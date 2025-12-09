宏福苑五級火｜梁君彥冀議員與政府共同處理災後支援及重建 包括修例及審批撥款（陳樂陶報道）

【Now新聞台】現任及候任立法會議員於立法會見傳媒，現任主席梁君彥感謝現屆議員，又期望新舊議員多溝通及做好大埔火災善後工作；候任議員指，會全力配合政府協助受影響災民。

多名現任及候任立法會議員於立法會大樓見傳媒，讓他們分享未來工作計劃，並拍攝大合照，是立法會成立以來首次安排。即將卸任的主席梁君彥與連任的議員，包括選委界姚柏良等握手交談。

今次選舉有50位議員連任，亦有40位新丁，新舊議員把握機會交流。梁君彥感謝現屆立法會議員過去4年盡心盡力、實幹有成，鼓勵新舊議員多溝通，做到薪火相傳。又指新一屆立法會議員任重道遠，展望他們與政府一同推動改革，做好大埔火災善後工作，推動香港發展。

立法會主席梁君彥：「疾風知勁草，面對社會發生重大災難，我們必須展現巨大的決心及魄力，克難前行，議員要急市民所急，以本身的專業知識、人脈及資源，全心全力與特區政府共同處理千頭萬緒的災後支援及重建工作，包括檢討及修訂法例、審批撥款，亦推行、推動必要的系統性改革，令全香港更安全，市民更安心。」

候任立法會議員(工程界)卜國明：「安全是一個城市發展的基石，更是工程及相關專業不可動搖的底線，我必將以工程專業的角度，與其他相關專業一起跟進事件，全力配合及與相關部門一起協助受影響的居民，就災後盡快回復正常生活，進行徹底的制度檢討，完善並強化監管的執行，絕對不會容許悲劇重演。」

除了關注大埔宏福苑火災，亦有候任議員期望可以進一步推動其他範疇的發展。

候任立法會議員(建築、測量、都市規劃及園境界)劉文君：「我希望我的專業知識及公職經驗，可以幫香港帶來改變。我選舉期間的政綱，其實都是圍繞怎樣可以激活香港的經濟，可以製造就業，讓方方面面社會篷勃及穩定，例如旅遊及環保事業的板塊，我覺得可以推動、發揮更多，讓多些人可以有工做。」

新一屆立法會議員任期在下月一日開始，首次會議將在選出新一位立法會主席後的第一個星期三舉行。

#要聞