宏福苑五級火｜5 名學生罹難 教育局：370 多名中小學幼稚園生受影響｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火造成至少 161 人死亡，教育局回覆《Yahoo 新聞》，指共有 370 多名中小學和幼稚園學生受今次火災影響，當中 5 名學生不幸罹難。專上院校方面亦有 80 多名學生受影響，並無學生罹難。局方又指，個別學校曾有學生因火災影響上學，相關學校已為受影響學生提供支援，「該些學生現已如常上學」。

成立「一校一支援」隊伍

教育局指，火警發生後已經迅速成立「一校一支援」隊，為受火災影響較大的中小學和幼稚園提供及時、對焦及深入的到校支援服務，透過協助學校在過渡期間恢復正常運作、提供調適學與教的建議和師生情緒支援等，與學校共渡時艱。

已識別需要特別情緒支援人士

「一校一支援」隊亦在情緒支援方面協助學校提供相關支援措施，例如火災對師生影響的評估、特別班主任課、家長工作坊，以及教育心理學家、社工個別面談，「基本上已識別有特別情緒支援需要的學生、教職員和家長，並按需要安排個別輔導跟進」。支援隊亦向學校建議有關情緒支援的各種資源和服務，以及向教師分享情緒輔導技巧。

教育局指，「一校一支援」隊會繼續與學校保持密切聯絡，跟進學校需要，同時協助支援有情緒需要的學生、教職員和家長，並與專業人員緊密聯繫，按校本情況提供適切及持續支援。