身份證明文件、存摺或提款卡的客戶,該行將加快辦理銀行卡補發(包括提款卡、信用卡及扣賬卡),並豁免相關補發費用。因應受影響樓宇按揭、私人貸款及信用卡客戶的個別情況,該行將酌情處理其貸款,如提供延遲還款寬限期、豁免罰息和手續費等。對於定期存款提前提款需求及保管箱鑰匙補發申請均豁免費用。中銀香港已於大埔區4家分行增派人手,並將延長本星期六(11月29日)的服務時間至下午5時,以支援受影響的客戶。4家分行詳情如下: 安慈路分行:新界大埔安慈路3號翠屏花園地下10號舖 大埔分行infocast ・ 10 小時前
匯豐與恒生捐款3000萬元支援宏福苑火災受災居民及家庭
匯豐與恒生銀行(00011.HK)聯合宣布,捐款3000萬港元,支援大埔宏福苑火災受災居民及家庭救援及善後工作。匯豐銀行兼匯豐銀行慈善基金主席王冬勝表示,為是次受災人士深感難過並致以深切慰問,亦衷心感謝所有前線救援服務人員,包括一眾捨己為人的消防員。如此危急時刻,希望與傷者、其家人及整個社區連成一線。首要任務是與社區作夥伴緊密合作,了解當前緊急需求,並盡快救急扶危,協助災民。恒生銀行董事長鄭維新補充,對大埔的悲劇深感哀痛,並向所有受影響人士致以深切慰問。集團承諾在社區有需要時提供適切的支援,將與所有受影響人士並肩,支持社區復原。除了捐款,匯豐和恒生亦推出一系列應急措施,以支援受影響的居民,包括為無法提供有效文件的客戶提供特別安排。 (BC)infocast ・ 10 小時前
嘉華集團與呂耀東合共捐款1000萬港元支援大埔災民
新界大埔宏福苑發生的嚴重火災事故，嘉華集團（「集團」）向火災中遇難的居民和殉職的消防員表示沉痛哀悼，並對受影響居民及家屬致以誠摯慰問。為協助受災人士渡過難關，集團宣布捐出1000萬港元，其中700萬港元由嘉華集團捐出，300萬港元由集團主席呂耀東以個人名義捐出，為受火災影響的家庭提供即時經濟援助，以解燃眉之急，支持他們重建生活。呂耀東表示：「火災無情，人間有愛。得知大埔宏福苑發生火災，造成多名市民痛失家園，我們感到非常難過。集團希望透過是次捐款，能即時為受災街坊提供一點支持，略盡綿力，協助他們應對當前困境。我們與社區同心同行，祝願所有受影響人士早日走出陰霾，重拾正常生活。」(BC)infocast ・ 17 小時前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 1 天前
工程公司3人涉誤殺 廉署專組查貪 警搜宏業建築取證 將向大判二判工人問話
大埔宏福苑火災傷亡慘重，警方初步調查後，在周四（27日）凌晨約2時拘捕3名建築工程公司男負責人，涉嫌誤殺。警務處新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒同日凌晨4時見記者時透露，懷疑建築物外牆的保護網、防水帆布等未符合防火標準。廉政公署同日下午表示將成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開全面調查。 兩董事一工程顧問被捕 宏福苑五級火災造成多人死傷。警方於周四凌晨約2時在大埔、牛頭角、新蒲崗拘捕3名建築工程公司男負責人，分別是涉事建築工程公司兩名董事及一名工程顧問，年齡介乎52至68歲，涉嫌誤殺。 周四凌晨4時，鍾麗詒見記者時說，新界北總區重案組展開調查，除了消防處發現建築物外牆安裝保護網、保護膜、防水帆布及塑膠布等，懷疑未符合防火標準之外，警方又發現一幢未被波及大廈，每層電梯大堂的窗戶外遭發泡膠包封。 鍾麗詒指出，發泡膠是非常易燃物品，有機會加速火勢蔓延，不排除是導致火警迅速蔓延的原因。 同日早上，重案組探員到新蒲崗一間寫字樓搜證，辦公室內的文件已經被查封；下午，探員押解一名黑布蒙頭、雙手反鎖的男子到元朗蝦尾新村一幢3層高村屋，在律師陪同下，被探員帶入屋調查。 探員其後再到停泊在信報財經新聞 ・ 4 小時前
40人遇難 3人被捕 香港大埔火災一文速覽
香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓周三（26 日）下午發生火災，造成重大人員傷亡。香港特區政府和社會各界正全力展開傷員救治、善後安撫等工作。鉅亨網 ・ 22 小時前
車路士社交網絡悼念大埔火災罹難者
【Now Sports】大埔宏福苑大火造成嚴重人命傷亡，世界各國都有報道該場慘劇，英超車路士亦在社交網絡送上哀悼。車路士的官方Facebook 專頁一向以英語為主要發佈語言，但在周四晚罕有地以全中文寫上悼念語句：「切爾西足球俱樂部全體成員與受香港新界大埔區嚴重火災影響的所有人同在。我們向所有罹難者家屬以及不幸殉職的消防員致以最深切的哀悼。」同時上載了一張全黑白色調的球會會徽，哀悼大埔宏福苑大火的罹難者。該貼文立即得到不少香港人的注意，短短1小時已有近400留言回應，絕大部分都以中文留言。有球迷深深感謝愛隊：「睇到自己心愛既球隊，做出呢個舉動。thank you form hk」、「謝謝車路士與香港人同在」，亦有其他英超球隊支持者現身支持：「雖然係另一隊嘅藍色球迷，我冇諗到Chelsea 都知道 hong kong 情況。BTW thx」、「香港曼迷表示感激」。相關貼文https://www.facebook.com/share/p/15STEZGaQcD/now.com 體育 ・ 7 小時前
