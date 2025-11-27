大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
宏福苑五級火｜東鐵綫加密班次 途徑大埔等39條專營巴士路線需改道
【Now新聞台】運輸署表示，宏福苑附近實施特別交通安排，呼籲市民出行前留意最新交通消息，提早計劃行程，預留充裕交通時間。
其中，港鐵東鐵綫在早上繁忙時間額外增加一列東鐵綫列車，以加密相關路段班次，並在沙田、大埔墟和太和站加強人手協助乘客。
另外，九巴及龍運等39條專營巴士路線受影響，包括途徑大埔公路元洲仔段近廣福邨一段，和廣宏街及完善路往大埔工業邨方向近宏福苑等路線。
而運輸署預計，大埔公路、吐露港公路、粉嶺公路及大埔市中心道路交通可能會較繁忙，駕駛人士應避免駕車前往。
