宏福苑五級火｜Google 香港宣佈捐款支援大埔火災災民，延期年結活動

大埔宏褔苑五級火後的重建需要各界支援，不少企業都繼續宣佈投入資源支援災民回復正常生活。Google 香港銷售及營運總經理余名德先生透過 LinkedIn 貼文，表示對每個因為大埔火災受影響的家庭和社區致以深切慰問，同時讚揚前線救援人員、義工和鄰里在過去數週展現出的堅韌精神。

同時宣佈 Google.org 已承諾提供專項資金，並且會配對 Googler（Google 員工）對本地機構的捐款，以支援提供必需品和心理輔導的社區服務。為表達對事件的尊重，原定的年結活動將推遲至 2026 年初舉行。

LinkedIn（Google 香港銷售及營運總經理余名德）

