宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 英國外相、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級大火引起國際關注，中外多家媒體如《新華社》、《日本放送協會》（NHK）《英國廣播公司》（BBC）、美國《有線新聞網絡》（CNN）等都有相關報道。外國個別政府高層跟政府機構都發聲明，對死難者致以深切哀悼，並慰問受影響人士。

BBC 網站周三晚上將宏福苑火警一度列為頭條新聞。

CNN 報道大埔宏福苑火警。

NHK World 報道大埔宏福苑火警。

賴清德：一起為香港祈福

英國外相顧綺慧（Yvette Cooper）在當地時間周三（26 日）下午 7 時許在社交平台 X 發文，表示大埔發生的火災駭人（devastating），痛心疾首（deeply distressing），英國向所有受影響的家庭和香港人致以最深切的慰問。

至於台灣總統賴清德今早（27 日）亦在 X 發文，表示「此時此刻，讓我們一起為香港祈福。我要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者」；至於副總統蕭美琴亦在 X 以英語發文，對死者致以哀悼，並祝願傷者早日康復。

顧綺慧在 X 發文，對大埔宏福苑火警致以慰問。

賴清德發文關注宏福苑火警，「此時此刻，讓我們一起為香港祈福」。 (Photo by CHENG Yu-chen / AFP)

英領館：我們與香港市民同在

英國駐港總領事館昨晚亦在社交平台發文致以最深切慰問，表示在艱難時刻，「我們與香港市民同在，向社區的堅韌精神以及所有參與救援的人員致以崇高的敬意。」美國駐港澳總領事館亦在社交平台發文，對於今次火災「深感悲痛」，「我們的心與所有受影響的人們同在」。日本駐港總領事館就表示，對於火警造成多位居民不幸罹難「深感痛惜」；日本在這困難時期「與香港市民同心相伴」。

習近平要求全力以赴撲火

《央視新聞》昨晚就報道，國家主席習近平向火災事故遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線: 2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

