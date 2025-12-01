大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
宏福苑五級火 「四大訴求」聯署發起人被國安處拘捕 扣查近兩日獲准保釋
大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今 146 人死亡，是本港逾 70 年來最嚴重火警。中大學生關靖豐（Miles）發起「四大訴求」聯署，要求成立獨立調查委員會、問責政府官員等，據報上周六被警方國安處拘捕，並帶到住所搜屋。
關周一（12 月 1 日）獲警方准保釋候查。一架的士下午駛入長沙灣警署，關在下午 2 時 24 分乘搭的士離開，期間向記者點頭。
網上聯署顯示「已結束」
由關發起的「四大訴求」聯署，提到「持續支援受災居民，確保妥善安置」、「成立獨立調查委員會，全面徹查潛利益輸送」、「重新審視工程監管制度，拒絕祭旗了事」及「全力追究監管疏忽，問責政府官員」。網上聯署現時顯示「已結束」。
宏福苑五級火於上周五撲熄，截至周日（11 月 30 日）公布，累計 146 人死亡，包括一名殉職消防員，另有 79 人受傷。警方「災難遇害者辨認組」人員連日在屋苑各幢大廈進行搜索。
以死亡人數計，宏福苑大火目前已成為香港逾 70 年來最嚴重的火警，僅次於 1948 年 9 月石塘咀永安公司倉庫大火（176 人死亡）及 1918 年 2 月跑馬地馬棚大火（逾 600 人死亡）。
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 22 小時前
香港採取措施平息大埔火災後的憤怒情緒
【彭博】-- 香港發生近八十年來最嚴重的火災，造成至少146人死亡，並引發了人們對預警缺失的質疑。火災發生後，香港政府採取措施平息公眾日益高漲的憤怒情緒。據《南華早報》周六引述一位知情人士報導，香港警務處國安警察訊問了一名發起請願的男子，該請願要求政府在火災後採取後續行動。此前，中國中央政府駐港國家安全公署表示將採取行動，堅定支持香港特區嚴懲「以災亂港」行徑。針對彭博關於此次逮捕事件的提問，警方表示，他們將「根據實際情況並依法採取行動」。政府的這一舉動凸顯了其對任何公眾騷亂的敏感性，這種反應源於2019年席捲全城的抗議活動，在北京方面實施於2020年實施國家安全法後有效地壓制了異議。此後及新冠疫情之後，香港一直在努力重建其形象。原文標題Hong Kong Acts to Quell Anger After Deadly Building Blaze (1)\--聯合報導 Kiuyan Wong、Twinnie Siu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 22 小時前
大埔宏福苑五級火｜安基苑大維修「鴻毅」任顧問 承建商稱願意測試棚網 居民擔憂
大埔宏福苑早前發生五級大火，造成嚴重傷亡，其工程顧問「鴻毅建築師」因涉貪污案遭廉政公署拘捕，事件引發同由該公司負責大維修工程的牛頭角安基苑居民憂慮。安基苑法團今日(30日)召開業主周年大會，緊急商討工程安全及顧問公司去留問題，現場氣氛緊張，有警員在場戒備。am730 ・ 18 小時前
宏福苑五級火・圖輯｜逾千市民獻花悼念死難者 晚上持續有人龍 外傭悲傷痛哭、長者坐輪椅到場致意
大埔宏福苑五級火，造成至少 146 死 79 傷，大批居民痛失家園。民間悼念活動持續。今午 1 時起，逾千市民到廣福休憩處獻花，人龍排至公園 1 公里外，龍尾橫跨至大埔海濱公園。是日為外傭休假天，獻花人群中有不少為外傭。Yahoo新聞 ・ 1 天前
立法會選舉2025︱譚耀宗：押後無必要 化悲痛為力量推進選舉 港澳辦轉載評論：選舉回歸為民宗旨︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下周日（12月7日）舉行，政府早前因大埔宏福苑世紀火災而暫停選舉工程。對於會否押後投票，行政長官李家超上周稱在統整工作後再作決定。全國港澳研究會副會長譚耀宗周末接受《大公報》訪問時表示，認為無推遲選舉的必要，因政府應對選舉已做好充分準備，即使推遲一個月，社會悲痛氣氛無太大分別。港澳辦則轉載大公評論，稱候選人全力救災表現反映新選舉制度下「選舉真正回歸為民宗旨」，「當前大埔火災的抗災救災過程也是第八屆立法會選舉候選人以實際行動證明自己的過程，是選民進一步檢驗每一位候選人德才的過程」。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
據報立法會選舉將如期12月7日舉行 選舉論壇最快周二恢復
大埔宏福苑五級大火至今造成最少146人死亡，多間本地傳媒引述政界消息報道，原定於周日(7日)舉行的立法會換屆選舉將如期舉行，選舉論壇和拉票活動亦將在本周陸續恢復。 其中，《信報》報道指，政府計劃如期舉行立法會選舉，選舉工程會「休戰」至周三(3日)，周四至周六(4日至6日)會恢復競選活動，而選舉論壇擬於周二(2日)起恢復。 報道續引述多名現屆議員表示，理解當局安排，認為即使推遲選舉，社會沉重氣氛也難回復，但建議選舉大滙演等慶祝活動可免則免。 政制及內地事務局回覆傳媒查詢時回應指，政府正全力做好火災應急及救援工作，選舉是否如期舉行會適時公布。(hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 1 天前
柳應廷開騷因感冒向觀眾道歉 以歌曲帶正能量與大家捱過難關
【on.cc東網專訊】男團MIRROR成員柳應廷（Jer）假亞洲博覽館舉行一連兩場「The Shape of Breathing Live 2025」演唱會昨晚（30日）舉行頭場，開場前Jer聯同演出團隊於晚上8時19分先進行默哀儀式，悼念大埔宏福苑大火中不幸喪東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火｜陳茂波：釐清火災原因同樣關鍵
大埔宏福苑大火，財政司長陳茂波今日(30日)在網誌表示，社會以不同方式表達對罹難者的深切悼念，「這份哀慟傷痛，貫穿整座城市。」。他提及自己前天到了大埔探望受影響的居民，了解他們的需要和未來生活的安排，稱特區政府整個團隊、民政事務署、社會福利署等各個部門正全方位、全力支援居民需要。 陳茂波提到，在日前特別召開金融監am730 ・ 17 小時前
宏福苑五級火︱現場直擊災民斥領取援助金安排混亂 物資供過於求堆積如山 義工：暫時唔洗再捐︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 大埔宏福苑在週三（ 26 日）下午發生五級火警，造成 75 人死亡，當中包括一名消防員，另有多人受傷。火警發生後，不少居民前往設立在馮梁結中學的臨時庇護中心領取物資及尋求協助。有災民反映政府在災後安排上出現混亂，特別是關於援助金領取及物資分配的問題。有現場義工則稱，附近一帶物資已經堆積如山、應有盡有，呼籲外界毋需再捐獻物資。Yahoo新聞 ・ 3 天前