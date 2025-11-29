宏福苑五級火｜MIRROR不參與MAMA 姜濤、Anson Lo各捐100萬 市民誤認AL到現場搬物資

大埔宏福苑五級大火，造成多人死傷。香港多位藝人亦取消或延期各項活動，為大火一事致哀。MakerVille通告：「鑒於大埔宏福苑不幸的火災事故，團隊帶着沉重心情慎重考慮後，決定MIRROR將不會參與MAMA頒獎典禮2025演出。」並向傷者及所有受影響人士致以最深切的慰問。

MIRROR不參與MAMA 姜濤、Anson Lo各捐100萬

MIRROR不參與 MAMA 姜濤 、Anson Lo各捐100萬

MIRROR不參與MAMA 姜濤、Anson Lo各捐100萬

MIRROR不參與MAMA 姜濤、Anson Lo各捐100萬

至於成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo），就各自捐贈100萬支持大埔宏福苑居民。姜濤香港後援會亦捐出30萬，而Anson Lo則透過歌迷會，為受災神徒送上物資之餘，更親自與該粉絲通話，支持鼓勵。今日Threads就傳出，Anson Lo親自落場到大埔幫忙運送物資，但原來只是人有相似，真正相中人為今屆《造星》參加者Jack Lo。