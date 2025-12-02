宏福苑五級火 ⎮ 葉劉批官員竹棚主因論轉移視線、找代罪羔羊 「對不起逝者及家屬」

陳國基（右）在世紀大火翌日主動提出取代竹棚，引發輿論反彈，葉劉淑儀今日（2 日）在《明報》撰文批評「竹棚主因論」轉移視線。 （資料圖片）

在世紀大火發生翌日，政務司司長陳國基會見傳媒時主動提出，推進金屬棚架取代竹棚，理由是竹棚「在耐燃方面始終不及金屬棚架」。其言論引發輿論，指政府意圖將大火矛頭指向竹棚。行政會議成員葉劉淑儀今日（2 日）在報章撰文，批評政府不應在未有確切定論下將起火原因歸咎竹棚，認為是轉移視線，而且是找代罪羔羊的思維，對不起死者與家屬。

「未做好功課」、「偷懶思維」

陳國基上周四（27 日）陪同行政長官及多名主要官員就世紀大火會見傳媒，其間他簡介其主持的調查及規管工作組時，主動表示發展局已接觸業界，商討推進金屬棚架取代竹棚架的路線圖。他當時說，雖然使用竹棚架在香港有長久歷史，相對金屬棚架亦可較靈活配合狹窄街道環境，好像比較方便一些，但竹棚架在耐燃方面始終不及金屬棚架。為安全起見，政府認為應該盡快在合適工地環境下全面改用金屬棚架。

其言論觸發社會反彈，認為政府意圖將大火的矛盾指向竹棚。發展局上周六(29 日）在社交平台發帖澄清，表示大火仍在調查中，尚未有定論，事件的跟進行動包括屋宇署全面檢視搭建棚架，無論金屬棚或竹棚，以及相關保護網的要求、指引及法例規管，故此由始至終的檢視工作是全面進行，不會只針對某一類棚架。

行政會議成員葉劉淑儀今日在《明報》專欄〈三言堂〉撰文說：「其實，所謂的『竹棚主因論』本質上是一種轉移視線。宏福苑大火明顯由多種成因共同引致，任何將起火原因歸咎至單一原因的人都未做好功課。這種偷懶的『找代罪羔羊』式思維，既對不起 151 名逝者，也對不起仍在痛苦中的家屬。」

她續說，此刻最需要的是一場公正、科學、理性且不帶任何預設立場的全面檢討。唯有透過客觀的事故調查和專業評估，才能從這場悲劇中汲取深刻教訓，為全港市民建立更安全的居住及施工環境。