宏福苑五級火 有人涉冒災民騙款 男子被控處理6.4萬元「黑錢」續保釋

有人疑自稱是大埔宏福苑大火災民，在網上請求金錢援助，數名市民轉帳後發現受騙。32 歲男子被指處理一筆 6.4 萬元款項，被控洗黑錢罪，案件周四（15 日）在西九龍裁判法院再訊。辯方申請押後待索取文件及法律意見，案件押後至 3 月 12 日再訊，期間被告准以原有條件保釋。

被告湛樹成（32 歲，廚師）被控一項處理「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪」，指他於 2025 年 10 月 25 日至 11 月 30 日之間，在香港知道或有合理理由相信財產，即 Alipay Financial Services（HK）Limited 帳戶內一筆共 64,886.45 港元的款項，其全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理該財產。

案件編號：WKCC5544/2025