宏福苑五級火 ⎪ 殉職菲傭原擬聖誕回鄉團聚 團體籲公眾勿直接捐款予外傭家屬
世紀大火奪去最少百多人生命，除了香港人，也有大量外籍家庭傭工。根據菲律賓及印尼駐港領事館數字，至今有一名菲傭及最少九名印傭喪生，仍有 30 名印傭下落不明。工業傷亡權益會聯同三外傭組織發出聲明，呼籲公眾切勿直接捐款予殉職外傭家屬，以免令家屬誤墮法網或被騙徒有機可乘。
遇難菲傭遺 10 歲兒子 願望長大後當消防
菲律賓駐港領事館今日（2 日）公佈，94 名受大火影響的菲傭中，92 人已證實安全，一人受傷送院，一人證實不幸死亡。印尼駐港領事館昨日（1 日）公佈，140 名受影響的印傭中，100 人已證實安全，有九人證實殉難，一人受傷送院，其餘 30 人下落不明。
證實殉職的菲律賓傭工為 Maryan Pascual Esteban，據菲律賓傳媒 GMA NEWS 報道，她原擬在本月返鄉與十歲兒子歡渡聖誕，40 歲的她已買了本月 16 日回國的機票。她在菲律賓的家人受訪時表示，期望 Esteban 的遺體能盡快運返家鄉。菲律賓移工部及海外工人福利局均已答允提供財務協助，以便死者遺體可立即送回菲律賓。
Esteban 在港工作已四年，來港前曾在黎巴嫩工作十年。她生前希望兒子能升上大學，菲律賓當局表示會給予教育支援。兒子受訪時說，長大後希望能做個消防員，那樣就沒有人會死於火災。
火災以來，社會各界踴躍捐助受災者。工業傷亡權益會則聯同印尼移工網絡（JBMI）、移工之家（Beranda Migran） 、回鄉印尼移工聯盟（KOPPMI）發出聲明，強烈呼籲公眾保持警惕，現階段不宜直接捐款予死者遺屬。
「缺乏統籌監管下，捐款可令家屬陷入法網」
聲明解釋，由於事件牽涉其他國家的居民，為免任何錯誤發生，需要以嚴謹的程序進行身份認證，包括收集文件、直接到遺屬家中探訪、向領事館求證等。一旦完成身份認證，團體就會盡快申請慈善基金並將款項匯款予遺屬。
工權會等續稱，假如公眾捐款在缺乏統籌、監管的情況下進行，可能會令家屬步入違法邊緣。而且，近日有可疑人士利用火災之名行騙，不排除有人利用家屬的證件行騙，從中獲利。任何人在網絡上見到有其他人以殉職外籍家務工遺屬之名呼籲捐款，即使不是存心行騙而是出於關懷的善意幫助，雖然可以諒解，但也屬魯莽輕率之舉。
工權會近日便發現，在 threads 上有人發文表示可捐款予印尼家務工 Erawati 的丈夫，團體已即時聯絡 Erawati 的丈夫求證，他表示從未要求公眾捐款。聲明表示，如欲捐助在大火中倖存的外籍家務工，可捐款予 MFMW（Mission for Migrant Workers），他們正在全力向倖存外籍家務工作出支援。
工權會稱，截至昨日（1 日），團體跟進中的個案總共有 10 個，當中 9 個為死亡個案，一個受傷。死亡個案全部經過殮房確認程序，或是僱主及家屬向我們親自確認。另有 20 個懷疑死、傷、失聯的個案正在進行事實查證。
宏福苑五級火災｜宏昌閣再發現遺體 死者增至151人 12名受傷消防員已出院(羅家晴報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，警方在宏昌閣再發現遺體，死亡人數增至151人，而12名受傷消防員已出院。 災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣，約中午時分，五至六名辨認組成員抬出遺體。七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣、宏泰閣、宏盛閣五座的搜索行動，現時繼續宏新閣及宏昌閣的搜索。警方稱，已經完成宏新閣四分三搜索，未發現遺體，宏昌閣則完成了四分一搜索工作，發現八具遺體，當中三具是消防較早前已經找到。警務處新界北總區指揮官林敏嫻：「為何這麼多(遺體)呢？大家都知道宏昌閣是第一棟大樓起火，亦都是較遲熄滅的，所以入面的環境是非常之惡劣、滿目瘡痍，有部分的遺體是殘缺不全，甚至燒成一些灰燼。但無論如何，警方都會繼續在災場盡力搜索，希望找到死者，或是能夠辨認到他們的一些物品，或是線索。」警方指，災難遇害者辨認組會一次過完成工作，不會再進行覆查，會盡力辨認死者物品，期望三星期內完成工作，現時死者家屬已經辨認了104具遺體，尚有39具遺體未辨認。警方又安排遇難者家屬在宏福苑附近路祭，現場設有多張桌子擺放死者遺照和香燭祭品，約now.com 新聞 ・ 21 小時前