宏福苑五級火 張炳良：相較是否法定調查委員會 職權範圍、成員人選更關鍵

張：以往傷亡事故大多設獨立調查

教育大學公共行政學講座教授張炳良，於 2012 至 2017 年出任運輸及房屋局局長，任內先後發生死傷慘重的南丫海難、以及牽連多個屋邨及私人屋苑的鉛水事件，兩宗事故均促使政府成立「獨立調查委員會（Commission of Inquiry，簡稱 COI）」調查起因。2014 年高鐵工程超支延誤，政府則委任 3 人「獨立專家小組（Independent Expert Panel）」審視問題。

張炳良以海難為例，指政府在事發後隨即決定成立「獨立調查委員會」，其中一個考慮，是有先例可援。「我哋嗰時有辯論㗎喺政府內部，細節我當然唔方便講啦，但總之當時就係話，好嚴重，死咁多人，我哋睇睇以前、過去做法係點。回歸前，1996 年嘉利大廈大火係用 COI，嗰次都死好多人⋯⋯以往有嚴重傷亡嘅，都係會用 COI，咁呢個係一個參考，然後再睇睇社會上嘅民情，當時社會上係非常之哄動。」

他指，另一考慮是要面向公眾：「政府內部差唔多冇乜猶疑，我哋就決定去做（COI），同埋唯有咁樣做先能夠令公眾安心，覺得政府唔會有咩要隱瞞，或者有咩不可告人嘅嘢。」

過往涉傷亡事故而設立的獨立調查委員會

2012 年南丫海難（相片提供：ASSOCIATED PRESS）

至於高鐵工程延誤，他指事件涉及工程監管及協調機制，例如港鐵作為政府工程項目經理有否失職、路政署監察港鐵時有否疏忽，均屬專業層面的問題：「呢啲問題，我哋都希望透過專家去做，因為佢熟悉工程，工程細節啲蹺妙嘢佢比較熟悉，所以我哋覺得可能透過咁樣去做，更加能夠搵出問題。」

張炳良任局長期間涉及的委員會

張：公眾有懷疑可以理解

張炳良指，不便評論政府今次的決定，「政府佢始終有個判斷，佢可能考慮好多因素」，強調自己一貫的看法是：「成立一個法定嘅 COI 有先例可援，所以係一個選項，但亦同時指出，喺過去某啲事情唔係一定用 COI 嘅，有啲係用非法定嘅委員會，都係獨立，都係第三方（主持）嘅。」

他認為，公眾就「獨立委員會」的運作有懷疑，可以理解。「我觀察，一般市民會覺得，既然有法例上規定嘅獨立調查委員會，最好係嗰種啦，個信任好清楚。」

張炳良補充，「獨立調查委員會」根據《調查委員會條例》成立，訂明委員會的權力與程序，包括必須舉行公開聆訊；證人享有豁免權，不會因作供而被民事或刑事追究；各持分者有權聘請法律代表，委員會亦可委聘大狀擔任法律顧問。

他指，留意到政府公布安排後，有行會成員協助解說，稱非法定「獨立委員會」運作更靈活、更有效率。他則再以海難為例，指 2012 年 10 月 1 日發生事故後，政府同月決定成立「獨立調查委員會」，大約兩個月後召開研訊，翌年 4 月便向行政長官提交報告，「大約半年就交報告喇，或者半年都唔駛，所以唔係一定話如果 COI 就會好長。」

大埔宏福苑五級火（資料相片 / Nasha Chan 攝）

張：刑事調查不因獨立調查停止

另有意見指，「獨立調查委員會」與其他調查工作或出現職權重疊，特首辦早前回應傳媒查詢亦提到，成立「獨立委員會」的目的之一，是可繼續推展調查工作，包括刑事調查。

張炳良提到，政府當年就海難成立「獨立調查委員會」後，其他調查工作仍然同步進行，例如海事處針對涉事船隻的調查、警方的刑事調查等，兩名船長亦於事發後不久被捕。他又指，每當政府成立委員會調查事件，不論法定與否，都不排除執法部門會視乎結果再調整部署，正如他當年收到海難獨立調查委員會報告後，即時要求針對海事處展開內部調查。

「（內部調查）報告出嚟之後，當時社會上有啲批評，點解報告唔公開，但就無辦法，律政司法律意見係唔可以公開，因為跟住有刑事調查，同埋涉及《個人資料（私隱）條例》嘅限制，雖然對外冇全部公開，但後來有安排議員閉門睇報告。」他指，完整報告亦有轉交水警跟進，兩名海事處人員其後被檢控。

張：法定亦不能確保證人如實交代

針對傳召權的問題，張炳良認為，在今次宏福苑大火事件中，不論委員會有否法定權力，受邀人士拒絕出席的機會不大。「舉例邀請呢單嘢嘅承建商，佢會唔會唔去見呀，有啲人會擔心，我相信機會係低嘅，因為喺而家咁嘅氣候，佢唔去佢就死梗㗎喇，佢個公司聲譽呀，係咪有隱瞞所以你唔見呢？」

至於證人願意提供多少資料，他則認為兩類委員會在實際操作上可能分別不大。「去到講幾多，就 COI 都控制唔到佢講幾多，佢就住嚟講都得嘅⋯⋯所以我又唔會話，COI 一定畀佢好優越，即係話受邀嚟作供嘅人，佢無論喺 COI 抑或喺非法定嘅獨立委員會，佢都一定會好小心。」

宏福苑 8 幢大廈同時展開大維修，火警發生前均有搭建竹棚及安裝棚網。（資料相片／Nasha Chan 攝）

張：成員人選、職權範圍更關鍵

相較於委員會是否法定，張炳良認為，政府稍後為委員會訂立的職權範圍（terms of reference）有多闊，能否回應社會關注，以及成員人選更為關鍵：「就算你 COI 都好，如果你搵個法官，有啲人可能覺得好似唔夠辣喎，都可以咁批評，所以人係好緊要，譬如今次牽涉火災，有啲人懷疑工程上、維修用嘅物料、監管（出問題），除咗法官，其他嘅成員有冇呢方面嘅豐富經驗呢？」

他又指，既然法例沒規定「獨立委員會」的運作模式，亦即最終如何取證、採取甚麼程序，都會由委員會自行決定。「呢個非法定嘅（委員會），佢可以做到幾多令公眾安心，就係話，其實透過呢個程序，能夠攞到嘅證據、資料，要見嘅人大體上都可以完成到嘅，咁呢個都好關鍵。」

張炳良提到，特首已宣布由法官出任主席，而法官一般熟悉司法程序，不排除委員會最終亦會採納類似的程序進行，並認為公眾能否旁聽，對家屬而言或是重要一環，「以南丫海難為例，家屬對事件即時嘅反應係，點解會發生呢件事，個情緒、傷感，好多嘢，會有種好強烈嘅求知，想知道發生咩事⋯⋯我感覺，喺個過程本身都係某一種治療家屬嘅過程。」