宏福苑五級火｜房委會開放2000個臨時收容中心及中轉屋床位予災民

【Now新聞台】由房委會統籌興建的宏福苑，是已出售的居屋。房委會資助小組委員會主席黃碧如在本台節目《時事全方位》稱，房委會無責任回收已損毀或燒毀的居屋，指宏福苑現時與房委會無關，但建議居民可以向承辦工程的承建商追討賠償。

房委會資助小組委員會主席黃碧如：「從來都沒有一些措施指，如果有房屋被毀壞或燒毀，房委會會幫他回收。其實房委會的角色都是，我們發展了一些資助出售的項目，然後售給合資格人士。以宏福苑為例，它現時與其他一般私人物業無分別，屬於私人物業，其實與房委會無太大關係。」

黃碧如又指，目前已開放2000個臨時收容中心及中轉屋床位，而當局亦已聯絡正營運過渡性房屋的機構提供合約3400個床位，給有需要人士申請入住，房委會會繼續調配資源幫助受火災影響的居民。

#要聞