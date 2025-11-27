宏福苑五級火｜東鐵綫加密班次 途徑大埔等39條專營巴士路線需改道

文章來源：Qooah.com 汽車媒體 CarScoops 發佈博文表示，平治在拉斯維加斯大獎賽期間，為了提升純電 GT 四門轎跑的名氣，特意邀請荷里活巨星 畢·彼特 (Brad Pitt) 與平治 F1 車手 佐治·羅素（George Russell）一同拍攝新車宣傳片。 在此次活動中，平治帶來了一款帶有輕度偽裝的全新純電 GT 四門轎跑原型車。作為 AMG GT XX 概念車的量產版本，沿用了流暢動感的設計。定位對標保時捷 Taycan 和 Audi RS e-tron GT 等強勁的性能跑車。 平治為該車拍攝了一段由 彼特 和 羅素 共同出演的商業廣告，主要展示的是車輛卓越的性能實力。可以看到 羅素 駕駛著汽車在酒店的地下停車場進行了精彩的燒胎和漂移，隨後將車交給彼特。 AMG 純電 GT 四門轎跑基於 AMG.EA 平台打造，運用了鋁、鋼和輕質纖維復合材料多種材質，兼顧輕量化並滿足高強度需求。 動力方面，猜測量產版會採用概念車的配置，採用三台軸向磁通電機，綜合輸出馬力超過 1000 匹。 值得一提的是，平治為了彌補電動車缺失的燃油引擎聲浪，特意打造了一套能逼真模擬引擎聲的系統。

Qooah.com ・ 6 小時前