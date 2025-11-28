精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 澳洲總理、英國外相、高市早苗、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
【11 月 28 日更新報道】
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級大火引起國際關注，中外多家媒體如《新華社》、《日本放送協會》（NHK）《英國廣播公司》（BBC）、美國《有線新聞網絡》（CNN）等都有相關報道。外國個別政府高層跟政府機構都發聲明，對死難者致以深切哀悼，並慰問受影響人士。
賴清德：一起為香港祈福
英國外相顧綺慧（Yvette Cooper）在當地時間周三（26 日）下午 7 時許在社交平台 X 發文，表示大埔發生的火災駭人（devastating），痛心疾首（deeply distressing），英國向所有受影響的家庭和香港人致以最深切的慰問。
至於台灣總統賴清德今早（27 日）亦在 X 發文，表示「此時此刻，讓我們一起為香港祈福。我要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者」；至於副總統蕭美琴亦在 X 以英語發文，對死者致以哀悼，並祝願傷者早日康復。
高市早苗表示哀悼
日本《富士新聞網》（FNN）報道，日本首相高市早苗周四（27 日）對火災死難者和受災居民表達哀悼跟慰問，「對於此次造成重大傷亡的事故，我深感痛心！在此向罹難者致上最深切的哀悼，也向遺族表達誠摯的慰問。此外，也向所有受傷與受影響的民眾，致上由衷的關懷與祝福。」
澳洲駐港澳總領事館就在社交網站替總理阿爾巴尼斯表達慰問。阿爾巴尼斯表示，「這是一場人間悲劇，今天所有澳洲人的心都會與正在經歷艱難時期的香港市民同在。」
英領館：我們與香港市民同在
英國駐港總領事館昨晚亦在社交平台發文致以最深切慰問，表示在艱難時刻，「我們與香港市民同在，向社區的堅韌精神以及所有參與救援的人員致以崇高的敬意。」美國駐港澳總領事館亦在社交平台發文，對於今次火災「深感悲痛」，「我們的心與所有受影響的人們同在」。日本駐港總領事館就表示，對於火警造成多位居民不幸罹難「深感痛惜」；日本在這困難時期「與香港市民同心相伴」。
歐盟駐港澳辦事處主任盧效偉（Harvey Rouse）表示，大埔火災是一場悲劇，所有人深感悲痛，衷心慰問受影響的市民及其親人，向遇難者家屬致以最深切的慰問，向香港勇敢的消防員、急救人員和醫生致以崇高的敬意和支持。歐盟駐港澳辦事處全體人員與香港社會同舟共濟，共克時艱。
習近平要求全力以赴撲火
《央視新聞》昨晚就報道，國家主席習近平向火災事故遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
