宏福苑五級火｜大埔多間學校停課

宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排
其他人也在看
立法會選舉2025｜學校假期須「留人」投票？教育局：校方可行情況下善用時間、安排活動｜Yahoo
政府全力催谷立法會選舉，呼籲選民投票。不少學校借出場地作為票站，教育局應選舉管理委員會建議，將投票翌日 12 月 8 日訂為學校假期。學校變相在 12 月 6 至 8 日一連三日放假。據《Yahoo 新聞》了解，政府為鼓勵投票，向學校發出訊息，要求校方切法留住學生，避免家長帶子女外遊，留港投票。教育局表示，選舉日前的星期六及翌日的學校假期與其他學校假期一樣，並不等於學校停止運作，學校在可行情況下，可因應情況安排活動。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
小一入學｜自行分配學位成功率上升 部份學校仍有收生不足壓力
小一自行分配學位結果昨日(24日)出爐，成功率較去年上升約2.9個百分點。資助小學校長會主席、油麻地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀今早(25日)在港台節目表示，近年香港人口結構性下跌，適齡學童人數減少，成功率自然會上升，但有學校仍需面對收生不足的壓力。為此，學校已嚴陣以待，希望減低縮班和殺校效應，以及「險着陸」情況，爭am730 ・ 1 天前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 44 死有消防員殉職 279 人失聯 警拘三人涉誤殺｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑五級火警，截至周四早上 6 時，火警已造成 44 人死亡，包括一名消防員。警拘捕三人涉誤殺。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火升至五級，至少12死16傷，火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是08年嘉禾大廈火災，以及90年代釀40人死、80人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
劉家良骨灰被盜｜翁靜晶再爆兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」｜Yahoo
翁靜晶本月初透露亡夫劉家良的骨灰被盜，形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）發布的最新影片透露，除了劉師傅骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，還有另一位「個個都唔敢講嘅人」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火 增至逾44名死者 警拘工程公司三人涉嚴重疏忽
香港大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，至周四早上6時仍有3座火勢仍未救熄，消防及警方舉行記者會，稱累計死亡人數增至逾44人，但強調相信大廈內仍有生還者，目前多座大廈搜救最高至23樓，滅火工作則進行至10樓以上。 警方稱，於唯一一座未受火災波及的宏福苑大廈，各層電梯大堂窗口發現遭人以發泡膠板密封，而發泡膠為高度易燃，故拘捕大廈負責維修工程公司三人，包括兩名公司董事及一名顧問，涉及嚴重疏忽。 (me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 17 小時前
大埔宏福苑四級火多人傷亡！住宅單位火警時應怎麼辦？
大埔宏福苑今日（26日）發生四級火警，宏昌閣的外牆棚架首先起火，波及多座樓，火勢更蔓延至部分單位內部，有多名居民求助稱未能逃生，造成至少四人死亡 兩人危殆。28Hse.com ・ 13 小時前
高市早苗:日本根據和約放棄對台灣全部權限 維持非政府間關係
日本首相高市早苗在黨魁討論中，就她本月7日在國會答辯時，發表「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的言論，作出解釋，指是由於被問及具體事例，所以在那個範圍內做出誠實的回答。至於如何認定「存亡危機事態」，高市指，將根據實際發生的事態個別具體情況，綜合所有訊息進行判斷。對於台灣問題，高市指，日本根據《舊金山和約》，放棄對台灣全部權限，並無認定台灣法律地位的立場，會同台灣維持非政府間的實務關係。(ST)infocast ・ 16 小時前
高市早苗強硬發言背後 暴露日本經濟尷尬困局
日本首相高市早苗近期的言行，不僅引發了國際關係波動，更將日本長久以來的地方經濟結構性問題和觀光立國政策的社會衝擊推向風口浪尖。分析指出，高市早苗的政治基礎來自於日本的「鐵鏽帶」，其立場正是地方經濟困境與隨之而來的排外情緒在政壇上的反映。鉅亨網 ・ 1 天前
57歲女星遭醫師誤診！耽誤黃金時間「左眼幾乎失明」 曝痛苦症狀：每天活在恐懼中
57歲前港星李婉華2003年結婚後淡出演藝圈，移居加拿大溫哥華，近年轉型經營YouTube與粉絲互動。她近日在直播與影片中透露，兩年前左眼曾因視網膜裂孔，陷入「近乎失明」狀態，長達半年只能靠微弱視力生活，讓大批網友相當震驚。姊妹淘 ・ 16 小時前
爆一爆｜豬肉佬傳奇 太興最後贏翠華（Louise）
太興集團（6811.HK）創辦人陳永安於本週一病逝，終年只有66歲。飲食界的行家都很傷感，據知陳永安早幾年患上肺癌，行家們都猜測會否因為他早年做燒味時，經常要對住個碳爐所致，近兩年他已鮮有出席飲食界的飯局，估計他在養病。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
宏福苑直擊｜屋苑8座大廈至少4座受大火波及 現場火光熊熊
【Now新聞台】大埔宏福苑四級火，至少造成四死三傷，其中兩名傷者仍然危殆，而起火至今已燃燒超過三小時仍未救熄。本台記者陳樂陶傍晚6時在現場所見，屋苑共有8座，至少有4座受到大火波及，包圍大廈外牆的棚架被嚴重焚毀，雜物散落，火光熊熊，黑煙沖天，並持續傳出竹爆聲。火警造成多人受傷送院，至少四人死亡，包括一名消防員殉職。另外，距離火場數百米外的廣福邨，有警員上樓呼籲居民疏散。 #要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
不是茶葉、鳳梨酥！日本人來台狂買「1伴手禮」：輕巧耐用又好看
近年來台灣觀光產業蓬勃發展，各地特色商品成為外國遊客的熱門選擇。除了傳統的鳳梨酥、台灣茶葉等伴手禮外，一款被譽為「台灣LV」的茄芷袋意外成為日本觀光客的新寵。這個看似平凡的編織袋究竟有何魅力？一位旅居食尚玩家 ・ 23 小時前
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
新加坡總理黃循財談中日關係 遭批偏幫日方 《海峽時報》點名香港媒體涉帶風向｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中日就高市早苗「台灣有事」論關係緊張之際，新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）本月 19 日在當地舉行的彭博創新經濟論壇上談及中日關係，表示希望兩國找到緩和局勢的辦法，惟言論中觸及二戰，引發中國網民不滿，批其偏幫日方。新加坡《海峽時報》昨（25 日）點名指，部分香港媒體連日發表評論，疑曲解黃的言論，部分文章出現方式具協調性，或存在一定程度的策劃和刻意操控。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑今日（ 26 日）發生五級火警。因應事故，大埔區內多個商戶、電訊商及機構迅速作出反應，提供緊急支援措施，包括開放休息空間、派發物資及提供充電服務等，協助受影響居民。Yahoo新聞 ・ 9 小時前