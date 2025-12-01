宏福苑五級火 「四大訴求」聯署發起人被國安處拘捕 扣查近兩日獲准保釋

大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今 146 人死亡，是本港逾 70 年來最嚴重火警。中大學生關靖豐（Miles）發起「四大訴求」聯署，要求成立獨立調查委員會、問責政府官員等，據報上周六被警方國安處拘捕，並帶到住所搜屋。



關周一（12 月 1 日）獲警方准保釋候查。一架的士下午駛入長沙灣警署，關在下午 2 時 24 分乘搭的士離開，期間向記者點頭。

2025 年 12 月 1 日，關靖豐被扣查近兩日，下午獲准保釋，乘坐的士離開長沙灣警署。（《法庭線》記者攝）

網上聯署顯示「已結束」

由關發起的「四大訴求」聯署，提到「持續支援受災居民，確保妥善安置」、「成立獨立調查委員會，全面徹查潛利益輸送」、「重新審視工程監管制度，拒絕祭旗了事」及「全力追究監管疏忽，問責政府官員」。網上聯署現時顯示「已結束」。

宏福苑五級火於上周五撲熄，截至周日（11 月 30 日）公布，累計 146 人死亡，包括一名殉職消防員，另有 79 人受傷。警方「災難遇害者辨認組」人員連日在屋苑各幢大廈進行搜索。

以死亡人數計，宏福苑大火目前已成為香港逾 70 年來最嚴重的火警，僅次於 1948 年 9 月石塘咀永安公司倉庫大火（176 人死亡）及 1918 年 2 月跑馬地馬棚大火（逾 600 人死亡）。

