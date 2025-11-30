宏福苑五級火︱姜濤暖舉曝光 語音訊息派正能量

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，圈中不少藝人都以各自方式伸出援手，向受災民眾提供支援，而今日（30日）有一名「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）透過社交網透露自己突然收到訊息，對方聲稱係「姜濤」，並透過旗下服裝品牌嘅會員系統，搜索得知佢嘅地址，繼而表示擔心佢現時狀況，如有任何需要可以聯絡佢哋，並希望可以同呢位「姜糖」一齊渡過難關。

當然該名「姜糖」認為對方係詐騙，要求對方提供最近嘅購物紀錄，直到確認對方真係偶像姜濤後，該名「姜糖」更興奮直言道：「我冇喜歡錯這個偶像，多善良和愛心！」最後該名「姜糖」亦婉拒表示，目前生活暫未有問題，建議將資源留畀更有需要嘅其他人，引嚟其他「姜糖」留言分享道：「我識一個宏福姜糖，尋日也收到同樣訊息，姜話希望能幫忙，兩粒姜糖哭着語音佢可否說一些鼓勵說話，令佢哋有力量撐下去，姜真係錄咗音！講了一大段鼓勵她們的說話，稍後姜會派人送些衣物給姜糖。」

