宏福苑五級火｜Tyson Yoshi聯同合作伙伴捐百萬家電：災後的需要會隨時間轉變

宏福苑五級火｜ Tyson Yoshi 聯同合作伙伴捐百萬家電：災後的需要會隨時間轉變

大埔宏福苑五級火至今釀死128人死亡，多人受傷，導致大量居民無家可歸。各界紛紛在能力範圍內伸出緩手，娛樂圈明星藝人都捐錢援助。今日（29日），Tyson Yoshi亦發聲明，表示會聯同合作伙伴捐出價值百萬元家電產品，協助受災居民逐步恢復正常生活，聲明如下：

「近日香港發生嚴重火災，多個家庭受到不同程度的影響。我與公司團隊一直密切關注相關情況。

重建家園是一段漫長的過程，並非一朝一夕可以完成。經過內部商討後，我們決定聯同合作夥伴，捐出價值港幣 1,000,000 元的家電產品，在未來不同階段提供支援，協助受災居民逐步恢復日常生活。

災後的需要會隨時間而轉變。早期或以住宿、食物及保暖物資為主，其後則逐步需要生活器具及基本家電，以便重新建立穩定的生活節奏。

同時，我亦希望有能力及資源的廠商或品牌，如有意參與支援行動，歡迎主動聯絡我或我的團隊（info@houseofvillain.com）。只要能夠協助受災家庭，我們均願意協調合作，共同盡一分力。

感謝所有前線人員的付出，亦衷心期盼受影響的家庭能夠早日重獲平安與安定。

Tyson Yoshi & Christy

JustKidding Ltd. & House of Villain」