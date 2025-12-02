宏福苑五級火 ⎢ 記者問為何不設獨立調查委員會 陳國基無回應

政務司司長陳國基今日傍晚（2 日）會見傳媒，簡介立法會選舉安排。有記者借機就今早行政司官李家超公佈的「獨立委員會」提問，為何政府不成立獨立調查委員會。陳國基並無回應，新聞官更提示記者，今次會見傳媒只聚焦立法會選舉安排。

會見傳媒僅 15 分鐘 回答三問題即走

李家超今早出席行政會議前公佈， 將會就宏福苑火災成立「獨立委員會」 ，由一名法官主持，審視事故的起火及迅速蔓延的原因，以及其他相關問題，以防止同類悲劇再次發生。此舉有別於香港政府過去就嚴重事故如嘉利大火、鉛水事件及港鐵沙中線工程等，按法例成立 獨立調查委員會 的做法。

社會關注為何政府不選擇成立擁有法定權力的調查委員會，在傍晚陳國基會見傳媒講解立法會選舉安排時，有記者要求他解釋，為何當局堅持不成立獨立調查委員會；在無法定傳召權的情況下，當局有甚麼措施或政策可以確保涉事機構及部門會配合調查？

記者提問完畢，新聞官未待陳國基回應便立即表示：「我諗我哋今日聚焦番立法會選舉嘅問題。」結果陳國基只回答了記者就投票率預測的問題，沒有回答獨立委員會的問題。整個會見傳媒活動僅得十五分鐘，陳國基及一同出席的政制及內地事務局局長曾國衞發言完畢後，提問環節只回應了三名記者的查詢，二人就離去。