全港146個順豐站即日起義務收集應急資源
順豐香港表示，為支援大埔宏福苑火災事故，將啟動「災後支援計劃」，並提供多項資源以助於前線緊急救援和善後工作，全港146個順豐站自即日起義務收集應急資源，包括洗護用品(洗髮水、沐浴露)、床品(床單、被子)、衛生用品(紙巾、衛生巾)、數據卡、充電器、內衣除外衣物，以及醫療用品(急救包、常用藥物)，將提供免費運輸協助慈善團體及當地組織，將物資送至受影響居民手中。 此外，順豐站會免費提供封箱膠紙、紙箱等包裝材料，供有需要的人士使用。 順豐香港亦已成立義工隊，大量員工全力協助救援工作，除了現場支援外，亦為慈善機構提供義務運輸，協助尋找失聯親屬及支持各項救援行動。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 13 小時前
大埔宏福苑五級火｜馬雲公益基金會捐3000萬
馬雲公益基金會捐贈3000萬元，向受災家庭和個人提供經濟援助，向消防員和應急人員及其家庭提供幫助。基金會向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向受災家庭和社區表達誠摯慰問，致敬每一位逆行而上的救援英雄。 阿里巴巴集團啟動首批捐款2000萬元，支援香港火災救援及後續過渡安置、生活物資補給、情緒疏導等。阿里巴巴向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向所有受災家庭和社區表達誠摯慰問，也向每一位逆行而上的救援英雄致以崇高敬意。 螞蟻集團和在港企業AlipayHK首批捐贈1000萬元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給等工作。向救災一線的所有消防醫護人員、社會愛心力量致以崇高的敬意。Fortune Insight ・ 16 小時前
大埔宏福苑五級火｜被困數小時3月大嬰兒救出 友人代報平安「感謝所有消防」
大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級火災，火勢沿著宏昌閣外牆棚架迅速向上蔓延，波及多幢大廈，死亡人數增至44人。火警期間，大量住戶被困屋內，大量求救訊息在社交平台瘋傳，其中一則指宏昌閣13樓其中一單位內，有一名只有三個月大的嬰兒、媽媽及工人被困屋內。am730 ・ 20 小時前
宏福苑五級火︱廉署成立專案小組調查 大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。Yahoo新聞 ・ 1 天前
世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制
大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成至少44人死亡、58人受傷，包括一名消防員不幸殉職，火勢至今仍未完全撲滅。社交媒體平台Facebook專頁「我們都是在石籬長大的」上，有網民上載照片並發帖指「怡勝花園拆網中」，迅速引發網上熱議，多名網民質疑維修承辦商拆除保護網的時機，留言稱「今日忽然拆網肯定有問題」、「琴日唔拆依家先拆」，另外多個屋苑被發現拆棚網，包括黃埔花園及怡樂花園。BossMind ・ 16 小時前
李嘉誠基金會撥款3,000萬元成立宏福苑火災緊急援助基金 另額外撥5,000萬元作後續支援
李嘉誠基金會宣布即時撥款3,000萬元設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日(26日)宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。另外，基金會將撥出額外5,000萬元作後續支援，協助社區重建。AASTOCKS ・ 19 小時前
大埔宏福苑五級火︱醫生稱火災現場濃煙比火更致命 遇災時若無法逃離應於室內封門候救︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火警，截至周四（27 日）凌晨零時，已確認火警導致 13 人死亡，包括一名消防員殉職。翻查過往的嚴重火警，相對於燒傷引致死亡，更多死難者的死因是吸入濃煙所致。Yahoo 健康 ・ 1 天前
荃灣尖沙咀20分鐘內分別發生火警 濃煙席捲半空 (有片)
今日(27日)早上8時22分，荃灣荃樂街荃樂大廈一單位的睡房起火，驚動多人報案，住戶嘗試撲救。救援人員到場將火救熄，並在單位內救出一男一女，他們均吸入濃煙不適。 經初步調查，相信單位內有拖板短路引致火警。事件中近100人疏散至安全位置。從網上圖片及影片可見，單位內烈火熊熊，大量濃煙從窗戶冒出，消防架起雲梯並射水灌am730 ・ 20 小時前
香港宏福苑大火 倖存住戶急尋失聯災民
（法新社香港27日電） 香港新界大埔宏福苑發生致命火災，69歲退休住戶郭女士昨天救出年長鄰居後，今天上午仍不斷查看各社群媒體群組的資訊，尋找其他失聯居民平安無事的消息。郭女士、其他住戶及志工紛紛採取行動協助救災，例如創建WhatsApp群組和應用程式，協尋當局通報失聯的數百位居民。法新社 ・ 13 小時前