宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
宏福苑五級火 楊恩健︰宏昌閣低層竹棚先起火 孫玉菡︰工地全禁煙或改定額罰款
大埔宏福苑五級火，當局繼續派人到現場搜查。消防處長楊恩健指，當局已經成立專案組，初步確定起火地點的大致位置，為於宏昌閣1至2樓竹棚位置，但仍須深入調查，消防處將會透過電腦及真實環境再模擬確實起火點。勞工及福利局長孫玉菡稱，至今仍然未能聯絡上的13戶，不排除可能全戶罹難；並指必定毫無保留向火災獨立委員會交資料，局方亦正研究修改附例將地盤全面禁煙，於新一屆立法會開始，盡快提交立法會審議。
孫玉菡昨出席電視台節目表示，會全力配合調查大埔宏福苑火災的獨立委員會工作，轄下的勞工處及社署均會毫無保留向委員會提供所需資料，亦相信委員會的工作，不會影響現時向居民提供的服務，包括一戶一社工計劃；並希望獨立委員會查明真相，讓相關責任人承擔後果。他又指，宏福苑大火後，當局正著手研究地盤全面禁煙，包括以「先訂立，後審議」方式處理，務求新一屆立法會在1月1日運作後，提交修例建議，最快需時約49天。他指，現時有關法例以檢控形式執行，當局正考慮改為定額罰款，以警惕工人。至於會否在地盤外為工人設吸煙區，如何平衡火警風險，要再思考。
13戶未能聯絡 不排除全戶罹難
宏福苑大火已證實造成159人死亡，31人仍然失聯。孫玉菡透露，至今仍然未能聯絡上的13戶，不排除可能全戶罹難，會繼續全力聯繫非同住的家屬，並正思考如何為失聯個案家屬特事特辦，加快處理後事等程序。
當局連日來派人到宏福苑搜查，消防處長楊恩健接受內地傳媒訪問時指，當局已經成立專案組，初步確定起火地點的大致位置，為於宏昌閣1至2樓竹棚位置，但仍須深入調查。另外，暫調查發現事發時宏福苑8座樓宇中，僅一座的火警鐘曾響起，會調查其他樓宇無響的原因。
他談及今次救援困難，指事發當日消防員接報後5分鐘到場時，火勢已沿外牆猛烈蔓延。火警升至五級後，總共派出近600名救援人員，每座著火樓宇平均有70至80名消防員同時行動。最大威脅來自燃燒後斷裂墜落的尖銳竹枝及棚架，他形容竹枝高溫且極具致命危險，嚴重阻礙救援，消防員須冒生命危險，同時應對外牆及地面火勢，一名消防員更在救火時被墜落竹枝擊中昏迷，送院救治。
另外，警方昨繼續在已確定安全的大廈外圍及倒塌棚架附近搜索，暫未有發現遺骸。就政府發出的移除棚網命令，已有224幢私樓已移除外牆棚網，另有4宗個案獲批延期拆網，料本周內完成，而兩幢私人樓宇由於承建商與法團有合約糾紛，屋宇署已安排政府承建商代為「拆網」，之後會追討費用。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/宏福苑五級火-楊恩健-宏昌閣低層竹棚先起火-孫玉菡-工地全禁煙或改定額罰款/625671?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
